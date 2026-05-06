Γιορτή σήμερα 6 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα 6 Μαΐου και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Σεραφείμ του ασκήσαντος εν τω όρει Δομβούς και του Προφήτη Ιώβ.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Μαΐου

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα

Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη

Όσιος Σεραφείμ εν τω όρει Δομβούς

Ο Όσιος Σεραφείμ ασκήτεψε στο όρος Δομβούς της Βοιωτίας και διακρίθηκε για την πνευματική του ζωή και την αφοσίωσή του στον Θεό. Έζησε με αυστηρή άσκηση και ταπεινότητα, αποτελώντας παράδειγμα μοναχικής ζωής.

Η μνήμη του τιμάται ιδιαίτερα στην περιοχή, όπου βρίσκεται και η μονή που συνδέεται με το όνομά του.

Προφήτης Ιώβ

Ο Προφήτης Ιώβ αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι γνωστός για την υπομονή και την πίστη του, καθώς δοκιμάστηκε σκληρά αλλά δεν έχασε την εμπιστοσύνη του στον Θεό.

Η ιστορία του αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αντοχής στις δυσκολίες και ακλόνητης πίστης.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa