Στενά του Ορμούζ: Σχέδιο απόφασης του ΣΑ του ΟΗΕ για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας συνέταξαν οι ΗΠΑ
Σχέδιο απόφασης του ΣΑ του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ συνέταξαν οι ΗΠΑ, προσβλέποντας στην υποστήριξή του και από τα υπόλοιπα μέλη του.
Σύμφωνα με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τη μόνιμη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συνεχίζει να κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία με τις προσπάθειές της να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, τις απειλές να επιτεθεί σε πλοία στα Στενά, την τοποθέτηση θαλάσσιων ναρκών που θέτουν σε κίνδυνο τη ναυτιλία, και τις προσπάθειες να επιβάλει διόδια για τη σημαντικότερη θαλάσσια οδό του κόσμου» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ).
«Κατ’ εντολή του προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με το Μπαχρέιν και τους εταίρους μας στον Κόλπο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ, συνέταξαν σχέδιο Απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ» αναφέρει σε ανακοίνωση του το αμερικανικό ΥΠΕΞ.
Το σχέδιο απόφασης απαιτεί από το Ιράν να παύσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων.
Απαιτεί από το Ιράν να γνωστοποιήσει τον αριθμό και την τοποθεσία των θαλάσσιων ναρκών που έχει τοποθετήσει και να συνεργαστεί με τις προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους, ενώ υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην ψηφοφορία επί αυτού του σχεδίου Απόφασης τις προσεχείς ημέρες και στην υποστήριξη από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και από μια ευρεία βάση συνυποστηρικτών» αναφέρει η ανακοίνωση.
Δικαίωμα προστασίας
Το σχέδιο απόφασης των ΗΠΑ – σύμφωνα με πληροφορίες – παρέχει το δικαίωμα στα κράτη-μέλη να προστατεύουν τα πλοία τους με βάση το διεθνές δίκαιο.
Ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα «να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος ψηφίσματος εντός 30 ημερών».
Επίσης, «αποφασίζει ότι κανένα κράτος-μέλος δεν θα συνδράμει ή θα βοηθά την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στο κλείσιμο των Στενών ή στην επιβολή διοδίων που σχετίζονται με τα Στενά».
Πηγή: ΑΠΕ
