06.09.2025 | 12:48
Συγκρούστηκε λεωφορείου με γερανό στη Συγγρού
Αποκάλυψη in: Ζήτημα πυρασφάλειας των τρένων από νέο γερμανικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών
Ελλάδα 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:09

Αποκάλυψη in: Ζήτημα πυρασφάλειας των τρένων από νέο γερμανικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών

Είχε ζητηθεί να ελεγχθεί η πυραντοχή των καθισμάτων των βαγονιών που παραδόθηκαν στις φλόγες και διαπιστώθηκε ότι ήταν τέσσερις φορές χειρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΡεπορτάζΒασίλης Λαμπρόπουλος
Πιθανά σημαντικά ζητήματα πυρασφάλειας των τρένων που κυκλοφορούν στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, όπως και νέες παραμέτρους στη τραγωδία των Τεμπών φαίνεται να αναδεικνύουν –όπως αποκαλύπτει το in- τα αποτελέσματα των δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο στη Γερμανία σε καθίσματα βαγονιών της επιβατικής αμαξοστοιχίας του δραματικού συμβάντος τον Φεβρουάριο του 2023 στο μοιραίο βαγόνι.

Τα αποτελέσματα αυτά εντάχθηκαν στη δικογραφία πάλι την τελευταία στιγμή (σσ όπως κι αυτά που δημιουργούν νέα δεδομένα για την πυρόσφαιρα) λόγω και αργοπορημένων αιτημάτων από τις δικαστικές αρχές. Με κύρια διαπίστωση ότι η πυραντοχή των καθισμάτων του Intercity 62 που συγκρούστηκε στα Τέμπη (σσ κυρίως του Β2 βαγονιού όπου υπήρξε κι ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων είναι σχεδόν τέσσερις φορές χειρότερη από τους προβλεπόμενους μέσους όρους στην Ευρώπη! Κι έτσι φαίνεται ότι στην τραγωδία ίσως είχε συντελέσει σε κάποιο βαθμό, πέρα από την σφοδρή σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών και την πυρόσφαιρα το ζήτημα των «εύφλεκτων», μη ανθεκτικών καθισμάτων. Με την ανάγκη πλήρους διερεύνησης κι αυτών των παραμέτρων για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

Οι έλεγχοι

Από την πρώτη στιγμή, λοιπόν μετά το δυστύχημα, η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών( ΕΔΑΠΟ) που είχε επισημάνει την ανάγκη διερεύνησης του ζητήματος της πυρασφάλειας μέσω δειγματοληψίας και δοκιμής καύσης των υλικών των καθισμάτων. Αρχικά οι δικαστικοί λειτουργοί έστειλαν κάποια δείγματα για ανάλυση σε ελληνικά εργαστήρια τα οποία όμως έκαναν μόνο ανάλυση χημικής σύστασης των ινών, αδυνατώντας να αποφανθούν για το επίπεδο αντοχής στη φωτιά που παρέχουν τα συγκεκριμένα υλικά. Η ΕΔΑΠΟ επανήλθε με σχετικά αιτήματα για δειγματοληψία και αποστολή σε συγκεκριμένο πιστοποιημένο εργαστήριο της Γερμανίας, όμως ο ανακριτής εξέδωσε απορριπτική διάταξη τον Οκτώβριο του 2024, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη δοκιμή «δεν κρίνεται αναγκαία-ουσιώδης ανακριτική πράξη».

Έτσι, ανέλαβε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ να στείλει με δική του πρωτοβουλία τα σχετικά δείγματα στο εργαστήριο της Γερμανίας, διαδικασία που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2025. Εκεί, όμως, η διαδικασία κόλλησε και πάλι γιατί το εργαστήριο ζητούσε να προεξοφληθεί το κόστος των 3.030 ευρώ για τις δοκιμές, κάτι που καθυστέρησε για γραφειοκρατικούς λόγους, δεδομένου ότι το κόστος αυτό έπρεπε να πληρωθεί από το Υπουργείο Μεταφορών. Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ εκδόθηκε αναφέροντας το σημείο αυτό στις εκκρεμότητες αλλά η διαδικασία δεν προχωρούσε.

Χρειάστηκαν οι επανειλημμένες ερωτήσεις του δημοσιογράφου Χρήστου Αβραμίδη προς τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο προκειμένου τελικά ο κος Μαρινάκης να θέσει το ζήτημα στο Υπουργείο Μεταφορών και με καθυστέρηση 7 μηνών να πληρωθεί τελικά το σχετικό κόστος.

Απολύτως ανεπαρκές σε επίπεδο πυραντοχής

Τα αποτελέσματα εστάλησαν από το γερμανικό εργαστήριο στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ πριν μερικές ημέρες και έχουν ήδη σταλεί στον ειδικό εφέτη ανακριτή στη Λάρισα. Σύμφωνα με αυτά, όπως παρουσιάζει σήμερα το in, το δείγμα καθίσματος από το μοιραίο βαγόνι Β2, μέσα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους κάποιοι επιβάτες και αρκετοί ακόμα επιζώντες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τη φωτιά, παρουσιάζεται απολύτως ανεπαρκές σε επίπεδο πυραντοχής.

Με όριο μέσου ρυθμού εκπομπής θερμότητας τα 50kW/m2 για τα τρένα που περνάνε από τούνελ (75 για τα τραμ ή τα τοπικά τρένα που κινούνται μόνο σε ανοικτούς χώρους), το συγκεκριμένο δείγμα έδειξε 192,3 kW/m2, επίδοση σχεδόν τέσσερις φορές χειρότερη από το όριο που ισχύει σήμερα σε ολόκληρη την Ευρώπη!

Κατόπιν αυτού, αναμένονται, όπως αναφέρουν τεχνικοί σύμβουλοι, οι επόμενες ενέργειες των δικαστικών αρχών για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει και νομικό ζητούμενο, πέραν των αναφερομένων ζητημάτων ασφαλείας που εκτιμάται ότι θα τεθούν κατόπιν ίσως και σχετικής σύστασης ασφαλείας του ΕΟΔΑΣΑΑΜ προς την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Έτσι ώστε να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα τρένα που κυκλοφορούν σήμερα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

World
Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζει έναν μετα-αμερικανικό κόσμο

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζει έναν μετα-αμερικανικό κόσμο

inWellness
inTown
Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξαν οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» – Σακούλες με σπρέι σήμαναν συναγερμό
Μετρό Θεσσαλονίκης 06.09.25 Upd: 10:40

Άνοιξαν οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» - Σακούλες με σπρέι για γκράφιτι σήμαναν συναγερμό

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί στο συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομή του μετρό Θεσσαλονίκης μετά από εντολή της αστυνομίας εξαιτίας «απειλή»

Σύνταξη
Απόπλους από τη Σύρο για την ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla – Εκδηλώσεις στην Ερμούπολη
Διεθνής Αλληλεγγύη 06.09.25

Απόπλους από τη Σύρο για την ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla – Εκδηλώσεις στην Ερμούπολη

Δρώμενα υποστήριξης την Κυριακή στην πρωτεύουσα του νησιού, απόπλους στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας και ένωση με τον υπόλοιπο στόλο με προορισμό τη Γάζα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΑΑΔΕ: Παγίδευσε γνωστό τράπερ που αγόρασε πολυτελή ΙΧ και ρολόγια μέσω ΜΚΟ
Ελλάδα 06.09.25

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε γνωστό τράπερ που αγόρασε πολυτελή ΙΧ και ρολόγια μέσω ΜΚΟ

Ύστερα από έλεγχο σε γνωστό τράπερ, διαπιστώθηκε ότι ο καλλιτέχνης είχε ιδρύσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του μεταβίβαζε όλα τα δικαιώματά του

Σύνταξη
Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ
«Ανοίγουμε νέο δρόμο» 06.09.25

Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ

Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στις επάλξεις συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 06.09.25

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν - Συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών

Ο Μεχράν Μπαχραμιάν βρισκόταν μεταξύ αυτών που επιτέθηκαν σε όχημα των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή Σεμιρόμ της επαρχίας Ισφαχάν στο Ιράν, λέει ο ιστότοπος Mizan

Σύνταξη
Φάμελλος από τα Γιαννιτσά: «Απαιτείται να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Φάμελλος από τα Γιαννιτσά: «Απαιτείται να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα»

Στη συνάντηση με το «Δίκτυο Πολιτών για το Περιβάλλον» στα Γιαννιτσά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άκουσε τις ανησυχίες των μελών του Δικτύου για την έλλειψη πρασίνου στην πόλη

Σύνταξη
Φοβερός Γιοβάνοβιτς: «Πωωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την Ελλάδα χαμηλού επιπέδου;»
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Φοβερός Γιοβάνοβιτς: «Πωωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την Ελλάδα χαμηλού επιπέδου;»

Ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αγωνιστικό επίπεδο της Λευκορωσίας, τονίζοντας ότι ο κάθε αντίπαλος της Εθνικής αξίζει σεβασμό.

Σύνταξη
Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας
Amore, amore, amore 06.09.25

Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας

Η τελευταία χειρονομία του Αρμάνι ήταν γεμάτη αγάπη πριν πεθάνει -έτσι αποχαιρέτησε τον επίγειο κόσμο ο βασιλιάς Τζόρτζιο: Αγόρασε το μπαρ όπου συνάντησε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, μια χειρονομία που θα τους συνδέει για πάντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Με την απειλή της αποσταθεροποίησης και πακέτο 1,7 δισ. ψάχνει «σωσίβιο» ο Μητσοτάκης
Σήμερα η ομιλία στη ΔΕΘ 06.09.25

Με την απειλή της αποσταθεροποίησης και πακέτο 1,7 δισ. ψάχνει «σωσίβιο» ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει με κάθε πτυχή της ομιλίας του στη ΔΕΘ να στείλει το μήνυμα ότι χωρίς μια κυβέρνηση με τον ίδιο, η χώρα θα οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση

Σύνταξη
6 συν 1 χρόνια Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Οι παροχές, οι υποσχέσεις και η ακρίβεια που δεν τιθασεύτηκε ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

6 συν 1 χρόνια Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Οι παροχές, οι υποσχέσεις και η ακρίβεια που δεν τιθασεύτηκε ποτέ

Το πακέτο παροχών του για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η φετινή παρουσία στη Θεσσαλονίκη είναι ίσως η πιο δύσκολη απ΄όλες τις προηγούμενες λόγω της εκτεταμένης φθοράς της κυβέρνησης και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γάζα: Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις τους στα βόρεια
Την ισοπεδώνει 06.09.25

Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις του στη βόρεια Γάζα

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιθέσεις του, ισοπεδώνοντας κτίρια - H ανακοίνωση των IDF, νέα εντολή στους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν από την πόλη της Γάζας

Σύνταξη
Πούτιν: Πού πατάει και κρατά αδιάλλακτη στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Ο παράγοντας Τραμπ
Τι εκτιμά 06.09.25

Πού πατάει ο Πούτιν και κρατά αδιάλλακτη στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Ο παράγοντας Τραμπ

Το BBC αναλύει τη στάση του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο - Ο Ρώσος πρόεδρος απείλησε με «καταστροφή» τα δυτικά στρατεύματα που τυχόν θα σταλούν στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει κάνει step up στην Εθνική, οι εμφανίσεις του στο Eurobasket 2025 είναι εξαιρετικές και οι συγκρίσεις με την παρουσία του στον Ολυμπιακό αναπόφευκτες.

in.gr Team
Μονή Σινά: Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί
Μονή Σινά 06.09.25

Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί

Η ειδική πτήση από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh στην οποία επέβαινε ο Δαμιανός προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Ο Καρέτσας «τρέλανε» UEFA και… Ευρώπη: «Είναι μόλις 17 ετών» (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Ο Καρέτσας «τρέλανε» UEFA και… Ευρώπη: «Είναι μόλις 17 ετών» (vid+pics)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση κόντρα στη Λευκορωσία και η UEFA υπενθύμισε στον ποδοσφαιρικό κόσμο ότι είναι ακόμη μόλις 17 ετών! Ο «Μικρός Πρίγκιπας» αποθεώνεται από τα ευρωπαϊκά media.

Σύνταξη
