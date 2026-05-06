Βραζιλία: Ενοπλη επίθεση 13χρονου μέσα σε σχολείο – Νεκρά δυο μέλη του προσωπικού
Εφηβος πυροβόλησε και σκότωσε δύο μέλη του προσωπικού, τραυμάτισε τρίτο καθώς και μαθητή, μέσα σε σχολείο στην πόλη Ρίο Μπράνκου της Βραζιλίας.
Δεκατριάχρονος άνοιξε πυρ χθες Τρίτη μέσα σε σχολείο της βορειοδυτικής Βραζιλίας, σκοτώνοντας δυο μέλη του προσωπικού και τραυματίζοντας τρίτο, καθώς και μαθητή, ανακοίνωσαν οι αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Ο 13χρονος σκότωσε δυο μέλη του προσωπικού, τραυμάτισε τρίτο καθώς και μαθητή
BREAKING: 2 school officials dead and 2 injured after a 13-year-old boy stormed a school in Rio Branco, Acre, Brazil. pic.twitter.com/hU9QoDzRkl
— Resist Wire (@ResistWire) May 5, 2026
Το φονικό διαπράχτηκε στη Ρίο Μπράνκου, την πρωτεύουσα της πολιτείας Ακρι, όπου η τοπική κυβέρνηση έκανε γνωστό πως ο έφηβος που φέρεται να είναι ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται από την αστυνομία.
Ο πατέρας του παιδιού, ιδιοκτήτης του πυροβόλου όπλου το οποίο χρησιμοποιήθηκε, συνελήφθη επίσης.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η αστυνομία στην Ακρι διενεργεί έρευνα.
«Μπροστά σε αυτήν την τραγωδία, η πολιτεία εκφράζει τη βαθιά αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων, τη σχολική κοινότητα του Ινστιτούτου Σαν Ζοζέ και το σύνολο των επαγγελματιών της εκπαίδευσης», πρόσθεσε η τοπική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.
Um ataque dentro do Instituto São José, em Rio Branco, deixou alunos e servidores feridos nesta terça-feira (5). O Batalhão de Operação Especiais (Bope) confirmou que dois funcionários da escola foram mortos. pic.twitter.com/3Ud5tbFrBK
— Alerta Rio Branco (@AlertaRioBranco) May 5, 2026
Αύξηση των επιθέσεων
Ομάδες κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης έχουν κινητοποιηθεί για να προσφέρουν βοήθεια στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, συμπλήρωσε.
Οπως προβλέπει πρωτόκολλο ασφαλείας, τα μαθήματα ανεστάλησαν για τρεις ημέρες στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πολιτείας.
Οι επιθέσεις που διαπράττονται με πυροβόλα όπλα έχουν πολλαπλασιαστεί στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια.
Πηγή: ΑΠΕ
