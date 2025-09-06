Αποκάλυψη in: Ζήτημα πυρασφάλειας των τρένων από νέο γερμανικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών

Πιθανά σημαντικά ζητήματα πυρασφάλειας των τρένων που κυκλοφορούν στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, όπως και νέες παραμέτρους στη τραγωδία των Τεμπών φαίνεται να αναδεικνύουν –όπως αποκαλύπτει το in- τα αποτελέσματα των δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο στη Γερμανία σε καθίσματα βαγονιών της επιβατικής αμαξοστοιχίας του δραματικού συμβάντος τον Φεβρουάριο του 2023 στο μοιραίο βαγόνι.

Τα αποτελέσματα αυτά εντάχθηκαν στη δικογραφία πάλι την τελευταία στιγμή (σσ όπως κι αυτά που δημιουργούν νέα δεδομένα για την πυρόσφαιρα) λόγω και αργοπορημένων αιτημάτων από τις δικαστικές αρχές. Με κύρια διαπίστωση ότι η πυραντοχή των καθισμάτων του Intercity 62 που συγκρούστηκε στα Τέμπη (σσ κυρίως του Β2 βαγονιού όπου υπήρξε κι ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων είναι σχεδόν τέσσερις φορές χειρότερη από τους προβλεπόμενους μέσους όρους στην Ευρώπη! Κι έτσι φαίνεται ότι στην τραγωδία ίσως είχε συντελέσει σε κάποιο βαθμό, πέρα από την σφοδρή σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών και την πυρόσφαιρα το ζήτημα των «εύφλεκτων», μη ανθεκτικών καθισμάτων. Με την ανάγκη πλήρους διερεύνησης κι αυτών των παραμέτρων για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

Οι έλεγχοι

Από την πρώτη στιγμή, λοιπόν μετά το δυστύχημα, η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών( ΕΔΑΠΟ) που είχε επισημάνει την ανάγκη διερεύνησης του ζητήματος της πυρασφάλειας μέσω δειγματοληψίας και δοκιμής καύσης των υλικών των καθισμάτων. Αρχικά οι δικαστικοί λειτουργοί έστειλαν κάποια δείγματα για ανάλυση σε ελληνικά εργαστήρια τα οποία όμως έκαναν μόνο ανάλυση χημικής σύστασης των ινών, αδυνατώντας να αποφανθούν για το επίπεδο αντοχής στη φωτιά που παρέχουν τα συγκεκριμένα υλικά. Η ΕΔΑΠΟ επανήλθε με σχετικά αιτήματα για δειγματοληψία και αποστολή σε συγκεκριμένο πιστοποιημένο εργαστήριο της Γερμανίας, όμως ο ανακριτής εξέδωσε απορριπτική διάταξη τον Οκτώβριο του 2024, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη δοκιμή «δεν κρίνεται αναγκαία-ουσιώδης ανακριτική πράξη».

Έτσι, ανέλαβε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ να στείλει με δική του πρωτοβουλία τα σχετικά δείγματα στο εργαστήριο της Γερμανίας, διαδικασία που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2025. Εκεί, όμως, η διαδικασία κόλλησε και πάλι γιατί το εργαστήριο ζητούσε να προεξοφληθεί το κόστος των 3.030 ευρώ για τις δοκιμές, κάτι που καθυστέρησε για γραφειοκρατικούς λόγους, δεδομένου ότι το κόστος αυτό έπρεπε να πληρωθεί από το Υπουργείο Μεταφορών. Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ εκδόθηκε αναφέροντας το σημείο αυτό στις εκκρεμότητες αλλά η διαδικασία δεν προχωρούσε.

Χρειάστηκαν οι επανειλημμένες ερωτήσεις του δημοσιογράφου Χρήστου Αβραμίδη προς τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο προκειμένου τελικά ο κος Μαρινάκης να θέσει το ζήτημα στο Υπουργείο Μεταφορών και με καθυστέρηση 7 μηνών να πληρωθεί τελικά το σχετικό κόστος.

Απολύτως ανεπαρκές σε επίπεδο πυραντοχής

Τα αποτελέσματα εστάλησαν από το γερμανικό εργαστήριο στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ πριν μερικές ημέρες και έχουν ήδη σταλεί στον ειδικό εφέτη ανακριτή στη Λάρισα. Σύμφωνα με αυτά, όπως παρουσιάζει σήμερα το in, το δείγμα καθίσματος από το μοιραίο βαγόνι Β2, μέσα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους κάποιοι επιβάτες και αρκετοί ακόμα επιζώντες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τη φωτιά, παρουσιάζεται απολύτως ανεπαρκές σε επίπεδο πυραντοχής.

Με όριο μέσου ρυθμού εκπομπής θερμότητας τα 50kW/m2 για τα τρένα που περνάνε από τούνελ (75 για τα τραμ ή τα τοπικά τρένα που κινούνται μόνο σε ανοικτούς χώρους), το συγκεκριμένο δείγμα έδειξε 192,3 kW/m2, επίδοση σχεδόν τέσσερις φορές χειρότερη από το όριο που ισχύει σήμερα σε ολόκληρη την Ευρώπη!

Κατόπιν αυτού, αναμένονται, όπως αναφέρουν τεχνικοί σύμβουλοι, οι επόμενες ενέργειες των δικαστικών αρχών για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει και νομικό ζητούμενο, πέραν των αναφερομένων ζητημάτων ασφαλείας που εκτιμάται ότι θα τεθούν κατόπιν ίσως και σχετικής σύστασης ασφαλείας του ΕΟΔΑΣΑΑΜ προς την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Έτσι ώστε να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα τρένα που κυκλοφορούν σήμερα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.