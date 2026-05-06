newspaper
Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέα Υόρκη: Ο δήμαρχος Μαμντάνι φιλοξένησε δεξίωση για την Ελληνική Ανεξαρτησία στο Gracie Mansion
Ελλάδα 06 Μαΐου 2026, 05:45

Νέα Υόρκη: Ο δήμαρχος Μαμντάνι φιλοξένησε δεξίωση για την Ελληνική Ανεξαρτησία στο Gracie Mansion

«Ζήτω η Ελλάδα», τόνισε ο δήμαρχος Μαμντάνι, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους στη δεξίωση που παρέθεσε για την Ελληνική Ανεξαρτησία στο Gracie Mansion.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι φιλοξένησε χθες Τρίτη δεξίωση για τον εορτασμό της 205ης επετείου της ελληνικής ανεξαρτησίας στο Gracie Mansion, καλωσορίζοντας εκπροσώπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, κληρικούς, διπλωμάτες και εξέχοντα μέλη της κοινωνίας των πολιτών (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Kylie Cooper, επάνω, ο Ζοράν Μαμντάνι).

Η εκδήλωση ξεκίνησε με δηλώσεις του Ζακ Φρίτσινγκ, πρώτου αναπληρωτή επιτρόπου στο Γραφείο Μαζικής Συμμετοχής, ο οποίος αναφέρθηκε στην «υπέροχη σχέση» της πόλης με την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή και την ευχαρίστησε για τη συνεργασία της στη διοργάνωση της δεξίωσης.

«Ζήτω η Ελλάδα», τόνισε ο δήμαρχος Μαμντάνι, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους στη δεξίωση για την Ελληνική Ανεξαρτησία

Η γενική πρόξενος της Ελλάδας στη Ν. Υόρκη, πρέσβης Ιφιγένεια Καναρά ευχαρίστησε τον δήμαρχο της Ν. Υόρκης για την πρόσκληση και τη φιλοξενία του, περιγράφοντας την περίσταση τόσο ως «φόρο τιμής στα διαρκή ιδανικά της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης» όσο και ως ανάμνηση του «βαθύτατου και δύσκολου αγώνα» της Ελληνικής Επανάστασης.

Υπογράμμισε ότι ο αγώνας του 1821 σημαδεύτηκε από «θυσία», «ανθεκτικότητα» και μια «ακλόνητη πίστη στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια», σημειώνοντας παράλληλα ότι τα ιδανικά του συνεχίζουν να έχουν απήχηση έως σήμερα.

Η κ. Καναρά υπογράμμισε επίσης τον διαρκή δεσμό μεταξύ Ελλάδας και Νέας Υόρκης, αποτίνοντας φόρο τιμής στη συμβολή της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στην πολιτειακή, πολιτιστική και οικονομική ζωή της πόλης.

Από την Αστόρια μέχρι το Μανχάταν και πέραν αυτών, ανέφερε, γενιές Ελλήνων και Ελληνοαμερικανών έχουν βοηθήσει να διαμορφωθεί η «οικονομική ζωτικότητα, ο πολιτιστικός πλούτος και ο κοινωνικός ιστός» της Νέας Υόρκης.

Ο Aρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, απευθυνόμενος στους προσκεκλημένους, εξέφρασε εκτίμηση προς τον δήμαρχο και την πόλη για την αναγνώριση της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

«Εκτιμούν βαθιά»

Οπως ανέφερε οι Eλληνες της Νέας Υόρκης «εκτιμούν βαθιά» την οικειότητα του δημάρχου με την κοινότητα και τον τρόπο με τον οποίο έχει αγκαλιάσει τις παραδόσεις, την πίστη και την παρουσία της στην πόλη.

»Ανέδειξε τον ρόλο της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής ως πνευματικής και πολιτιστικής εστίας για την ελληνοαμερικανική κοινότητα, φέρνοντας μαζί οργανώσεις από όλο το φάσμα της πολιτειακής, εκπαιδευτικής, επαγγελματικής ζωής και φιλανθρωπίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι η ελληνοαμερικανική κοινότητα είναι ριζωμένη στην πίστη, ενώ παραμένει ευρεία στη συμβολή της στη Νέα Υόρκη, εκτιμώντας την «εκπαίδευση, υπηρεσία, επαγγελματική αριστεία» και τη δέσμευση στο κοινό καλό.

Συνέδεσε τον εορτασμό της ελληνικής ανεξαρτησίας με τη γιορτή του Ευαγγελισμού, λέγοντας ότι η κληρονομιά του 1821 συνεχίζει να επιβεβαιώνει την ελευθερία, τη θρησκευτική ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο δήμαρχος Ν. Υόρκης Μαμντάνι καλωσόρισε τους προσκεκλημένους στο Gracie Mansion, τονίζοντας «Ζήτω η Ελλάδα» και σημειώνοντας ότι οι δήμαρχοι της Νέας Υόρκης έχουν εδώ και καιρό τιμήσει την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, από προηγούμενες συμμετοχές στην Παρέλαση της Ελληνικής Ανεξαρτησίας μέχρι δεξιώσεις στο δημαρχείο.

«Το έργο του λαού»

Ανέφερε ότι η Νέα Υόρκη φιλοξενεί περισσότερους Ελληνες από οπουδήποτε αλλού στην Αμερική και επαίνεσε την καθημερινή επίδραση της κοινότητας στην πόλη, από τα δημοκρατικά της ιδανικά μέχρι την πολιτιστική ζωή γειτονιών όπως η Αστόρια.

Ο Μαμντάνι αφού χαιρέτισε τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, τη γενική πρόξενο πρέσβη Ιφ. Κανάρα, τον γενικό πρόξενο της Κύπρου Κ. Πογιατζή, τη μόνιμη αντιπρόσωπο της Ελλάδας στα Ηνωμένα Εθνη πρέσβη Αγ. Μπαλτά και τη μόνιμη αντιπρόσωπο της Κύπρου στα Ηνωμένα Εθνη πρέσβη Μαρία Μιχαήλ, αναφέρθηκε θερμά στο ελληνικό κοινοτικό πνεύμα, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εορτασμών της Ελληνικής Ανεξαρτησίας είχε εντυπωσιαστεί από τη «φιλία» που συνδέει τη Νέα Υόρκη με την Αθήνα και γεμίζει την Πέμπτη Λεωφόρο κατά την ετήσια παρέλαση.

Ανέφερε επίσης ότι η ανεξαρτησία είναι «το έργο του λαού» και συνέδεσε το θέμα του ελληνικού αγώνα για ελευθερία με τη δέσμευση της διοίκησής του να στηρίζει τους Νεοϋορκέζους, μεταξύ άλλων μέσω της παιδικής φροντίδας και της προστασίας των μικρών επιχειρήσεων.

Μιλώντας επίσης ως πρώην μέλος της Πολιτειακής Συνέλευσης για την Αστόρια και το Λονγκ Αϊλαντ Σίτι, θυμήθηκε ελληνικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις και προσωπικούς δεσμούς με την κοινότητα, ενώ απέτινε φόρο τιμής σε ελληνοαμερικανούς Νεοϋορκέζους που υπηρετούν την πόλη, συμπεριλαμβανομένου του αστυνομικού του NYPD Αναστάσιου Σάκου, ο οποίος σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος και πρόσφατα τιμήθηκε με μετονομασία δρόμου στην Αστόρια.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Κόσμος
Ρούμπιο: Η Επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει – Το Ιράν εξέδωσε μηχανισμό διαχείρισης του Ορμούζ

Ρούμπιο: Η Επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει – Το Ιράν εξέδωσε μηχανισμό διαχείρισης του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ
ΔΥΠΑ 05.05.26

Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ

Πάνω από 500.000 αιτήσεις, που κατατέθηκαν μετ'εμποδίων, θα μείνουν εκτός του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026-27». Για επιτελικό φιάσκο κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
Ελλάδα 05.05.26

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ryanair: Ανοιχτό το θέμα με την παραμονή της βάσης στη Θεσσαλονίκη – Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς «λευκό καπνό»
Τι ειπώθηκε 05.05.26

Ανοιχτό το θέμα παραμονής της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη χωρίς «λευκό καπνό»

Ανοιχτό παραμένει το σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. «Δεν μας ανακοίνωσαν κάτι οριστικό γιατί δεν έχουν πάρει απόφαση ακόμη», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου, μετά το τέλος της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε.

Σύνταξη
Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Ερχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα – Τι είπε για το ηφαίστειο της Σαντορίνης
Ελλάδα 05.05.26

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Ερχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα – Τι είπε για το ηφαίστειο της Σαντορίνης

«Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, όπως οι άνθρωποι όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα ξυπνήσει», είπε μεταξύ άλλων ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών σπείρας που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν πολίτες
Ελλάδα 05.05.26

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών σπείρας που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν πολίτες

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 7 μέλη, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος της συμμορίας ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ - Εξιχνιάστηκαν 41 περιπτώσεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση: Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση – Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι
Δημοσκόπηση 06.05.26

Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση - Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι

Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περιόδου. Στο υπόστρωμα της κοινωνίας σιγοβράζει μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια κυρίαρχη απαισιοδοξία και ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που αγνοεί τις ανάγκες των πολιτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ
Οικονομία 06.05.26

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Η ακτινογραφία της πίεσης στην ελληνική οικονομία από τον τουρισμό έως την κατανάλωση – Ο κίνδυνος της επενδυτικής κόπωσης και το στενό δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα
Κροατία 06.05.26

Ο Τζον Μάλκοβιτς έγινε... Κροάτης

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι γυμνάζεται «το πολύ ένα λεπτό την ημέρα»
Αποκαλύψεις... 06.05.26

Πόση ώρα γυμνάζεται καθημερινά ο Τραμπ

«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα», δηλώνει ο Τραμπ κατά την υπογραφή διατάγματος για απονομή βραβείου σε παιδιά που αθλούνται, αναζωπυρώνοντας τις εικασίες για την υγεία του.

Σύνταξη
Βολιβία: Παρέλυσε ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών – Απεργία και αποκλεισμοί δρόμων
Απεργία 06.05.26

Παρέλυσε ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών στη Βολιβία

Οδηγοί λεωφορείων, μικρών λεωφορείων και ταξί συμμετείχαν σε εθνική απεργία στη Βολιβία, ενώ δεκάδες μπλόκα σε δρόμους της χώρας παρέλυσαν τον τομέα των μεταφορών και των συγκοινωνιών.

Σύνταξη
Συρία: «Εξαρθρώθηκε» νέος πυρήνας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ – «Αβάσιμες κατηγορίες», λέει η οργάνωση
Συρία 06.05.26

Διαψεύδει η Χεζμπολάχ κατηγορίες της Δαμασκού για σχέδιο δολοφονιών

Η Χεζμπολάχ «διαψεύδει κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες» της Δαμασκού για εξάρθρωση πυρήνα που συνδέεται με το φιλοϊρανικό κίνημα και προετοίμαζε δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Λαβρόφ και συζήτηση κυρίως για Ουκρανία και Ιράν
ΗΠΑ - Ρωσία 06.05.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο - Λαβρόφ

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν καθώς και οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, συζητήθηκαν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο
Μέση Ανατολή 06.05.26 Upd: 02:56

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο

Λίγες ώρες χρειάστηκαν για να αλλάξει γνώμη ο Ντόναλντ Τραμπ και να ακυρώσει το Σχέδιο Ελευθερία. Υποστήριξε ότι το σταματάει, για να μπορέσει να δει αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών
Πυρηνικά όπλα 06.05.26

ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών

Τριάντα Δημοκρατικοί, μέλη της Βουλής, με επιστολή τους προς τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, επισημαίνουν ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα με πυρηνικά, που κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 06.05.26

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Σύνταξη
Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»
Κόσμος 06.05.26

Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία στο Ορμούζ και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε»

Σύνταξη
Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;
«Γραμμένο από άνδρες» 05.05.26

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;

«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ
ΔΥΠΑ 05.05.26

Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ

Πάνω από 500.000 αιτήσεις, που κατατέθηκαν μετ'εμποδίων, θα μείνουν εκτός του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026-27». Για επιτελικό φιάσκο κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Cookies