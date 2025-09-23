Ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί όταν επιβατηγό τρένο παρέσυρε ΙΧ αγροτικό όχημα στο Σουφλί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evrosnews.gr, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, λίγο μετά τον βόρειο κόμβο παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι το οποίο επιχείρησε να περάσει την διάβαση που υπάρχει μετά τα σφαγεία, σε διάβαση που δεν έχει προστατευτικές μπάρες και είναι αφύλακτη.

Kατά την ίδια πηγή, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα χωρίς όμως να καταφέρνει να αποφύγει την παράσυρση του οχήματος που κατέληξε σε ένα χαντάκι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο σημείο έσπευσαν άνδρες και 2 οχήματα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σουφλίου.

Ο οδηγός του φορτηγού είναι ελαφρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με την κατάσταση του να κρίνεται σταθερή.

Η αμαξοστοιχία έχει ακινητοποιηθεί λόγω της ζημίας που υπέστη από την σύγκρουση, ενώ αναμένεται να έρθει δεύτερη μηχανή να την τραβήξει.

Σύμφωνα με το Ράδιο Έβρος, πριν μερικές ημέρες υπήρξε τραυματισμός πεζού και παρολίγο σοβαρό δυστύχημα και πάλι στην περιοχή του Σουφλίου λόγω μη λειτουργίας του ηχητικού προειδοποιητικού σήματος σε σιδηροδρομική διάβαση.

