Αποκάλυψη in: Τα εννιά κενά του δικαστικού φακέλου (που ολοκληρώθηκε) για τα Τέμπη

Εννιά νέα ζητήματα ανακύπτουν με την ολοκλήρωση, μετά από 30 μήνες, της έρευνας (σ.σ την οποία είχαν προαναγγείλει το “in” και «Τα Νέα») του εφέτη ανακριτή κ. Σωτήρη Μπακαΐμης για την πολυδιάστατη αλλά και πολυσυζητημένη έρευνα για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με 58 νεκρούς στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Με κύριο ζητούμενο τα κενά της δικαστικής έρευνας, τα αναπάντητα ερωτήματα που παραμένουν για πτυχές της τραγωδίας, για την «στρεβλή» επικοινωνιακή εκμετάλλευση αλληλοαναιρούμενων πορισμάτων όπως και με τις ιδιόμορφες αυτόβουλες καταθέσεις, τις τελευταίες εβδομάδες πραγματογνωμόνων αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων.

Ποια είναι όμως αυτά τα εννιά νέα σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν;

ΠΡΩΤΟΝ: Η έρευνα του κ. Μπακαΐμη τελικά δεν ανέδειξε, παρά α 20 πορίσματα πραγματογνωμόνων που έχουν ενταχθεί στην δικογραφία κανένα απολύτως ασφαλές συμπέρασμα για την προέλευση της φονικής πυρόσφαιρας . Τους τελευταίους μήνες θεώρησε ακριβή την «οικειοθελή» μελέτη ενός αναφερόμενου ως επιστημονικού συνεργάτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που υποστήριξε ότι η έκρηξη οφείλεται στην ανάφλεξη σταγονίδιων ελαίων σιλικόνης από τα οποία μεγάλη ποσότητα προέρχονταν από τους «εναλλακτήρες» (δύο συστήματα ψύξης των ελαίων του μετασχηματιστή) . Όμως οι συσκευές αυτές , σύμφωνα με αυτή την καινοφανή θεωρία της τελευταίας στιγμής, είναι μικρής χωρητικότητας κι ουδέποτε εξετάσθηκαν αν έχουν ίχνη έκρηξης όπως ζήτησαν συγγενείς των θυμάτων.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Οι δικαστικοί λειτουργοί της Λάρισας επιχείρησαν το τελευταίο δίμηνο να διατυπώσουν την άποψη ότι το πόρισμα του καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ κ. Δημ. Καρώνη κι εκείνο του επιστημονικού συνεργάτη του το ΑΠΘ είναι αλληλοσυμπληρούμενα. Κι αυτό προκειμένου να επιταχύνουν την έρευνα, να απορρίψουν σχετικά αιτήματα συγγενών αλλά και να συνδέσουν με κάθε τρόπο, τη φονική έκρηξη με τα έλαια σιλικόνης κι όχι με παράνομο φορτίο. Όμως αυτό θεωρείται από πραγματογνώμονες απολύτως ανακριβές αφού ο κ. Καρώνης (σσ του οποίου το πόρισμα θεωρήθηκε από στελέχη του Μαξίμου σαν «απάντηση στις θεωρίες συνωμοσίας» όμως πλέον έχει υποβαθμισθεί) αναφέρεται σε μία εντελώς διαφορετική εκδοχή από εκείνη του επιστημονικού συνεργάτη του ΑΠΘ.

Δηλαδή ότι η έκρηξη οφείλεται σε εκλυόμενα αέρια κι όχι σταγονίδια των ελαίων ύστερα από έκρηξη λόγω ηλεκτρικού τόξου εντός του μετασχηματιστή. Όμως ο μετασχηματιστής του επιβατικού τραίνου δεν είχε οποιοδήποτε ίχνος έκρηξης , χωρίς το αρμόδιο δικαστικού συμβούλιο να επιτρέψει την εξέταση του. Επιπλέον ο ίδιος ο αναφερόμενος συνεργάτης του ΑΠΘ μιλώντας προσφάτως στο Reporters United σημειώσε «ο κ. Καρώνης δεν τα λέει καλά, δεν θέλω να τον προσβάλω, αλλά δεν ξέρει από εκρήξεις» . Διαψεύδοντας δηλαδή τους δικαστες της Λάρισας αλλά και κυβερνητικά στελέχη περί «κοινών συμπερασμάτων»

ΤΡΙΤΟΝ: Η έρευνα από τους δικαστικούς λειτουργούς που ολοκληρώθηκε τα τελευταία 24ωρα περιέχει ένα οξύμωρο, αντιφατικό στοιχείο. Θεωρεί ότι την ορθή άποψη για τα αίτια της έκρηξης διατυπώνει ο επιστημονικός συνεργάτης του ΑΠΘ , κι όχι ο καθηγητής Χημικής Μηχανικής στο ίδιο πανεπιστήμιο κ Αθ. Κωνσταντόπουλος με 40ετή επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε διεργασίες καύσης και αερολυμάτων . Το πόρισμα του καθηγητή του ΑΠΘ εντάχθηκε στο πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών καταρρίπτει την θεωρία της έκρηξης που οφείλεται στα σταγονίδια του ελαίου σιλικόνης και την αποδίδει σε (παράνομο) φορτίο καυσίμων.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Το πολυσέλιδο πόρισμα της Πυροσβεστικής που παρουσιάστηκε τα τελευταία 24ωρα δεν παρουσίαζε κάποιο νεώτερο, ανατρεπτικό δεδομένο όπως παρουσιάστηκε και «διαφημίστηκε» από κυβερνητικά στελέχη Απλώς επαναλαμβάνει τα δεδομένα πραγματογνωμοσύνης που είχε δημοσιοποιηθεί τον περασμένο Μάιο του καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Πέτρου Τσακιρίδη. Ο κ Τσακιρίδης εξέτασε για λογαριασμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα υπολείμματα του πίσω κοκπιτ της δεύτερης ηλεκτράμαξας του εμπορικού τραίνου . Για το πιλοτήριο αυτό εξεταζόταν το ενδεχόμενο –με βάση κι ορισμένες σχετικές αναφορές, από ανάλυση των συντριμμιών, στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ – ότι εκεί ίσως μεταφερόταν παράνομο φορτίο κι ήταν ο χώρος που σημειώθηκε η φονική έκρηξη. Όμως ο κ Τσακιρίδης είχε αποφανθεί προ τριμήνου () ότι δεν βρέθηκαν ίχνη έκρηξης , κάτι που επισημάνθηκε και στο τωρινό πόρισμα των έμπειρων αξιωματικών της Πυροσβεστικής.

ΠΕΜΠΤΟΝ: Στο πόρισμα της Πυροσβεστικής αναφέρεται ότι είχαν σταλεί πολλά δείγματα από την συγκεκριμένη ηλεκτράμαξα κι άλλα σημεία των συντριμμιών των τραίνων στο Γενικό Χημείο του Κράτους προκειμένου να διαπιστωθεί αν έφεραν ίχνη καύσης-έκρηξης . Όμως παρ ότι αυτά τα δείγματα είχαν σταλεί από τον περασμένο Μάρτιο δεν υπήρχε καμιά απάντηση από το ΓΧΚ κι η ανάκριση έκλεισε χωρίς να υπάρχει σχετική αποσαφήνιση. Με την εκκρεμότητα να παραμένει

ΕΚΤΟΝ : Στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής δεν υποβλήθηκε κανένα νεώτερο αίτημα να εξετάσουν εξαιρετικής σπουδαιότητας και κρισιμότητας τμήματα των δύο τραίνων, όπως τον μετασχηματιστή της επιβατικής αμαξοστοιχίας ή τους εναλλακτήρες για να διαπιστωθεί αν ευσταθούν τα πορίσματα του ΕΜΠ και του συνεργάτη του ΑΠΘ .

ΕΒΔΟΜΟΝ: Το πόρισμα της Πυροσβεστικής για το οποίο υπάρχουν «ενθουσιώδη» σχόλια από κυβερνητικούς παράγοντες σχετίζεται με αυτοψία στο χώρο μεταφοράς των συντριμμιών των δύο αμαξοστοιχιών στο Κουλούρι , με καθυστέρηση περίπου δύο ετών! Κι αυτό λόγω της «καταστροφής» του χώρου της τραγωδίας με το περιβόητο μπάζωμα αλλά και της χαρακτηριστικά αργοπορημένης παραγγελίας των δικαστικών λειτουργών. Ετσι δεν μπορεί φερ ειπείν να διαπιστωθεί αν υπήρχαν ίχνη έκρηξης –καύσης σε βαγόνια που ήταν «ανοικτά» λόγω της σύγκρουσης και οι επιφάνειες τους είχαν υποστεί αλλοιώσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών( «Ντάνιελ») στη Θεσσαλία τους τελευταίους 30 μήνες. Κι έτσι τα οποιαδήποτε σχετικά ίχνη θα έχουν εξαϋλωθεί. Με τον πρώην υπαρχηγό της Πυροσβεστικής κ Ανδριανό Γκουρμπάτση να σχολιάζει σε ανάρτηση του ότι είναι «αναξιόπιστα τα ευρήματα από αυτοψία που εγινε μετα από 2,5χρονια»

ΟΓΔΟΟΝ: Κυβερνητικά στελέχη διατύπωσαν , τις τελευταίες ημέρες , τον ισχυρισμό ότι το πόρισμα της Πυροσβεστικής (για μη εντοπισμό ιχνών ίχνη εκρηξης στο κοκπιτ της δευτερης μηχανής του εμπορικού τραίνου) ουσιαστικά «καταρρίπτει την θεωρία του μπαζώματος» . Κάτι όμως που δεν ευσταθεί αφού η υπόθεση του μπαζώματος αφορά εντελώς άλλη πτυχή της υπόθεσης κι ήδη υπάρχουν κατηγορούμενοι (σ.σ ανάμεσα σε αυτούς κι ο τότε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ Χρ. Τριαντόπουλος) για αυτή την ενέργεια εσπευσμένης εκχέρσωσης του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας . Κι η οποία οδήγησε στην απώλεια υπολειμμάτων σορών αλλά και κρίσιμων στοιχείων που θα έδιναν σαφή απάντηση στα αίτια της τραγωδίας. Εξ άλλου όπως έχει κατ επανάληψη μνημονευθεί και προσδιορισθεί το «μπάζωμα» αφορούσε την προσπάθεια της κυβέρνησης να εξαυλώσει το σκηνικό της σύγκρουσης των δύο τραίνων για επικοινωνιακούς και πολιτικούς λόγους , παραλληλα και με την «μονταζιέρα» των συνομιλιών των σιδηροδρομικών.

ΕΝΑΤΟΝ: Τεράστια ερωτηματικά προκαλεί η αιφνιδιαστική , αυτόβουλη κατάθεση στις 26 Αυγούστου στον Εφέτη Ανακριτή κ Σ. Μπακαϊμη του αποχωρήσαντα Προέδρου του σιδηροδρομικού τομέα του κρατικού ΕΟΔΑΣΑΑΜ , δικηγόρου Αθηνών κ Χρήστου Παπαδημητρίου. Με νομικούς εκπροσώπους και πραγματογνώμονες να εκφράζουν ερωτήματα για την εν λόγω «πρωτοβουλία» του κ. Παπαδημητρίου κι αν αυτή σχετίζεται με κάποια προσπάθεια να κλονισθεί η ορθότητα του πορίσματος του κρατικού ερευνητικού οργανισμού που συνδέει την έκρηξη με την ύπαρξη παρανόμου φορτίου στο τραίνο. Ο κ Παπαδημητρίου είχε αναφερθεί παλαιότερα δημοσίως σε πιέσεις που είχε δεχθεί και «παράνομη συμμετοχή» της ομάδας πραγματογνωμόνων ( ΕΔΑΠΟ) στην έρευνα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Ομως στην πρόσφατη τωρινή κατάθεση του αναφέρει ότι δύο αλλοδαποί μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων(ERA) που συμμετείχαν στην επιτροπή διερεύνησης των αιτιών της πυρόσφαιρας είχαν στείλει mail που κατήγγειλαν μέλη του Συμβουλίου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ότι «αντιδρούσαν στα συμπεράσματα τους» κι ότι «εκείνοι δεν θα δεχθούν παρεμβάσεις στο έργο τους». Ακόμη μνημονεύει ότι ερεύνησε εκείνη την περίοδο αν ήταν σύννομη η συνεργασία των μελών του ERA με μέλη της ΕΔΑΠΟ στην έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας και διαπίστωσε ότι αυτή ήταν σωστή. Επιπλέον ο κ Παπαδημητρίου στην κατάθεση του ανέφερε ότι είχε υπάρξει τον Απρίλιο του 2025 συνάντηση του παρουσία και μελών του ERA με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών κ Κυρανάκη , στην διάρκεια της οποίας οι ξένοι ερευνητές της πυρόσφαιρας φέρεται «να του επιτέθηκαν ότι κακώς τους κατηγορεί κι ότι εκείνοι έχουν κάνει άψογα την δουλειά τους». Σημειώνεται ότι τα τελευταία 24ωρα υπήρχαν «διαρροές» για αναφορές του κ Παπαδημητρίου που θα απεκάλυπταν μεθοδεύσεις γύρω από το σενάριο του παράνομου φορτίου. Όμως στην κατάθεση του ο πρώην Πρόεδρος του ΕΔΟΑΣΑΑΜ εστιάζει το ενδιαφέρον του κυρίως στις επιλογές των ευρωπαίων ερευνητών του του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.