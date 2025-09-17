Παραλίγο τραγωδία στο Σουφλί, στη σιδηροδρομική διάβαση μέσα στην πόλη που βρίσκεται μεταξύ κέντρου και δημοτικού σταδίου, αφού πολίτης με προβλήματα όρασης κινδύνεψε σοβαρά να τον χτυπήσει το τρένο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).

Σύμφωνα με όσα είπε ο δημοτικός σύμβουλος Σταμάτης Τσακίρης που διατηρεί πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στο σημείο και μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό MAXIMUM fm, το περιστατικό εκτυλίχθηκε την Κυριακή.

Οι μπάρες χτύπησαν στο κεφάλι άτομο με προβλήματα όρασης που έπεσε πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή λίγο πριν περάσει το τρένο

Κάτοικος Σουφλίου περίπου 60 ετών, που έχει σοβαρά προβλήματα όρασης, επιχείρησε να περάσει τη σιδηροδρομική διάβαση τη στιγμή που κατέβαιναν κανονικά οι προστατευτικές μπάρες, γιατί θα διερχόταν η επιβατική αμαξοστοιχία η οποία εκτελεί το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο.

Ομως το ηχητικό σήμα που συνοδεύει την κίνησή τους δεν λειτουργεί εδώ και αρκετό καιρό λόγω προβλήματος που δεν έχει διορθωθεί από τον ΟΣΕ ο οποίος είναι αρμόδιος, όπως μεταδίδει το evros-news.gr.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι μπάρες να χτυπήσουν στο κεφάλι τον άτυχο πολίτη που ζαλίστηκε και έπεσε πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή.

Εκείνη τη στιγμή έφτανε η αμαξοστοιχία στο σημείο και, ευτυχώς, ο 60χρονος σύρθηκε ενστικτωδώς έστω και ζαλισμένος μακριά από τις γραμμές.

Βλάδη εδώ και αρκετό καιρό

Ο πολίτης ανέφερε το περιστατικό λίγο αργότερα στον κ. Τσακίρη και αυτός, όπως είπε, ειδοποίησε την Αστυνομία προκειμένου να ενημερώσει τον ΟΣΕ για την επιδιόρθωση της βλάβης, ώστε να αποφευχθούν ανάλογα γεγονότα.

Η βλάβη στο ηχητικό σήμα που συνοδεύει την κίνηση της προστατευτικής μπάρας έχει παρουσιαστεί εδώ και αρκετό καιρό όπως δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος, το κατάστημα του οποίου βρίσκεται πολύ κοντά στη σιδηροδρομική διάβαση.