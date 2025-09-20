Να θέσουν προ των ευθυνών τους επιχειρούν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, στέλνοντας εξώδικο σχετικά με την πυρασφάλεια στα τρένα.

Ειδικότερα, ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα τρένα να κινούνται με ασφάλεια, έπειτα από τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έγιναν στο εξειδικευμένο εργαστήριο RST Labs στη Γερμανία σχετικά με την πυρασφάλεια και την ευφλεκτότητα των καθισμάτων των αμαξοστοιχιών.

Για το λόγο αυτό, την Παρασκυεή ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης μαζί με άλλους συγγενείς θυμάτων απέστειλαν εξώδικο στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), τη Hellenic Train αλλά και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, από τον οποίο ζητούν να παραγγείλει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την καταλληλότητα των καθισμάτων των βαγονιών των τρένων που χρησιμοποιεί η Hellenic Train.

Καμία αντίδραση μέχρι στιγμής

Υπενθυμίζεται ότι η προανάκριση για το δυστύχημα που σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι ολοκληρώθηκε προτού γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου – λόγω και της χαρακτηριστικής καθυστέρησης του υπουργείου Μεταφορών για την πληρωμή του κόστους εξέτασης των δειγμάτων. Όμως, οι εισαγγελικές αρχές είχαν τονίσει ότι τα αποτελέσματα για την πυρασφάλεια των τρένων θα προστεθούν στη συνέχεια στο φάκελο της δικογραφίας.

Ωστόσο, από τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία αντίδραση ή λήψη κάποιων μέτρων από τους αρμόδιους φορείς.

Οι συγγενείς από την πλευρά τους, υπογραμμίζουν ότι από το πόρισμα του εξειδικευμένου εργαστηρίου «ξεκάθαρα προκύπτει γενικότερο ζήτημα ασφάλειας στη μεταφορά των επιβατών σε όλες τις επιβατικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train αφού τα καθίσματα είναι επικίνδυνα».

Παράλληλα, κάνουν λόγο για «μείζον εθνικό ζήτημα ασφάλειας της μεταφοράς της δημόσιας σιδηροδρομικής συγκοινωνίας προς τους πολίτες και επισκέπτες αυτής χώρας», εξηγώντας πως αυτό δεν αντανακλά μια υποκειμενική εκτίμηση, αλλά αποτυπώνεται στα αποτελέσματα του πιστοποιημένου γερμανικού εργαστηρίου στο οποίο εστάλησαν τα δείγματα των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity 62.

Τέσσερις φορές χαμηλότερη πυραντοχή

Τα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου προκαλούν ανησυχία για το επίπεδο ασφάλειας των τρένων που συνεχίζουν να κυκλοφορούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Ενώ το όριο κατά ΕΝ45545-2 που ισχύει σήμερα είναι 50kW/τμ, δείγματα από το κουπέ του Β2 βαγονιού κατέγραψε τιμή 192,3kW/τμ, δηλαδή σχεδόν τέσσερις φορές μικρότερη πυραντοχή.

Όπως σημειώνει η ΕΔΑΠΟ, «το δείγμα ‘Β4 ΠΑΛΑΙΟ’ είναι δείγμα από κάθισμα παρόμοιο με τα παραπάνω (διαθέτει δύσφλεκτο υπόστρωμα αραμιδίου, έστω και παλιότερης τεχνολογίας και προδιαγραφών). Συνεπώς, εάν όλα τα καθίσματα τηρούσαν έστω αυτή την παλιά προδιαγραφή, θα ήταν έστω σε έναν βαθμό πυράντοχα και επίσης νομότυπα σύμφωνα με το παραθυράκι της νομοθεσίας που επιτρέπει στα παλιά οχήματα να κυκλοφορούν τηρώντας τις παλιές και όχι τις σημερινές προδιαγραφές.

»Όμως, ένα κάθισμα που για οποιονδήποτε λόγο ΔΕΝ διαθέτει το ενδιάμεσο δύσφλεκτο υπόστρωμα ανάμεσα στο εξωτερικό (εύφλεκτο) ύφασμα και το εσωτερικό (εύφλεκτο) μαξιλάρι πολυουρεθάνης, αποδεικνύεται και από τις αναλύσεις του πιστοποιημένου εργαστηρίου RST Labs ότι όχι απλώς δεν τηρεί προδιαγραφές πυρασφάλειας αλλά στην πραγματικότητα είναι και εύφλεκτο σε επικίνδυνο βαθμό».

Για το λόγο αυτό, οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν με το εξώδικό τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων να λάβει άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των επιβατών στα τρένα, υπογραμμίζοντας ότι είναι η καθ΄ύλην αρμόδια αρχή ασφαλείας του σιδηροδρόμου και στο παρελθόν έχει εκδώσει συχνά αποφάσεις για ζητήματα ήσσονος σημασίας συγκριτικά με το ζήτημα της πυρασφάλειας των καθισμάτων των βαγονιών επιβαταμαξών.

Για την Ηellenic Train, η οποία είναι ο δεύτερος αποδέκτης του εξωδίκου και μισθώνει από το Δημόσιο το τροχαίο υλικό προκειμένου να εκτελεί τα δρομολόγιά της με αυτό, αναφέρουν ότι είναι υπεύθυνη για την καταλληλότητά τους υπογράφοντας συμβάσεις με άλλους φορείς ή εταιρίες προκειμένου να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να αντικαθίστανται ή να ανακαινίζονται τα βαγόνια. Συμπληρώνουν ότι καθίσματα όπως αυτά του Β2 βαγονιού της επιβατικής αμαξοστοιχίας IC 62 αλλά και των υπολοίπων βαγονιών έχουν επισκευαστεί ή συντηρηθεί με συμβάσεις του 2022 ή και παλαιότερες. «Συνεπώς φέρετε ακέραιη την ευθύνη τήρησης των προδιαγραφών των υλικών των καθισμάτων τουλάχιστον ίδιων με τις αρχικές», υπογραμμίζουν.

Τι θα έπρεπε να έχουν τα καθίσματα

Όπως τονίζει η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών ένα κάθισμα που χρησιμοποιεί (ιδιαίτερα εύφλεκτο) αφρό πολυουρεθάνης για το εσωτερικό του μαξιλάρι, μπορεί να προστατευτεί από την μετάδοση της φωτιάς (π.χ. από καυτές σταγόνες λυωμένου πλαστικού από τις επίσης εύφλεκτες κουρτίνες όπως στο παρακάτω παράδειγμα) με τη χρήση ενός ενδιάμεσου υποστρώματος από κάποιο δύσφλεκτο υλικό όπως οι ίνες αραμιδίου που χρησιμοποιούνταν στα καθίσματα των βαγονιών του ελληνικού σιδηροδρόμου όταν κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 2000.

Στην παραπάνω φωτογραφία, η φωτιά έχει σταματήσει στο ενδιάμεσο δύσφλεκτο υπόστρωμα (fire barrier) από ίνες αραμιδίου και δεν έχει προχωρήσει πιό μέσα στο εύφλεκτο μαξιλάρι πολυουρεθάνης.

«Τα παραπάνω είναι ήδη γνωστά από τις αρχές Σεπτεμβρίου στις κρατικές αρχές (ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ΡΑΣ, Υπ.Μετ.) αλλά και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές» τονίζουν οι συγγενείς των θυμάτων, υπογραμμίζοντας ότι περιμένουν κάποια εξέλιξη από την πλευρά της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να ληφθεί πρωτοβουλία το συντομότερο δυνατό, ώστε να μην υπάρξει κάποιο δυστύχημα που να οφείλεται στα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα πυρασφάλειας των τρένων που κυκλοφορούν στο εθνικό δίκτυο.