magazin
Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παρθένα, αγία ή πιστή σύζυγος; Το αίνιγμα του Ραφαήλ πίσω από τη «Νεαρή Γυναίκα με Μονόκερο»
Art 06 Μαΐου 2026, 06:02

Παρθένα, αγία ή πιστή σύζυγος; Το αίνιγμα του Ραφαήλ πίσω από τη «Νεαρή Γυναίκα με Μονόκερο»

Ένα από τα πιο μυστηριώδη έργα του Ραφαήλ αποκαλύπτει κρυμμένα στρώματα που αλλάζουν πλήρως την ιστορία και το νόημά του

ΕπιμέλειαΣύνταξη
A
A
Vita.gr
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Κάτω από την επιφάνεια ενός από τα πιο αινιγματικά έργα της Αναγέννησης κρύβονται διαδοχικές εικόνες – σαν στρώματα μνήμης που αποκαλύπτουν όχι μόνο την ιστορία του ίδιου του πίνακα, αλλά και το πώς η γυναικεία ταυτότητα διαμορφώθηκε και ελέγχθηκε από ανδρικά βλέμματα μέσα στους αιώνες. O λόγος για τον Ραφαήλ .

Αν έπρεπε να περιγράψει κανείς αυτό το έργο με μια φράση, θα μπορούσε να πει: είναι το αποτέλεσμα μιας απρόσμενης συνάντησης ανάμεσα σε ένα μυθικό πλάσμα και ένα όργανο βασανιστηρίων. Το Πορτρέτο μιας Νεαρής Γυναίκας με Μονόκερο του Ραφαήλ δεν είναι απλώς ένας πίνακας – είναι μια εικόνα που δεν σταματά να μεταμορφώνεται.

Ζωγραφισμένο γύρω στο 1505-1506, όταν ο Ραφαήλ βρισκόταν ακόμη στην αρχή της πορείας του, το έργο έχει δεχθεί επανειλημμένες επεμβάσεις. Κάθε νέα στρώση χρώματος άλλαζε και την αφήγησή του. Η γυναίκα που απεικονίζεται παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη, όμως μέσα στους αιώνες απέκτησε πολλαπλές «ταυτότητες»: από σύμβολο αγνότητας και συζυγικής αρετής, μέχρι μορφή αγίας που συνδέεται με μαρτύριο. Είναι σαν ο πίνακας να μην μπορεί να αποφασίσει ποια ιστορία θέλει να πει.

Μια «αντί» Μόνα Λίζα

Σήμερα, το πορτρέτο μοιάζει εκ πρώτης όψεως οικείο. Η στάση του σώματος, τα χέρια που ακουμπούν ήρεμα το ένα πάνω στο άλλο και το απαλό τοπίο στο βάθος φέρνουν αμέσως στον νου τη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Ο Ραφαήλ φαίνεται πως γνώριζε καλά το έργο του Λεονάρντο και αξιοποίησε τη σύνθεσή του. Ωστόσο, εκεί όπου η Μόνα Λίζα αφήνει χώρο για μυστήριο, εδώ επικρατεί καθαρότητα και αυστηρότητα. Η ατμόσφαιρα είναι πιο ψυχρή, το βλέμμα λιγότερο αινιγματικό και περισσότερο απόμακρο. Δεν υπάρχει η ομίχλη του sfumato ούτε το υπαινικτικό χαμόγελο – μόνο μια σχεδόν παγερή ακρίβεια.

Ο μονόκερος και η έννοια της αγνότητας

Μέσα σε αυτή την ψυχρότητα, εύκολα διαφεύγει της προσοχής ένα μικρό αλλά καθοριστικό στοιχείο: ο μονόκερος που κρατά η γυναίκα στην αγκαλιά της.

Το πλάσμα αυτό δεν είναι διακοσμητικό. Στην Αναγέννηση, ο μονόκερος συνδεόταν στενά με την αγνότητα και την ιδέα ότι μόνο μια παρθένα μπορούσε να τον εξημερώσει. Το σύμβολο αυτό ήταν ήδη διαδεδομένο στην τέχνη της εποχής.

Με βάση αυτή τη συμβολική, ο πίνακας πιθανότατα δημιουργήθηκε ως πορτρέτο αρραβώνα ή γάμου. Στόχος του ήταν να προβάλλει τη νεαρή γυναίκα ως ιδανική σύζυγο – αγνή, ελεγχόμενη, «κατάλληλη».

Η πιθανή ταύτισή της με τη Λάουρα Ορσίνι ντέλα Ρόβερε έχει απασχολήσει τους ιστορικούς τέχνης, όμως τελικά δεν έχει τόση σημασία. Ο Ραφαήλ δεν ζωγράφισε απλώς ένα πρόσωπο – δημιούργησε ένα πρότυπο. Μια εικόνα θηλυκότητας που λειτουργεί σχεδόν συμβολικά.

Το κόσμημα στον λαιμό της – ένα έντονο ρουμπίνι και ένα μαργαριτάρι – δεν είναι τυχαίο: συνδέει την ομορφιά της με τον πλούτο και τη στήριξη που παρέχεται από έναν ανδρικό κόσμο. Όλα μοιάζουν σταθερά, ακίνητα. Ή μήπως αυτή η σταθερότητα είναι απλώς επιφανειακή;

Από γυναίκα σε αγία

Η απάντηση έρχεται από την ίδια την ιστορία του έργου. Περίπου ενάμιση αιώνα μετά τον θάνατο του Ραφαήλ, ο πίνακας άλλαξε ριζικά μορφή.

Γύρω στο 1682, ένας άγνωστος καλλιτέχνης κάλυψε τον μονόκερο και μετέτρεψε τη γυναίκα σε Αγία Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας. Προστέθηκαν νέα στοιχεία, όπως ο τροχός βασανιστηρίων – σύμβολο του μαρτυρίου της.

Η μεταμόρφωση δεν ήταν απλώς αισθητική. Ήταν ιδεολογική. Ένα κοσμικό πορτρέτο μετατράπηκε σε θρησκευτική εικόνα, αλλάζοντας πλήρως το μήνυμά του.

Η εξαφάνιση – και επιστροφή – της αρχικής εικόνας

Μαζί με τον μονόκερο, «εξαφανίστηκε» και το σώμα της γυναίκας. Προστέθηκαν βαριά ρούχα που έκρυβαν τη μορφή της, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα της θηλυκότητας που προβαλλόταν.

Για περισσότερα από 200 χρόνια, το έργο παρουσιαζόταν με αυτή τη νέα ταυτότητα.

Μόνο τον 20ό αιώνα άρχισαν να αποκαλύπτονται τα κρυμμένα στρώματα. Στη δεκαετία του 1930, ακτινογραφίες έφεραν ξανά στο φως τον μονόκερο. Λίγο αργότερα, νέες τεχνικές αποκάλυψαν κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον: ότι ίσως ο ίδιος ο Ραφαήλ είχε αρχικά ζωγραφίσει ένα μικρό σκυλάκι στη θέση του.

Το σκυλάκι, ένα συνηθισμένο σύμβολο συζυγικής πίστης στην ευρωπαϊκή ζωγραφική, συναντάται σε έργα όπως το Πορτρέτο των Αρνολφίνι ή η Αφροδίτη του Ουρμπίνο. Αν όντως υπήρχε, τότε ακόμη και ο ίδιος ο δημιουργός είχε ήδη «διορθώσει» το αρχικό του μήνυμα.

Ένα έργο που αλλάζει ταυτότητες

Σήμερα, το πορτρέτο αντιμετωπίζεται ως ένα πολύπλοκο σύνολο νοημάτων – ένα είδος παλίμψηστου όπου κάθε εποχή άφησε το δικό της ίχνος.

Η ίδια γυναίκα έχει υπάρξει διαδοχικά σύζυγος, παρθένα και αγία. Κάθε μεταμόρφωση αντανακλά διαφορετικές κοινωνικές απαιτήσεις και αντιλήψεις για το τι σημαίνει «ιδανική γυναίκα».

Αυτό που κάνει το έργο του Ραφαήλ τόσο επίκαιρο δεν είναι μόνο η καλλιτεχνική του αξία, αλλά το γεγονός ότι συνομιλεί με το σήμερα. Σε μια εποχή όπου η ταυτότητα κατασκευάζεται, φιλτράρεται και επαναπροσδιορίζεται διαρκώς, το πορτρέτο αυτό μοιάζει σχεδόν προφητικό.

Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσα μέσα για να καταγράφουμε την εικόνα μας – και ταυτόχρονα τόση αβεβαιότητα για το ποιοι πραγματικά είμαστε.

*Με πληροφορίες από: BBC 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Κόσμος
Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Art 05.05.26

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Πηλός 05.05.26

«NoMuds» - Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει

Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Σύνταξη
Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
«Δεν μου αρέσει!» 01.05.26

«Ο θρύλος επέστρεψε» - Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του

Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Μυστήριο 30.04.26

Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Φυσικό φως 29.04.26

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου - Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Τέχνη & πολιτική 29.04.26

Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ

Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Σπουδαίες εικόνες 26.04.26

Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής

Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Πολιτική και τέχνη 23.04.26

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
Προσευχή 20.04.26

Πάτι Σμιθ, Μπράϊαν Ίνο και Tζιμ Τζάρμους: «Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026

Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Πώς έστησε την ενέδρα θανάτου ο 54χρονος
Ελλάδα 06.05.26

Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Πώς έστησε την ενέδρα θανάτου ο 54χρονος

Ο 54χρονος ο οποίος φαίνεται ότι ήθελε εδώ και αρκετό καιρό να εκδικηθεί για τον θάνατο του γιου φαίνεται πως και στο παρελθόν είχε απειλήσει το θύμα. To χρονικό της δολοφονίας στην Κρήτη

Σύνταξη
Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ – Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Τραμπ
Κόσμος 06.05.26

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ – Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Τραμπ

Ο Τραμπ ανέστειλε την στρατιωτική επιχείρηση «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος τη «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά
Κόσμος 06.05.26

Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Το σκάφος «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε μέσω X, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Καιρός: Αφρικανική σκόνη και νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη
Ελλάδα 06.05.26

Αφρικανική σκόνη και νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση – Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι
Δημοσκόπηση 06.05.26

Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση - Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι

Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περιόδου. Στο υπόστρωμα της κοινωνίας σιγοβράζει μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια κυρίαρχη απαισιοδοξία και ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που αγνοεί τις ανάγκες των πολιτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ
Οικονομία 06.05.26

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Η ακτινογραφία της πίεσης στην ελληνική οικονομία από τον τουρισμό έως την κατανάλωση – Ο κίνδυνος της επενδυτικής κόπωσης και το στενό δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα
Κροατία 06.05.26

Ο Τζον Μάλκοβιτς έγινε... Κροάτης

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι γυμνάζεται «το πολύ ένα λεπτό την ημέρα»
Αποκαλύψεις... 06.05.26

Πόση ώρα γυμνάζεται καθημερινά ο Τραμπ

«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα», δηλώνει ο Τραμπ κατά την υπογραφή διατάγματος για απονομή βραβείου σε παιδιά που αθλούνται, αναζωπυρώνοντας τις εικασίες για την υγεία του.

Σύνταξη
Βολιβία: Παρέλυσε ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών – Απεργία και αποκλεισμοί δρόμων
Απεργία 06.05.26

Παρέλυσε ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών στη Βολιβία

Οδηγοί λεωφορείων, μικρών λεωφορείων και ταξί συμμετείχαν σε εθνική απεργία στη Βολιβία, ενώ δεκάδες μπλόκα σε δρόμους της χώρας παρέλυσαν τον τομέα των μεταφορών και των συγκοινωνιών.

Σύνταξη
Συρία: «Εξαρθρώθηκε» νέος πυρήνας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ – «Αβάσιμες κατηγορίες», λέει η οργάνωση
Συρία 06.05.26

Διαψεύδει η Χεζμπολάχ κατηγορίες της Δαμασκού για σχέδιο δολοφονιών

Η Χεζμπολάχ «διαψεύδει κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες» της Δαμασκού για εξάρθρωση πυρήνα που συνδέεται με το φιλοϊρανικό κίνημα και προετοίμαζε δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Λαβρόφ και συζήτηση κυρίως για Ουκρανία και Ιράν
ΗΠΑ - Ρωσία 06.05.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο - Λαβρόφ

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν καθώς και οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, συζητήθηκαν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο
Μέση Ανατολή 06.05.26 Upd: 02:56

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο

Λίγες ώρες χρειάστηκαν για να αλλάξει γνώμη ο Ντόναλντ Τραμπ και να ακυρώσει το Σχέδιο Ελευθερία. Υποστήριξε ότι το σταματάει, για να μπορέσει να δει αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών
Πυρηνικά όπλα 06.05.26

ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών

Τριάντα Δημοκρατικοί, μέλη της Βουλής, με επιστολή τους προς τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, επισημαίνουν ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα με πυρηνικά, που κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 06.05.26

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Σύνταξη
Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»
Κόσμος 06.05.26

Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία στο Ορμούζ και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Cookies