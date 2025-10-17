Αναστέλλεται από αύριο, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, η λειτουργία των απογευματινών δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Τα δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου θα ολοκληρώνονται πριν από τη δύση του ηλίου

Με την καθιέρωση του νέου προγράμματος, τα δρομολόγια του Οδοντωτού θα εκτελούνται αποκλειστικά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ώστε να ολοκληρώνονται πριν από τη δύση του ηλίου.

Συγκεκριμένα, από το Διακοπτό θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 (09:52) και 1332 (12:17), ενώ από τα Καλάβρυτα θα αναχωρούν οι αμαξοστοιχίες 1331 (11:04) και 1333 (13:37).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων https://tickets.hellenictrain.gr, το 2130121010 (ειδική τηλεφωνική γραμμή για τουριστικά τρένα) ή επισκεφθεί τη σχετική σελίδα της Hellenic Train.

Επιπλέον δρομολόγια στο τρένο του Πηλίου για τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου

Επιπλέον δρομολόγια θα πραγματοποιήσουν οι αμαξοστοιχίες του τρένου του Πηλίου 3800 και 3801 την Παρασκευή 24/10, τη Δευτέρα 27/10 και την Τρίτη 28/10, λόγω της αναμενόμενης αύξησης των εκδρομέων της 28ης Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 3800 αναχωρεί κατά τις παραπάνω ημερομηνίες από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00 και επιστρέφει από τις Μηλιές στις 15:00 (αμαξοστοιχία 3801), με ενδιάμεση στάθμευση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις της διαδρομής.

Τα Σαββατοκύριακα οι αμαξοστοιχίες θα εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους.