Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Σουφλί: Παραλίγο τραγωδία σε σιδηροδρομική διάβαση – Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης
Ελλάδα 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 04:10

Σουφλί: Παραλίγο τραγωδία σε σιδηροδρομική διάβαση – Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης

Το ηχητικό σήμα που συνοδεύει την κίνηση της προστατευτικής μπάρας σε διάβαση τρένου στο Σουφλί δεν λειτουργούσε λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει σοβαρά πολίτης με προβλήματα όρασης.

Παραλίγο τραγωδία στο Σουφλί, στη σιδηροδρομική διάβαση μέσα στην πόλη που βρίσκεται μεταξύ κέντρου και δημοτικού σταδίου, αφού πολίτης με προβλήματα όρασης κινδύνεψε σοβαρά να τον χτυπήσει το τρένο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).

Σύμφωνα με όσα είπε ο δημοτικός σύμβουλος Σταμάτης Τσακίρης που διατηρεί πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στο σημείο και μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό MAXIMUM fm, το περιστατικό εκτυλίχθηκε την Κυριακή.

Οι μπάρες χτύπησαν στο κεφάλι άτομο με προβλήματα όρασης που έπεσε πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή λίγο πριν περάσει το τρένο

Κάτοικος Σουφλίου περίπου 60 ετών, που έχει σοβαρά προβλήματα όρασης, επιχείρησε να περάσει τη σιδηροδρομική διάβαση τη στιγμή που κατέβαιναν κανονικά οι προστατευτικές μπάρες, γιατί θα διερχόταν η επιβατική αμαξοστοιχία η οποία εκτελεί το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο.

Ομως το ηχητικό σήμα που συνοδεύει την κίνησή τους δεν λειτουργεί εδώ και αρκετό καιρό λόγω προβλήματος που δεν έχει διορθωθεί από τον ΟΣΕ ο οποίος είναι αρμόδιος, όπως μεταδίδει το evros-news.gr.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι μπάρες να χτυπήσουν στο κεφάλι τον άτυχο πολίτη που ζαλίστηκε και έπεσε πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή.

Εκείνη τη στιγμή έφτανε η αμαξοστοιχία στο σημείο και, ευτυχώς, ο 60χρονος σύρθηκε ενστικτωδώς έστω και ζαλισμένος μακριά από τις γραμμές.

Βλάδη εδώ και αρκετό καιρό

Ο πολίτης ανέφερε το περιστατικό λίγο αργότερα στον κ. Τσακίρη και αυτός, όπως είπε, ειδοποίησε την Αστυνομία προκειμένου να ενημερώσει τον ΟΣΕ για την επιδιόρθωση της βλάβης, ώστε να αποφευχθούν ανάλογα γεγονότα.

Η βλάβη στο ηχητικό σήμα που συνοδεύει την κίνηση της προστατευτικής μπάρας έχει παρουσιαστεί εδώ και αρκετό καιρό όπως δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος, το κατάστημα του οποίου βρίσκεται πολύ κοντά στη σιδηροδρομική διάβαση.

World
Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

inWellness
inTown
«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα
Ελλάδα 16.09.25

«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα

«Ο φασισμός πεθαίνει μονάχα απ' το λαό, για πάντα θα πατάμε το φίδι στο λαιμό», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι διαδηλωτές από την Καλλιθέα - «Οι φασίστες δεν έχουν καμία θέση στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις γειτονιές»

Σύνταξη
Αρκούδα: Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση στη Δράμα – Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
Ντοκουμέντο 16.09.25

Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση της αρκούδας στη Δράμα - Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό

Καρέ-καρέ οι τελευταίες κινήσεις του ορειβάτη πριν από την επίθεση που δέχτηκε από την αρκούδα στη Δράμα - Το βίντεο «αποσαφηνίζει πολλά πράγματα για αυτό το περιστατικό της 10ης Ιουνίου»

Σύνταξη
Παράνομες ελληνοποιήσεις µε «βιτρίνα» την εργασία – Θύματα αλλοδαποί που πλήρωναν 7.000 ευρώ για δήθεν νόμιμα έγγραφα
Ελλάδα 16.09.25

Παράνομες ελληνοποιήσεις µε «βιτρίνα» την εργασία – Θύματα αλλοδαποί που πλήρωναν 7.000 ευρώ για δήθεν νόμιμα έγγραφα

Το πακέτο της απάτης συμπληρωνόταν µε πλαστά συμβόλαια εργασίας και φορολογικά έγγραφα, ώστε να κατατεθεί πλήρης φάκελος για άδεια διαμονής.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Νίγηρας: Τουλάχιστον 22 χωρικοί δολοφονήθηκαν σε επιθέσεις ενόπλων
Νίγηρας 17.09.25

«22 αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν άνανδρα χωρίς κανέναν λόγο»

Μακελειό με τουλάχιστον 22 νεκρούς σημειώθηκε στον Νίγηρα, το δυτικό τμήμα του οποίου βρίσκεται αντιμέτωπο με επιθέσεις οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Ισημερινός: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων
Αποκλεισμοί δρόμων 17.09.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Ισημερινό εξαιτίας των λαϊκών κινητοποιήσεων

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε στον Ισημερινό καθώς η κατάργηση της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης έβγαλε στον δρόμο τους πολίτες, οι οποίοι απέκλεισαν οδικούς άξονες.

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Μπολσονάρο
Βραζιλία 17.09.25

Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρο

Ο καταδικασθείς σε 27 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ Μπολσονάρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε «επίμονο λόξυγκα, εμετούς και χαμηλή αρτηριακή πίεση».

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»
Μπάσκετ 17.09.25

Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε το μεγαλείο ψυχής του και πέρα από το γεγονός ότι έκανε μια ενωτική ανάρτηση, θέλοντας να τελειώσει την κόντρα με τον Αλπερέν Σενγκούν, ζήτησε και συγνώμη για σχόλιο που έκανε για τις τουρκικές σημαίες στα social media.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!

Απίθανο παιχνίδι στο Τορίνο, με οκτώ γκολ, όλα στο δεύτερο ημίχρονο και τη Γιουβέντους να «κλέβει» στο τέλος την ισοπαλία, παρότι η Ντόρτμουντ προηγήθηκε με 2-4 στο 86'!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα
Champions League 17.09.25

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα

Με μεγάλες νίκες ξεκίνησαν στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League οι Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ, την ώρα που Αϊντχόφεν και Μπενφίκα υπέστησαν ήττες σοκ εντός έδρας.

Σύνταξη
Κανείς δεν πληρώνει τον Μπάιντεν για να μιλήσει – Φοβούνται τον Τραμπ και την χαμηλή δημοτικότητά του
Αγωνίες προέδρων 16.09.25

Κανείς δεν πληρώνει τον Μπάιντεν για να μιλήσει – Φοβούνται τον Τραμπ και την χαμηλή δημοτικότητά του

Ο Μπάιντεν δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί την προεδρία του, όπως άλλοι ομόλογοί του. Εταιρείες και πανεπιστήμια δεν πληρώνουν για ομιλίες του. Λόγω της αντιδημοτικότητάς του και για τον φόβο του Τραμπ.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο
Κόσμος 16.09.25

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο

Ανοίγει ο δρόμος για κυρώσεις της ΕΕ προς την Ρωσία, το 19ο πακέτο κυρώσεων, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να υπόσχεται γρήγορη απεμπλοκή από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς
Κοινό όραμα 16.09.25

«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1996 και παντρεύτηκε το 2009 σε μια κλειστή τελετή στην πατρίδα της Ζάγκαρς, το Αμβούργο της Γερμανίας – κοινό του όραμα ο ακτιβισμός για το περιβάλλον. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πολωνία: Κόντρα Προέδρου – Πρωθυπουργού για τα ρωσικά drones – «Δεν θα κρύβετε την αλήθεια»
Κόσμος 16.09.25

Πολωνία: «Δεν θα κρύβετε την αλήθεια» - Άγρια κόντρα του προέδρου με τον πρωθυπουργό για τα ρωσικά drone

Κατά τη διάρκεια αναχαίτισης των «ρωσικών» drone, πύραυλος από F-16 έπεσε σε σπίτι στην Πολωνία. Οι αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία, μέχρι που πολωνική εφημερίδα δημοσίευσε τι πραγματικά συνέβη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία: Κόπηκε το καλώδιο τελεφερίκ – Στο κενό οι τουρίστες, 3 νεκροί και 9 τραυματίες [βίντεο]
Σοκαριστικό 16.09.25

Βίντεο: Κόπηκε το καλώδιο τελεφερίκ στη Ρωσία - Στο κενό οι τουρίστες, 3 νεκροί και 9 τραυματίες

Τραγωδία σε τελεφερίκ στη Ρωσία, με τις κρεμαστές καρέκλες να πέφτουν σε βράχους την ώρα που οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να είναι δεμένοι σε αυτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
