newspaper
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
31.08.2025 | 17:46
Δύο νέες εστίες φωτιάς στην Κοζάνη
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τέμπη: Το «χοντρό» παρασκήνιο με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ – Οι πιέσεις στους ξένους ερευνητές και η προειδοποίηση για κλείσιμο του σιδηροδρόμου
Ελλάδα 31 Αυγούστου 2025 | 19:50

Τέμπη: Το «χοντρό» παρασκήνιο με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ – Οι πιέσεις στους ξένους ερευνητές και η προειδοποίηση για κλείσιμο του σιδηροδρόμου

Αποκαλυπτική είναι η κατάθεση Παπαδημητρίου για το τι διεμήφθη πριν και μετά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα Τέμπη που διερευνούσε και το θέμα της πυρόσφαιρας. Αίσθηση προκαλούν οι πιέσεις στους ξένους ερευνητές του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη μη κοινοποίηση ευρημάτων, αλλά και η σαφής προειδοποίηση για κλείσιμο του σιδηροδρόμου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Spotlight

Αποκαλυπτικά είναι τα όσα κατέθεσε στον Σωτήρη Μπακαΐμη, αρμόδιο εφέτη ανακριτή που ερευνά την τραγωδία στα Τέμπη, ο παραιτηθείς αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Χρήστος Παπαδημητρίου. Η αυτόβουλη κατάθεση του στις 26 Αυγούστου περιγράφει αναλυτικά το πώς συντάχθηκε το πόρισμα του κρατικού φορέα και το έντονο παρασκήνιο με τη διμελή ομάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA) που συμμετείχε στην  επιτροπή  διερεύνησης  των αιτιών της πυρόσφαιρας. Πώς φτάσαμε στο σημείο να συζητείται το ενδεχόμενο να σταματήσει η λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Το έντονο παρασκήνιο με τη διμελή ομάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA)

Με νομικούς εκπροσώπους και πραγματογνώμονες να εκφράζουν ερωτήματα για την εν λόγω «πρωτοβουλία» του κ. Παπαδημητρίου και αν σχετίζεται με κάποια προσπάθεια να κλονιστεί η ορθότητα του πορίσματος του κρατικού ερευνητικού οργανισμού που συνδέει  την έκρηξη με την ύπαρξη παρανόμου φορτίου στο τρένο, η κατάθεση στον Εφέτη Ανακριτή είναι απολύτως θεσμική και περιορίζεται στην περιγραφή των βημάτων που ακολούθησε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ και σε ένα βαθμό μπορεί να πει κανείς πως είναι αποκαλυπτική ως προς τις πιέσεις που δέχθηκαν οι ξένοι ερευνητές για το ζήτημα της πυρόσφαιρας.

Τι μάθαμε από την κατάθεση Παπαδημητρίου στον Μπαϊκάμη

Ένα βήμα πριν τον τερματισμό της διερεύνησης

Ο κ. Παπαδημητρίου στην κατάθεσή του κάνει αναφορά στους ερευνητές του ERA, Accou και Carpineli (συμμετείχαν στην επιτροπή διερεύνησης των αιτιών της πυρόσφαιρας). Τα δύο μέλη της Επιτροπής οργισμένα από τις πιέσεις είχαν στείλει mail που κατήγγειλαν μέλη του Συμβουλίου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ότι «αντιδρούσαν στα συμπεράσματα τους».

Μάλιστα ο πρώτος τόνιζε πως «δεν θα δεχθεί καμία παρέμβαση στο έργο της επιτροπής και αν συνέχιζαν τα μέλη του Συμβουλίου να αντιδρούν στα συμπεράσματά του θα σταματούσε την διερεύνηση και θα κατήγγειλε την στάση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ».

Είναι τα ίδια μέλη, σύμφωνα με τον αποχωρήσαντα πρόεδρο του σιδηροδρομικού τομέα του κρατικού ΕΟΔΑΣΑΑΜ που «ενημέρωσαν ότι δεν έμειναν ικανοποιημένα από το πόρισμα του Ινστιτούτου RISE της Στοκχόλμης και ότι μετά από γνωμάτευση του Πανεπιστημίου της Πίζας θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο CFD, την οποία παρουσιάσανε ως κορυφαία επιστημονική μέθοδο μη δεχόμενη αμφισβήτησης».

Θα πρέπει να σημειωθεί πως αρχικά από την πλευρά της Πυροσβεστικής, για την πυρόσφαιρα, δόθηκε η εξήγηση των ελαίων σιλικόνης, θεωρία που διέψευσε ο καθηγητής Χημικής Μηχανικής στο ΑΠΘ Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος στον οποίο απευθύνθηκε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μιλώντας για παράνομο φορτίο που ενδεχομένως να μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία.

Το ανοιχτό ενδεχόμενο να σταματήσει η λειτουργία του ελληνικού σιδηρόδρομου

Από την κατάθεση Παπαδημητρίου μαθαίνουμε επίσης πως ο ERA άφηνε ορθάνοιχτο παράθυρο «να σταματήσει τη λειτουργία του ελληνικού σιδηρόδρομου ως μη ασφαλής αν δεν γίνουν αυτά που πρέπει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Επιπλέον ο κ. Παπαδημητρίου στην κατάθεση του ανέφερε ότι είχε υπάρξει τον Απρίλιο του 2025  συνάντησή του παρουσία και μελών του ERA με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη, στην διάρκεια της οποίας οι ξένοι ερευνητές της πυρόσφαιρας  φέρεται «να του επιτέθηκαν ότι κακώς τους κατηγορεί κι ότι εκείνοι έχουν κάνει άψογα την  δουλειά τους».

O δικηγόρος Αθηνών περιγράφει στον εφέτη ανακριτή αναλυτικά όλα τα βήματα που ακολούθησε μετά τη ανάληψη των καθηκόντων του ως αναπληρωτής πρόεδρος του σιδηροδρομικού τομέα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ από 18-09-2023 έως και 09-04-2025 οπότε και παραιτήθηκε. 

Εντυπωσιασμένος από τη μεθοδολογία των ξένων μελών της επιτροπής για τα Τέμπη

Έλαβε και πήρε όλο το υποστηρικτικό υλικό τόσο από τον εφέτη ανακριτή, όσο και από ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, ΓΑΙΟΣΕ και ΡΑΣ και τα παρέδωσα στους κύριους Accou και Caprineli ώστε να ξεκινήσουν την διερεύνηση. 

Η επίσημη διερεύνηση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024 με την μετάταξη στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ του κ. Καπετανίδη ως σιδηροδρομικού ερευνητή. Το κύριο μέρος του πορίσματος των Τεμπών και δη όλο το κεφάλαιο που αφορά την πυρόσφαιρα, έχει γραφεί από τους κ. Accou και Carpinelli. 

Επισημαίνει πως από την αρχή της διερεύνησης έμεινε εντυπωσιασμένος από τον εξελιγμένο επιστημονικά και σοβαρό τρόπο διερεύνησης και την μεθοδολογία των ξένων μελών της επιτροπής οι οποίοι και προχώρησαν σε καθοδήγηση και διδασκαλία στους δύο Έλληνες μέλη της Επιτροπής. 

Εξηγεί τι συνέβη και «χάλασε» η διερεύνηση από το αμερικάνικο NTSB και πως έφτασαν στο Ινστιτούτο RISE της Στοκχόλμης. 

Το πόρισμα της 27ης Φεβρουαρίου

Θυμίζουμε πως το πόρισμα αρχικά κατέρριπτε το κυρίαρχο αφήγημα για τα έλαια σιλικόνης των μετασχηματιστών στις μηχανές της εμπορικής αμαξοστοιχίας και έφτανε στο συμπέρασμα πως «η προέλευση της πύρινης σφαίρας συνάδει με μερικούς τόνους ενός εύφλεκτου πτητικού καυσίμου».

Μετά την ανάθεση στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης της έρευνας και ενώ έχει μπει ο Φεβρουάριος του 2025, γίνεται μια παρουσίαση από τους Έλληνες μέλη της Επιτροπής του προσχεδίου του πορίσματος, στο οποίο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο κ. Παπαδημητρίου «αναφέρεται η ύπαρξη εύφλεκτου υγρού άγνωστη προέλευσης βάρους περίπου τεσσεράμιση με πέντε τόνους στο συμβούλιο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ».

Υπήρξε περίοδος που ο ERA άφηνε ορθάνοιχτο παράθυρο «να σταματήσει τη λειτουργία του ελληνικού σιδηρόδρομου ως μη ασφαλής»

Τότε, και τα πέντε μέλη του Συμβουλίου ζήτησαν επιμόνως από την επιτροπή να στοιχειοθετήσει που βασίζει το συμπέρασμα αυτό, δεδομένου ότι η έκθεση της Στοκχόλμης δεν κατέληγε σε κάτι τέτοιο, ενώ η έκθεση της Γάνδης δεν είχε ακόμη κοινοποιηθεί. «Τότε για πρώτη φορά μας είπαν ότι ο κ. Λακαφώσης είχε συνάψει σύμβαση με τον ERA ως εξωτερικός εμπειροννώμονας και ότι μέλη της ΕΔΑΠΟ είχαν κάνει προσομοιώσεις μέσω μεθόδου CFD τις οποίες και απέστειλαν στην Γάνδη για να ελέγξει την ορθότητά τους. Αλλά το αρχικό πόρισμα ήταν ότι υπήρχε κάποιο εύφλεκτο υγρό».

Το Ινστιτούτο RISE της Στοκχόλμης

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου ενημερώνει τον κ. Μπαϊκάμη για όλες τις θεσμικές ενέργειες και επαφές που είχε το διάστημα που βρισκόταν σε θέση ευθύνης και δηλώνει «στην διάθεση των αρμόδιων δικαστικών αρχών» προκειμένου να προσκομίσει «σχετική αλληλογραφία και έγγραφα που αποδεικνύουν» όσα κατέθεσε.

Όσον αφορά ειδικά στο Ινστιτούτο RISE της Στοκχόλμης σημειώνει πως έστειλε το πόρισμά του που «έλεγε ότι υπό ειδικές προϋποθέσεις η πυρόσφαιρα μπορεί να οφείλεται στα ελαία σιλικόνης των μετασχηματιστών και ζητούσε να γίνει περαιτέρω διερεύνηση» αλλά τα πέντε μέλη του Συμβουλίου ζήτησαν επιμόνως από την επιτροπή να στοιχειοθετήσει που βασίζει το συμπέρασμα αυτό, δεδομένου ότι η έκθεση δεν κατέληγε σε κάτι τέτοιο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Αγρότες: Ένας στους τρεις κινδυνεύει με απώλεια εισοδήματος – Πού χάνουν χρήματα

Αγρότες: Ένας στους τρεις κινδυνεύει με απώλεια εισοδήματος – Πού χάνουν χρήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Economy
Εμπόριο: «Βαρίδι» το λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις

Εμπόριο: «Βαρίδι» το λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Άδωνις Γεωργιάδης: Θερμό «καλοσώρισμα» και ξεπροβόδισμα επεφύλαξε η Σύρος
Ελλάδα 31.08.25

Θερμό «καλοσώρισμα» και ξεπροβόδισμα στον Άδωνι Γεωργιάδη επεφύλαξε η Σύρος

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο του νησιού, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια της νέας ογκολογικής μονάδας. Πλήθος κόσμου τον περίμενε για να διαμαρτυρηθεί.

Σύνταξη
Σαντορίνη: Αστυνομικός έσωσε άνδρα που έχασε τις αισθήσεις του στον δρόμο – Του έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά
Στη Σαντορίνη 31.08.25

Αστυνομικός έσωσε άνδρα που έχασε τις αισθήσεις του στον δρόμο - Του έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά

Ο αστυνομικός έκανε ΚΑΡΠΑ στον άνδρα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο - Η υπεράνθρωπη προσπάθειά του ήταν καθοριστική και πλέον ο άνδρας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη
Θεσσαλονίκη 31.08.25

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη

Η Κατερίνα Ζαχαράκη, που τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στο υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στην ΑΑΔΕ, άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, στη Θεσσαλονίκη νικημένη από τον καρκίνο

Σύνταξη
Χαλκιδική: Οικογένεια καταγγέλλει ότι άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε το σκυλί της στην αυλή του σπιτιού της
Ζητεί πληροφορίες 31.08.25

Χαλκιδική: Οικογένεια καταγγέλλει ότι άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε το σκυλί της στην αυλή του σπιτιού της

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τιμωρηθεί ο ένοχος. Και να μην θρηνήσει άλλη οικογένειά χάνοντας ένα μέλος της. Σπάζοντας την ομερτά», τονίζει ο Δημήτρης Λαζάρου, κηδεμόνας της Λόλας

Σύνταξη
Φωτιά σε σκάφος στο Πασαλιμάνι
InShorts 31.08.25

Φωτιά σε σκάφος στο Πασαλιμάνι

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν, μαζί με τους υπαλλήλους της Μαρίνας, να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε άλλα σκάφη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»
Στόλος Ελευθερίας 31.08.25

Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»

«Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για να σταματήσει η αιματοχυσία, άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ταρέμι: «Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, θα παλέψω για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Ταρέμι: «Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, θα παλέψω για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς μας» (vid)

Ο Μέχντι Ταρέμι εξέφρασε τη χαρά του και την ικανοποίησή του για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και υποσχέθηκε να παλέψει για την ερυθρόλευκη φανέλα.

Σύνταξη
Άδωνις Γεωργιάδης: Θερμό «καλοσώρισμα» και ξεπροβόδισμα επεφύλαξε η Σύρος
Ελλάδα 31.08.25

Θερμό «καλοσώρισμα» και ξεπροβόδισμα στον Άδωνι Γεωργιάδη επεφύλαξε η Σύρος

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο του νησιού, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια της νέας ογκολογικής μονάδας. Πλήθος κόσμου τον περίμενε για να διαμαρτυρηθεί.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα
«Εκτός πραγματικότητας» 31.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα

«Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών», τονίζει για τον πρωθυπουργό η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει
Washington Post 31.08.25

Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει

Ένα αναλυτικό σχέδιο 38 σελίδων για τη μεταπολεμική Γάζα κυκλοφορεί στους κύκλους της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει αναλυτικά σημερινό δημοσίευμα της Washington Post

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Τα σπάει» το ρεκόρ του Μέχντι Ταρέμι
On Field 31.08.25

«Τα σπάει» το ρεκόρ του Μέχντι Ταρέμι

Οι «ερυθρόλευκοι» έβαλαν στην «μηχανή» τους έναν σέντερ φορ, που έχει το γκολ καθημερινή… συνήθεια και σκοράρει με ποσοστό πολύ πάνω από 50%

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη: «Πνίγονται» από τον μαζικό τουρισμό και αντιδρούν
Ασφυκτιούν 31.08.25

Η «εκδίκηση» των προορισμών: Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη παίρνουν μέτρα κατά του υπερτουρισμού

Εισιτήρια, ποσοστώσεις, απαγόρευση Airbnb: οι ευρωπαϊκοί προορισμοί προσπαθούν να περιορίσουν τον υπερτουρισμό και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του - Τι κάνουν Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη;

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»
Καλώδιο 31.08.25

Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»

«Δεν τίθεται ζήτημα εάν θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης, αλλά πότε θα συμβεί αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας και εντός του ΟΗΕ», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό
«Δεν φταίμε εμείς» 31.08.25

Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό

«Αν αρχίσεις να αναλύεις καθεμία από αυτές τις κινηματογραφικές εταιρείες[...]θα βρεις πολλά βρώμικα πράγματα» ανέφερε ο σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους, προσθέτοντας ότι οι καλλιτέχνες δεν είναι αυτοί που θα πρέπει να λογοδοτούν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Μεξικό χτίζει γήπεδα για το Mundial – Οι κάτοικοι τρέμουν για τις συνέπειες
«Τίποτα για μας» 31.08.25

Το Μεξικό χτίζει γήπεδα για το Mundial – Οι κάτοικοι τρέμουν για τις συνέπειες

Το Μεξικό είναι εκ των διοργανωτών του Mundial 2026. Οι τοπικές κοινότητες αντιδρούν στα μεγαλεπήβολα κατασκευαστικά έργα για τη διεξαγωγή του, γιατί ανησυχούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συγκατοικούν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή: Το co-living στην εποχή της κρίσης
Διεθνής Οικονομία 31.08.25

Συγκατοικούν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή: Το co-living στην εποχή της κρίσης

Η στεγαστική κρίση πιέζει ολοένα και περισσότερο τους ενοικιαστές, με τα ενοίκια να ξεπερνούν συχνά το 30% του εισοδήματός τους. Το co-living εμφανίζεται ως εναλλακτική που υπόσχεται προσιτή στέγη.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
LIVE: ΑΕΚ – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Αστέρας

LIVE: ΑΕΚ – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Αστέρας, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;
Κόσμος 31.08.25

Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;

Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ παρουσίασε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει κράτηση των ακτιβιστών υπό συνθήκες που συνήθως εφαρμόζονται σε τρομοκράτες.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Απόρρητο