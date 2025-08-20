newspaper
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Τραγωδία στα Τέμπη: Αυλαία στη δικαστική έρευνα
Ελλάδα 20 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: Αυλαία στη δικαστική έρευνα

Ολοκληρώνεται έπειτα από 30 μήνες - Επίσπευση της παράδοσης των τελικών πορισμάτων ζήτησε ο εφέτης ανακριτής

Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΡεπορτάζΒασίλης Λαμπρόπουλος
Κλείνει οριστικά μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη η πολυδιάστατη αλλά και πολυσυζητημένη έρευνα για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με 58 νεκρούς στις 28 Φεβρουαρίου 2023, καθώς ο αρμόδιος εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να κλείσει έπειτα από 30 μήνες τις τελευταίες εκκρεμότητες έχει ζητήσει, εκτός των άλλων, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να επισπεύσει την παράδοση του πορίσματός της για τη φονική έκρηξη και αυτό να γίνει μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Επιπλέον τις τελευταίες ημέρες απορρίπτονται διαδοχικά αιτήματα συγγενών για να γίνουν εκταφές σορών ή να εξετασθούν τμήματα του μοιραίου τρένου που εκτιμούν ότι κλονίζουν τα «αντιφατικά» πορίσματα κρατικών πραγματογνωμόνων για τη σχέση της πυρόσφαιρας με τα έλαια σιλικόνης.

Ακόμη αναμένεται πόρισμα από τη Γερμανία για την πυρασφάλεια του τρένου, όμως υπάρχουν και πολλά ερωτήματα για τις δύο τελευταίες γνωματεύσεις πραγματογνωμόνων που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία.

Οι εκκρεμότητες

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται πλέον το επόμενο δεκαπενθήμερο το τελικό πόρισμα της αρμόδιας υπηρεσίας της Πυροσβεστικής που προχώρησε σε αυτοψία σε συντρίμμια των αμαξοστοιχιών στο Κουλούρι και εκτιμάται ότι θα αποφανθεί ότι δεν ανακάλυψε ίχνη έκρηξης λόγω παράνομου φορτίου.

Ακόμη στο πόρισμα της Πυροσβεστικής θα συμπεριληφθεί πρόσφατη απάντηση – σε σχετικό ερώτημα – του Γενικού Χημείου του Κράτους ότι μπορεί το φρέον (συνολικά 67 λίτρα) από τον κλιματισμό του τρένου να εκραγεί. Χωρίς όμως σαφή ποσοτική ανάλυση. Ακόμη θα περιέχεται εκτίμηση διορισμένων κρατικών πραγματογνωμόνων ότι η πυρόσφαιρα που κόστισε την ζωή σε τουλάχιστον 5-7 επιβάτες του τρένου είχε ύψος από 48 έως 66 μέτρα, μικρότερη από εκείνη άλλων κρατικών και ιδιωτών μελετητών.

Όμως δεν φαίνεται να έχουν δοθεί απαντήσεις σε ορισμένα άλλα ζητούμενα των αξιωματικών της Πυροσβεστικής.

Όπως αν είχε ρόλο στην έκρηξη η «εκτόνωση» του πεπιεσμένου αέρα του συστήματος πέδησης των αμαξοστοιχιών που είναι συνολικά 1.180 λίτρα ή και οκτώ πυροσβεστήρες υπό πίεση ανά ηλεκτράμαξα και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες.

