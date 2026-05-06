newspaper
Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κληρονομικό δίκαιο: Ασπίδα προστασίας για τις περιουσίες των κληρονόμων
Ελλάδα 06 Μαΐου 2026, 06:08

Κληρονομικό δίκαιο: Ασπίδα προστασίας για τις περιουσίες των κληρονόμων

Μπαίνει τέλος στην αναγκαστική συγκυριότητα. Τι αλλάζει με τις επικείμενες μεταρρυθμίσεις έπειτα από 80 χρόνια. Πολλαπλά τα οφέλη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ασπίδα προστασίας για τις περιουσίες των κληρονόμων, την ορθολογική μεταβίβαση ακινήτων, την αποφυγή του κατακερματισμού επιχειρήσεων και την απαξίωση περιουσιακών στοιχείων, η διεκδίκηση των οποίων συχνά φέρνει αντιμέτωπες στα δικαστήρια ολόκληρες οικογένειες, αποτελούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου για το νέο κληρονομικό δίκαιο.

Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της εμβληματικής μεταρρύθμισης, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον επίτιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών και ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη. Σύντομα το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή για ψήφιση με στόχο να τεθεί σε πλήρη ισχύ από την πρώτη μέρα του επόμενου δικαστικού έτους, δηλαδή από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στους συμβολαιογράφους που αναλαμβάνουν το βάρος της εφαρμογής του, αλλά και σε άλλους φορείς να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν για να περάσουν στη νέα εποχή του κληρονομικού δικαίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους πολίτες, όπως έχει φανεί και από τα τηλεφωνήματα που έχουν δεχθεί συμβολαιογράφοι και δικηγόροι, έχουν οι διατάξεις εκείνες που επιτρέπουν στους κληρονόμους να διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο τα ακίνητα που κληρονομούν.

Πολύ συχνά, όπως έχει δείξει η δικαστηριακή πρακτική, η κληρονομιά ενός ακινήτου από… δώρο μετατρέπεται σε εφιάλτη για τα μέλη μιας οικογένειας. Δικηγόρος, που ασχολείται με θέματα κληρονομικού δικαίου, περιγράφει στα «ΝΕΑ» ιστορία με έναν από τους κληρονόμους να θέλει να διατηρήσει το πατρικό ακίνητο που άφησε η θανούσα μητέρα του, ενώ οι υπόλοιποι κληρονόμοι, οι οποίοι είχαν φύγει πολλά χρόνια νωρίτερα από την πατρική οικία, ήθελαν να πουληθεί το ακίνητο. Τελικά η διαφωνία αυτή μετατράπηκε πολύ σύντομα σε μία σκληρή διαμάχη με αντίδικους τα ίδια τα αδέλφια. Το αποτέλεσμα; Κανένας από τους κληρονόμους δεν κατάφερε να το κρατήσει στην κατοχή του. Το σπίτι βγήκε σε πλειστηριασμό, κατέληξε σε ξένα χέρια, και μάλιστα σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την πραγματική του αξία. Και δυστυχώς, όπως προκύπτει από το πλήθος των δικαστικών αποφάσεων, αυτή δεν είναι η μοναδική ιστορία, αλλά μία από τις εκατοντάδες που φτάνουν συχνά-πυκνά στα δικαστήρια όλης της χώρας.

Αλλαγή σκηνικού

Τι αλλάζει λοιπόν για τους κληρονόμους με τις επικείμενες μεταρρυθμίσεις έπειτα από σχεδόν 80 χρόνια; Το «κλειδί» βρίσκεται στον εξορθολογισμό του θεσμού της νόμιμης μοίρας και της μετατροπής της από εμπράγματο δικαίωμα σε ενοχική αξίωση. Με αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαίνουν νομικοί και συμβολαιογράφοι, αποτρέπεται ο κατακερματισμός παραγωγικών ή επιχειρηματικών μονάδων και διευκολύνεται η ορθολογική μεταβίβαση της περιουσίας. Ετσι, το νέο κληρονομικό δίκαιο έρχεται να αλλάξει αυτό ακριβώς το σκηνικό, δίνοντας προτεραιότητα στην αξιοποίηση και όχι στην απαξίωση της περιουσίας.

Αυτό σημαίνει ότι αν ο παππούς ή ο γονέας αφήσει με τη διαθήκη του το σπίτι ή την επιχείρηση σε ένα συγκεκριμένο παιδί, π.χ. επειδή αυτό τη δουλεύει ή επειδή αυτό μένει εκεί, τα υπόλοιπα παιδιά δεν γίνονται αναγκαστικά «συνιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου». Μπορούν να αξιώσουν τη νόμιμη μοίρα τους σε χρήμα. Ετσι, αποφεύγονται οι «ακούσιες συνιδιοκτησίες» που προκαλούν οικογενειακές έριδες, πολυετείς, ψυχοφθόρες και κοστοβόρες δικαστικές διαμάχες. Ο νομοθέτης μέσα από το πλέγμα των συγκεκριμένων διατάξεων βάζει τέλος (και) στην αναγκαστική συγκυριότητα των κληρονόμων, και προς αποφυγήν ακούσιων συνιδιοκτησιών, πλέον ο θεσμός της νόμιμης μοίρας θα δημιουργεί ενοχική και καταρχήν χρηματική αξίωση του μεριδούχου.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κληρονομιαίων ακινήτων καθιερώνεται δικαίωμα κάθε συγκληρονόμου να ζητήσει από το δικαστήριο την εξαγορά των αντικειμένων της κληρονομίας άλλου συγκληρονόμου με τίμημα, το οποίο – ελλείψει συμφωνίας – θα καθορίζεται από το ίδιο το δικαστήριο. Η μεγάλη ανατροπή βρίσκεται στο δικαίωμα εξαγοράς. Πλέον, ο συγκληρονόμος που πραγματικά ενδιαφέρεται για το ακίνητο, είτε για να κατοικήσει σε αυτό, είτε για να το ανακαινίσει ή να το εκμεταλλευτεί, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να του επιδικαστεί ολόκληρο το ακίνητο.

Στο επόμενο βήμα αποφεύγεται πλέον το «σφυρί», καθώς το δικαστήριο αντί να διατάξει πλειστηριασμό, όπου υπάρχει περίπτωση το ακίνητο να χαθεί, δίνει τη δυνατότητα στον έναν κληρονόμο να εξαγοράσει τα μερίδια των υπολοίπων καταβάλλοντάς τους το αντίτιμο σε μετρητά, με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία.

Πολλαπλά τα οφέλη

Τα οφέλη από τις ρυθμίσεις αυτές είναι πολλαπλά και για τους κληρονόμους και για την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων. Συγκεκριμένα:

-Το ακίνητο μπορεί να μείνει στην οικογένεια.

– Οι υπόλοιποι κληρονόμοι, που για διάφορους λόγους δεν επιθυμούν να διατηρήσουν το μερίδιό τους στο ακίνητο, λαμβάνουν άμεσα το μερίδιό τους σε ρευστό.

– Αποφεύγεται η οικονομική ζημία ενός απρόβλεπτου πλειστηριασμού.

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση, η όλη διαδικασία πλαισιώνεται πλέον από την ψηφιακή πλατφόρμα δημοσίευσης διαθηκών, ένα νέο «εργαλείο» που έχει τεθεί πλέον σε πλήρη τροχιά. Ετσι, οι πολίτες μπορούν να βλέπουν αν υπάρχει διαθήκη και να παίρνουν πιστοποιητικά σε λίγες μέρες, βάζοντας τέλος στις «χαμένες» ή πλαστές διαθήκες που συχνά εμφανίζουν ή επικαλούνται έπειτα από πολύ καιρό, ακόμα και ύστερα από πολλά χρόνια, πρόσωπα που διεκδικούν τον τίτλο του «κληρονόμου».

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Κόσμος
Ρούμπιο: Η Επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει – Το Ιράν εξέδωσε μηχανισμό διαχείρισης του Ορμούζ

Ρούμπιο: Η Επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει – Το Ιράν εξέδωσε μηχανισμό διαχείρισης του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ
ΔΥΠΑ 05.05.26

Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ

Πάνω από 500.000 αιτήσεις, που κατατέθηκαν μετ'εμποδίων, θα μείνουν εκτός του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026-27». Για επιτελικό φιάσκο κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
Ελλάδα 05.05.26

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ryanair: Ανοιχτό το θέμα με την παραμονή της βάσης στη Θεσσαλονίκη – Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς «λευκό καπνό»
Τι ειπώθηκε 05.05.26

Ανοιχτό το θέμα παραμονής της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς «λευκό καπνό»

Ανοιχτό παραμένει το σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. «Δεν μας ανακοίνωσαν κάτι οριστικό γιατί δεν έχουν πάρει απόφαση ακόμη», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου, μετά το τέλος της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε.

Σύνταξη
Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Ερχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα – Τι είπε για το ηφαίστειο της Σαντορίνης
Ελλάδα 05.05.26

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Ερχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα – Τι είπε για το ηφαίστειο της Σαντορίνης

«Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, όπως οι άνθρωποι όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα ξυπνήσει», είπε μεταξύ άλλων ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών σπείρας που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν πολίτες
Ελλάδα 05.05.26

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών σπείρας που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν πολίτες

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 7 μέλη, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος της συμμορίας ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ - Εξιχνιάστηκαν 41 περιπτώσεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση: Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση – Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι
Δημοσκόπηση 06.05.26

Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση - Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι

Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περιόδου. Στο υπόστρωμα της κοινωνίας σιγοβράζει μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια κυρίαρχη απαισιοδοξία και ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που αγνοεί τις ανάγκες των πολιτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ
Οικονομία 06.05.26

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Η ακτινογραφία της πίεσης στην ελληνική οικονομία από τον τουρισμό έως την κατανάλωση – Ο κίνδυνος της επενδυτικής κόπωσης και το στενό δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα
Κροατία 06.05.26

Ο Τζον Μάλκοβιτς έγινε... Κροάτης

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι γυμνάζεται «το πολύ ένα λεπτό την ημέρα»
Αποκαλύψεις... 06.05.26

Πόση ώρα γυμνάζεται καθημερινά ο Τραμπ

«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα», δηλώνει ο Τραμπ κατά την υπογραφή διατάγματος για απονομή βραβείου σε παιδιά που αθλούνται, αναζωπυρώνοντας τις εικασίες για την υγεία του.

Σύνταξη
Βολιβία: Παρέλυσε ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών – Απεργία και αποκλεισμοί δρόμων
Απεργία 06.05.26

Παρέλυσε ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών στη Βολιβία

Οδηγοί λεωφορείων, μικρών λεωφορείων και ταξί συμμετείχαν σε εθνική απεργία στη Βολιβία, ενώ δεκάδες μπλόκα σε δρόμους της χώρας παρέλυσαν τον τομέα των μεταφορών και των συγκοινωνιών.

Σύνταξη
Συρία: «Εξαρθρώθηκε» νέος πυρήνας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ – «Αβάσιμες κατηγορίες», λέει η οργάνωση
Συρία 06.05.26

Διαψεύδει η Χεζμπολάχ κατηγορίες της Δαμασκού για σχέδιο δολοφονιών

Η Χεζμπολάχ «διαψεύδει κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες» της Δαμασκού για εξάρθρωση πυρήνα που συνδέεται με το φιλοϊρανικό κίνημα και προετοίμαζε δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Λαβρόφ και συζήτηση κυρίως για Ουκρανία και Ιράν
ΗΠΑ - Ρωσία 06.05.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο - Λαβρόφ

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν καθώς και οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, συζητήθηκαν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο
Μέση Ανατολή 06.05.26 Upd: 02:56

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο

Λίγες ώρες χρειάστηκαν για να αλλάξει γνώμη ο Ντόναλντ Τραμπ και να ακυρώσει το Σχέδιο Ελευθερία. Υποστήριξε ότι το σταματάει, για να μπορέσει να δει αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών
Πυρηνικά όπλα 06.05.26

ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών

Τριάντα Δημοκρατικοί, μέλη της Βουλής, με επιστολή τους προς τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, επισημαίνουν ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα με πυρηνικά, που κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 06.05.26

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Σύνταξη
Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»
Κόσμος 06.05.26

Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία στο Ορμούζ και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε»

Σύνταξη
Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;
«Γραμμένο από άνδρες» 05.05.26

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;

«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Cookies