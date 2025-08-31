Αποκαλυπτικά είναι τα όσα κατέθεσε στον Σωτήρη Μπακαΐμη, αρμόδιο εφέτη ανακριτή που ερευνά την τραγωδία στα Τέμπη, ο παραιτηθείς αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Χρήστος Παπαδημητρίου. Η αυτόβουλη κατάθεση του στις 26 Αυγούστου περιγράφει αναλυτικά το πώς συντάχθηκε το πόρισμα του κρατικού φορέα και το έντονο παρασκήνιο με τη διμελή ομάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA) που συμμετείχε στην επιτροπή διερεύνησης των αιτιών της πυρόσφαιρας. Πώς φτάσαμε στο σημείο να συζητείται το ενδεχόμενο να σταματήσει η λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Το έντονο παρασκήνιο με τη διμελή ομάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA)

Με νομικούς εκπροσώπους και πραγματογνώμονες να εκφράζουν ερωτήματα για την εν λόγω «πρωτοβουλία» του κ. Παπαδημητρίου και αν σχετίζεται με κάποια προσπάθεια να κλονιστεί η ορθότητα του πορίσματος του κρατικού ερευνητικού οργανισμού που συνδέει την έκρηξη με την ύπαρξη παρανόμου φορτίου στο τρένο, η κατάθεση στον Εφέτη Ανακριτή είναι απολύτως θεσμική και περιορίζεται στην περιγραφή των βημάτων που ακολούθησε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ και σε ένα βαθμό μπορεί να πει κανείς πως είναι αποκαλυπτική ως προς τις πιέσεις που δέχθηκαν οι ξένοι ερευνητές για το ζήτημα της πυρόσφαιρας.

Ένα βήμα πριν τον τερματισμό της διερεύνησης

Ο κ. Παπαδημητρίου στην κατάθεσή του κάνει αναφορά στους ερευνητές του ERA, Accou και Carpineli (συμμετείχαν στην επιτροπή διερεύνησης των αιτιών της πυρόσφαιρας). Τα δύο μέλη της Επιτροπής οργισμένα από τις πιέσεις είχαν στείλει mail που κατήγγειλαν μέλη του Συμβουλίου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ότι «αντιδρούσαν στα συμπεράσματα τους».

Μάλιστα ο πρώτος τόνιζε πως «δεν θα δεχθεί καμία παρέμβαση στο έργο της επιτροπής και αν συνέχιζαν τα μέλη του Συμβουλίου να αντιδρούν στα συμπεράσματά του θα σταματούσε την διερεύνηση και θα κατήγγειλε την στάση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ».

Είναι τα ίδια μέλη, σύμφωνα με τον αποχωρήσαντα πρόεδρο του σιδηροδρομικού τομέα του κρατικού ΕΟΔΑΣΑΑΜ που «ενημέρωσαν ότι δεν έμειναν ικανοποιημένα από το πόρισμα του Ινστιτούτου RISE της Στοκχόλμης και ότι μετά από γνωμάτευση του Πανεπιστημίου της Πίζας θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο CFD, την οποία παρουσιάσανε ως κορυφαία επιστημονική μέθοδο μη δεχόμενη αμφισβήτησης».

Θα πρέπει να σημειωθεί πως αρχικά από την πλευρά της Πυροσβεστικής, για την πυρόσφαιρα, δόθηκε η εξήγηση των ελαίων σιλικόνης, θεωρία που διέψευσε ο καθηγητής Χημικής Μηχανικής στο ΑΠΘ Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος στον οποίο απευθύνθηκε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μιλώντας για παράνομο φορτίο που ενδεχομένως να μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία.

Το ανοιχτό ενδεχόμενο να σταματήσει η λειτουργία του ελληνικού σιδηρόδρομου

Από την κατάθεση Παπαδημητρίου μαθαίνουμε επίσης πως ο ERA άφηνε ορθάνοιχτο παράθυρο «να σταματήσει τη λειτουργία του ελληνικού σιδηρόδρομου ως μη ασφαλής αν δεν γίνουν αυτά που πρέπει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Επιπλέον ο κ. Παπαδημητρίου στην κατάθεση του ανέφερε ότι είχε υπάρξει τον Απρίλιο του 2025 συνάντησή του παρουσία και μελών του ERA με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη, στην διάρκεια της οποίας οι ξένοι ερευνητές της πυρόσφαιρας φέρεται «να του επιτέθηκαν ότι κακώς τους κατηγορεί κι ότι εκείνοι έχουν κάνει άψογα την δουλειά τους».

O δικηγόρος Αθηνών περιγράφει στον εφέτη ανακριτή αναλυτικά όλα τα βήματα που ακολούθησε μετά τη ανάληψη των καθηκόντων του ως αναπληρωτής πρόεδρος του σιδηροδρομικού τομέα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ από 18-09-2023 έως και 09-04-2025 οπότε και παραιτήθηκε.

Εντυπωσιασμένος από τη μεθοδολογία των ξένων μελών της επιτροπής για τα Τέμπη

Έλαβε και πήρε όλο το υποστηρικτικό υλικό τόσο από τον εφέτη ανακριτή, όσο και από ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, ΓΑΙΟΣΕ και ΡΑΣ και τα παρέδωσα στους κύριους Accou και Caprineli ώστε να ξεκινήσουν την διερεύνηση.

Η επίσημη διερεύνηση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024 με την μετάταξη στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ του κ. Καπετανίδη ως σιδηροδρομικού ερευνητή. Το κύριο μέρος του πορίσματος των Τεμπών και δη όλο το κεφάλαιο που αφορά την πυρόσφαιρα, έχει γραφεί από τους κ. Accou και Carpinelli.

Επισημαίνει πως από την αρχή της διερεύνησης έμεινε εντυπωσιασμένος από τον εξελιγμένο επιστημονικά και σοβαρό τρόπο διερεύνησης και την μεθοδολογία των ξένων μελών της επιτροπής οι οποίοι και προχώρησαν σε καθοδήγηση και διδασκαλία στους δύο Έλληνες μέλη της Επιτροπής.

Εξηγεί τι συνέβη και «χάλασε» η διερεύνηση από το αμερικάνικο NTSB και πως έφτασαν στο Ινστιτούτο RISE της Στοκχόλμης.

Το πόρισμα της 27ης Φεβρουαρίου

Θυμίζουμε πως το πόρισμα αρχικά κατέρριπτε το κυρίαρχο αφήγημα για τα έλαια σιλικόνης των μετασχηματιστών στις μηχανές της εμπορικής αμαξοστοιχίας και έφτανε στο συμπέρασμα πως «η προέλευση της πύρινης σφαίρας συνάδει με μερικούς τόνους ενός εύφλεκτου πτητικού καυσίμου».

Μετά την ανάθεση στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης της έρευνας και ενώ έχει μπει ο Φεβρουάριος του 2025, γίνεται μια παρουσίαση από τους Έλληνες μέλη της Επιτροπής του προσχεδίου του πορίσματος, στο οποίο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο κ. Παπαδημητρίου «αναφέρεται η ύπαρξη εύφλεκτου υγρού άγνωστη προέλευσης βάρους περίπου τεσσεράμιση με πέντε τόνους στο συμβούλιο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ».

Τότε, και τα πέντε μέλη του Συμβουλίου ζήτησαν επιμόνως από την επιτροπή να στοιχειοθετήσει που βασίζει το συμπέρασμα αυτό, δεδομένου ότι η έκθεση της Στοκχόλμης δεν κατέληγε σε κάτι τέτοιο, ενώ η έκθεση της Γάνδης δεν είχε ακόμη κοινοποιηθεί. «Τότε για πρώτη φορά μας είπαν ότι ο κ. Λακαφώσης είχε συνάψει σύμβαση με τον ERA ως εξωτερικός εμπειροννώμονας και ότι μέλη της ΕΔΑΠΟ είχαν κάνει προσομοιώσεις μέσω μεθόδου CFD τις οποίες και απέστειλαν στην Γάνδη για να ελέγξει την ορθότητά τους. Αλλά το αρχικό πόρισμα ήταν ότι υπήρχε κάποιο εύφλεκτο υγρό».

Το Ινστιτούτο RISE της Στοκχόλμης

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου ενημερώνει τον κ. Μπαϊκάμη για όλες τις θεσμικές ενέργειες και επαφές που είχε το διάστημα που βρισκόταν σε θέση ευθύνης και δηλώνει «στην διάθεση των αρμόδιων δικαστικών αρχών» προκειμένου να προσκομίσει «σχετική αλληλογραφία και έγγραφα που αποδεικνύουν» όσα κατέθεσε.

Όσον αφορά ειδικά στο Ινστιτούτο RISE της Στοκχόλμης σημειώνει πως έστειλε το πόρισμά του που «έλεγε ότι υπό ειδικές προϋποθέσεις η πυρόσφαιρα μπορεί να οφείλεται στα ελαία σιλικόνης των μετασχηματιστών και ζητούσε να γίνει περαιτέρω διερεύνηση» αλλά τα πέντε μέλη του Συμβουλίου ζήτησαν επιμόνως από την επιτροπή να στοιχειοθετήσει που βασίζει το συμπέρασμα αυτό, δεδομένου ότι η έκθεση δεν κατέληγε σε κάτι τέτοιο.