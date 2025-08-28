Κατάθεση στον Σωτήρη Μπακαΐμη, τον αρμόδιο εφέτη ανακριτή που ερευνά την τραγωδία στα Τέμπη, έδωσε ο παραιτηθείς αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Χρήστος Παπαδημητρίου για να περιγράψει αναλυτικά το πώς συντάχθηκε το πόρισμα του κρατικού φορέα.

Αναζητούνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 57 συνάνθρωποί μας αλλά και οι ευθύνες των προσώπων που οδήγησαν στην εθνική τραγωδία στα Τέμπη

Ο κ. Παπαδημητρίου βρέθηκε την Τετάρτη (27/08) στη Λάρισα περιγράφοντας αναλυτικά -σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσων ενημέρωσης- τις ενέργειες που προηγήθηκαν έτσι ώστε ο εθνικός φορέας να καταλήξει στο αμφισβητούμενο σκέλος της πυρόσφαιρας και του μοντέλου των προσομοιώσεων που υιοθετήθηκαν.

Το πόρισμα της 27ης Φεβρουαρίου

Το πόρισμα αρχικά κατέρριπτε το κυρίαρχο αφήγημα για τα έλαια σιλικόνης των μετασχηματιστών στις μηχανές της εμπορικής αμαξοστοιχίας και έφτανε στο συμπέρασμα πως «η προέλευση της πύρινης σφαίρας συνάδει με μερικούς τόνους ενός εύφλεκτου πτητικού καυσίμου».

Η κατάθεση του παραιτηθέντος αναπληρωτή προέδρου του Σιδηροδρομικού Τομέα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον και αναμένεται να διαβιβαστεί, μέσω της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με δεδομένο ότι η προηγούμενη εισαγγελέας Γ. Αδειλίνη είχε ζητήσει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διερευνήσει τις «συνθήκες κάτω από τις οποίες περιελήφθη στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την υπόθεση των Τεμπών, που ανακοινώθηκε στις 27-2-2025 (…)».

Το συγκεκριμένο σκέλος του πορίσματος ανακλήθηκε τελικά και παραπέμφθηκε για περαιτέρω έρευνα, μεταξύ άλλων και στον «Δημόκριτο», ενώ τότε προκλήθηκε και έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Η παραίτηση Παπαδημητρίου

Στον απόηχο του αλαλούμ που προκλήθηκε ο κ. Παπαδημητρίου υπέβαλε την παραίτησή του στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Στην επιστολή του υποστηρίζει ότι προσπάθησε να υπηρετήσει το κοινό συμφέρον «με υπευθυνότητα και επιστημονικότητα, σε μια δύσκολη συγκυρία».

Παράλληλα, αναφέρει ότι έπειτα από 18 μήνες δημιούργησε για πρώτη φορά έναν ικανό φορέα διερεύνησης ατυχημάτων στην Ελλάδα.

«Πιστεύω ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ έχει εκπονήσει ένα άρτιο όρισμα, πολύτιμο για το μέλλον των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το ζήτημα της πυρόσφαιρας, το οποίο κατά τη γνώμη σύσσωμου του Συμβουλίου, όπως εκφράστηκε στο Πρακτικό της 26/2/2025 χρήζει περαιτέρω διερεύνησης» συμπληρώνει στην επιστολή του προς τον κ. Κυρανάκη.