Πάπας Λέων: Ας μου κάνουν κριτική χρησιμοποιώντας την αλήθεια

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους αν θέλει να απαντήσει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στην κριτική που του άσκησε σήμερα, εξερχόμενος από την εξοχική του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο, ο πάπας Λέων δήλωσε απόψε:

«Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική για το ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο, ας το κάνει χρησιμοποιώντας την αλήθεια» ανέφερε ο ποντίφικας.

«Εδώ και πολλά χρόνια η Εκκλησία έχει εκφραστεί κατά των πυρηνικών όπλων. Επιθυμώ -απλώς- να με ακούσουν, λόγω της αξίας του λόγου του Θεού» συμπλήρωσε ο πάπας Λέων, δίνοντας τη δική του απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλτ Τραμπ.

«Ο πάπας θέτει σε κίνδυνο πολλούς ανθρώπους»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σήμερα νέα επίθεση κατά του πάπα Λέοντα ΙΔ΄, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

«Ο πάπας θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει, το Ιράν, πυρηνικά όπλα. Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι καλό», δήλωσε Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Salem News, σύμφωνα με την La Repubblica.

Υπενθυμίζεται ότι μεθαύριο, Πέμπτη, ο Αμερικανός υπουργός Eξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στο Βατικανό για να συναντηθεί με τον ποντίφικα και τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν – ένα ταξίδι το οποίο, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, προγραμματίσθηκε με στόχο να μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα που δημιουργήθηκε πρόσφατα ανάμεσα στην κυβέρνηση της Ουάσιγκτον και στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

«Όπως ο Απόστολος Παύλος»

Στο πλευρό του ποντίφικα τάχθηκε και ο πρωθυπουργός του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν που δήλωσε ότι «ο πάπας συνεχίζει να ακολουθεί τον δρόμο του, να κηρύττει το Ευαγγέλιο και την ειρήνη, όπως θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος».

Ο Παρολίν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σχετικά με τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τις οποίες αναφέρθηκε στον ποντίφικα.

«Δεν ξέρω αν ο Άγιος Πατέρας θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει διότι, την προηγούμενη φορά, μίλησε κατά την διάρκεια συνάντησης με τον Τύπο, αλλά η γραμμή παραμένει η ίδια», πρόσθεσε ο Παρολίν.

«Ο πάπας Λέων έδωσε μια ξεκάθαρα χριστιανική απάντηση. Είπε ότι κάνει αυτό που απαιτεί ο ρόλος του, δηλαδή οτι κηρύττει την ειρήνη. Μπορεί να αρέσει ή να μην αρέσει, να μην ακολουθούν όλοι αυτή την γραμμή, αλλά αυτή ειναι η απάντηση του ποντίφικα», ολοκλήρωσε ο πρωθυπουργός του Βατικανού.