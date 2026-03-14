«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Art 14 Μαρτίου 2026, 07:02

Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στον κόσμο της ιστορίας της τέχνης μια νέα μελέτη του Βέλγου ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ, ο οποίος υποστηρίζει ότι εντόπισε έναν έως τώρα άγνωστο πίνακα του Μιχαήλ Άγγελο Μπουοναρότι.

Η μελέτη, περίπου 600 σελίδων, παρουσιάστηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και αφορά έναν πίνακα που ο ίδιος ονομάζει «Spirituali Pietà», τον οποίο χρονολογεί στη δεκαετία του 1540. Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, καθώς αρκετοί ειδικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στην απόδοση του έργου στον μεγάλο καλλιτέχνη της Αναγέννησης.

Ο ιστορικός τέχνης Ντέιβιντ Έκσερτζιαν, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ και ειδικός στην ιταλική Αναγέννηση, δήλωσε στην εφημερίδα The Art Newspaper ότι το έργο δεν παρουσιάζει καμία ουσιαστική σχέση με το ύφος του Μιχαήλ Αγγέλου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «από πλευράς καλλιτεχνικού στυλ, ο πίνακας αυτός δεν έχει καμία σχέση με τον Μιχαήλ Άγγελο».

Από ανώνυμο έργο σε πιθανό Μιχαήλ Άγγελο

Η διαδρομή του πίνακα ξεκινά από τον ιταλικό οίκο δημοπρασιών Wannenes Auction House στη Γένοβα. Το έργο είχε παρουσιαστεί στον κατάλογο δημοπρασίας του οίκου στις 25 Ιουνίου 2020, στην ενότητα των παλαιών δασκάλων και έργων του 19ου αιώνα, καταχωρημένο απλώς ως ανώνυμο έργο του 16ου ή 17ου αιώνα.

Το 2024 αγοράστηκε από δύο Βέλγους συλλέκτες, οι οποίοι δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματά τους. Σύμφωνα με τον Ντραγκέ, οι συλλέκτες δεν σκοπεύουν να πουλήσουν τον πίνακα, αλλά να τον δανείσουν σε μουσείο ώστε να μελετηθεί από ειδικούς. Όπως υποστηρίζουν, εφόσον πρόκειται για έργο του Μιχαήλ Αγγέλου, θα πρέπει να βρίσκεται σε δημόσια συλλογή.

Ο Ντραγκέ είχε ήδη συνεργασία με τους συλλέκτες, καθώς για 18 χρόνια υπήρξε γενικός διευθυντής των Royal Museums of Fine Arts of Belgium και αποχώρησε από τη θέση το 2023. Όταν οι συλλέκτες εντόπισαν στον πίνακα δύο μονογράμματα που μοιάζουν με υπογραφές του Μιχαήλ Αγγέλου, του ζήτησαν να εξετάσει αν μπορεί να σχετίζονται με τον καλλιτέχνη. Όπως παραδέχεται ο ίδιος, αντιμετώπισε την υπόθεση ως μια πρόκληση.

Spirituali Pietà, Πηγή: Τhe Times

Τα αποτελέσματα της τεχνικής ανάλυσης

Εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Royal Institute for Cultural Heritage of Belgium έδειξαν ότι τόσο τα υλικά όσο και το λινό ύφασμα του πίνακα πράγματι χρονολογούνται στον 16ο αιώνα.

Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι τα μονογράμματα είχαν τοποθετηθεί πριν εμφανιστούν οι χαρακτηριστικές ρωγμές παλαιότητας (craquelure) στην επιφάνεια του έργου. Δίπλα σε ένα από αυτά εντοπίστηκε και μια ένδειξη που μοιάζει με τους αριθμούς 1-5-4, πιθανόν τμήμα μιας χρονολογίας.

Ο Ντραγκέ στηρίζει την πρότασή του κυρίως στο ότι τα μονογράμματα φαίνεται να έγιναν την ίδια εποχή με τον πίνακα. Παράλληλα επισημαίνει μορφολογικά στοιχεία όπως τις κοκκινωπές φωτεινές πινελιές γύρω από τις μορφές της σύνθεσης και τις κινήσεις του πινέλου που αποδίδουν τόσο τη σάρκα όσο και τα υφάσματα.

Επιπλέον υποστηρίζει ότι η στάση του Χριστού —με τα χέρια απλωμένα ενώ τον κρατά η Παναγία— θυμίζει έντονα γλυπτική σύνθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μια εικαστική σύλληψη του 16ου αιώνα που αντιγράφηκε πολλές φορές και θα μπορούσε να προέρχεται από τον Μιχαήλ Άγγελο.

Spirituali Pietà, Πηγή: Τhe Times

Οι αντιρρήσεις των ειδικών

Ο Έκσερτζιαν θεωρεί ότι το βασικό πρόβλημα της θεωρίας δεν βρίσκεται στις λεπτομέρειες της τεχνικής ανάλυσης αλλά στη γενική υπόθεση. Υπενθυμίζει ότι ο Μιχαήλ Άγγελος ήταν γνωστός για το ότι δεν αγαπούσε ιδιαίτερα τη ζωγραφική.

Πέρα από πρώιμα έργα, το σημαντικότερο ζωγραφικό του επίτευγμα είναι η οροφή της Sistine Chapel, ενώ υπάρχουν επίσης δύο τοιχογραφίες στην Cappella Paolina στο Βατικανό. Κατά τον ίδιο, αυτά ουσιαστικά αποτελούν το σύνολο του ζωγραφικού έργου του.

Ένα ακόμη σημείο που τον προβληματίζει είναι ότι ο Μιχαήλ Άγγελος σπάνια υπέγραφε τα έργα του. Σύμφωνα με τον Έκσερτζιαν, το μοναδικό έργο που φέρει την υπογραφή του είναι η διάσημη Pietà στη St. Peter’s Basilica.

Όπως αφηγείται ο Τζόρτζο Βαζάρι στο έργο του Βίοι των Καλλιτεχνών, ο Μιχαήλ Άγγελος χάραξε το όνομά του πάνω στο γλυπτό αφού άκουσε επισκέπτες να το αποδίδουν στον «Il Gobbo», δηλαδή στον γλύπτη Κριστόφορο Σολάρι.

Ο Έκσερτζιαν τονίζει επίσης ότι η ζωή και το έργο του Μιχαήλ Αγγέλου είναι από τα καλύτερα τεκμηριωμένα στην ιστορία της τέχνης. Εκτός από τον Βαζάρι, υπάρχει και η βιογραφία που έγραψε ο Ασκάνιο Κοντίβι το 1553, ενώ ο Βαζάρι επανεξέδωσε και διεύρυνε το έργο του το 1568. Αν ο καλλιτέχνης είχε ζωγραφίσει έναν τόσο σημαντικό πίνακα, είναι πιθανό ότι κάποια από αυτές τις πηγές θα τον ανέφερε.

YouTube thumbnail

Η συζήτηση συνεχίζεται

Παρά τις αντιρρήσεις, ο Ντραγκέ δηλώνει ανοιχτός στο ενδεχόμενο να αποδειχθεί λανθασμένη η θεωρία του. Υπενθυμίζει ότι στην ιστορία της τέχνης έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου έργα μεγάλων καλλιτεχνών αναγνωρίστηκαν πολύ αργότερα, όπως το Salvator Mundi του Λεονάρντο ντα Βίντσι ή πίνακες του Καραβάτζιο που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία.

Οι ισχυρισμοί για νέα έργα του Μιχαήλ Αγγέλου δεν είναι σπάνιοι. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, μια ανεξάρτητη ερευνήτρια στην Ιταλία ανακοίνωσε ότι εντόπισε έγγραφα που συνδέουν τον καλλιτέχνη με μια προτομή του Χριστού Σωτήρα.

Ο Έκσερτζιαν, ωστόσο, παραμένει επιφυλακτικός. Όπως λέει, δέχεται κάθε εβδομάδα τρεις ή τέσσερις αιτήσεις από συλλέκτες που πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει ένα μεγάλο έργο τέχνης. Πολύ σπάνια αποδεικνύεται ότι έχουν δίκιο.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση η άποψή του είναι σαφής: «Δεν πρόκειται για κάτι σημαντικό. Είναι απλώς ένα μη γεγονός».

*Με πληροφορίες από: Τhe Art Newspaper 

Economy
Moody’s: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

Vita.gr
Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χαργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Σύνταξη
inTown
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Art 13.03.26

Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά
Και μια προτομή 11.03.26

Δύο νέα έργα —ο πίνακας «Spirituali Pietà» και μια μαρμάρινη προτομή του Χριστού στη Ρώμη— αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο, προκαλώντας έντονη συζήτηση στον κόσμο της τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
Ακτιβισμός 09.03.26

Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Λουκάς Καρνής
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Απομόνωση, αντοχή 08.03.26

Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ
Art 06.03.26

Ένας από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με τίτλο Bacchanale, βγαίνει σε δημοπρασία με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μπορεί να πωληθεί μέχρι και για 300.000 ευρώ.

Σύνταξη
Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
Χρόνος, αγάπη, πόλεμος 05.03.26

Ο πορτογάλος συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του έργο που κατέγραψε με δύναμη τη μνήμη, τον πόλεμο και την πορτογαλική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο – «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»
90s vibes 05.03.26

«Ήταν το Face, η γαλλική Vogue, τα πιο περίεργα ιταλικά περιοδικά των 80s...» λέει ο Bill Georgoussis για το πρώτο «push» που οδήγησε στην 30ετή πορεία του στη φωτογραφία μόδας. Στη συνέχεια μιλάει για την αναδρομική έκθεσή του Push Plus One στην K-Gold Temporary Gallery της Λέσβου και για τη μετάβαση από το αναλογικό στο digital.

Έφη Αλεβίζου
«Ζωγράφιζε φαλλούς όπως οι άλλοι ζωγράφιζαν τοπία» – Σατανισμός, βλασφημία και τα άνθη του κακού του Φελισιέν Ροπς σε κοινή θέα
Έκλυτη μπουρζουαζία 04.03.26

Μια νέα έκθεση υπενθυμίζει πως ο Βέλγος Φελισιέν Ροπς θα είναι για πάντα ο «διαστροφικός» ευφυής καλλιτέχνης που σκανδάλισε τη Belle Époque όσο κανείς άλλος, μετατρέποντας τον ερωτισμό, τον σατανισμό και την κοινωνική κριτική σε μια εκρηκτική εικαστική γλώσσα

Λουκάς Καρνής
Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;
Πολλά τα δεινά 04.03.26

Μετά τη θεαματική ληστεία, τις απεργίες και την παραίτηση της διοίκησης, το Λούβρο καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μια «φαραωνική» ανακαίνιση ή αν θα στραφεί πρώτα στη διάσωση των θεμελίων του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Γυναίκα ανακάλυψε 35 αυθεντικά χαρακτικά του Ρέμπραντ σε παλιό οικογενειακό συρτάρι
Art 28.02.26

Μια τυχαία ανακάλυψη στη διάρκεια της καραντίνας αποκάλυψε ότι 35 χαρακτικά που φυλάσσονταν επί δεκαετίες σε σπίτι στο Ζούτφεν είναι αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ βαν Ράιν και πλέον εκτίθενται δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους
Βίντεο 27.02.26

Μια καλλιτεχνική παρέμβαση στο Prospect Park φέρνει στο προσκήνιο τον βαρύ απολογισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ η Committee to Protect Journalists καταγράφει τουλάχιστον 252 νεκρούς δημοσιογράφους από τον Οκτώβριο 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ
Πολλά προβλήματα 26.02.26

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Κριστόφ Λεριμπό στο τιμόνι του Λούβρου, σε μια περίοδο κρίσης με σκάνδαλα, απεργίες, ληστεία-μαμούθ και παγωμένη επέκταση εκατοντάδων εκατομμυρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το βλέμμα της πτώσης: Η φωτογραφία που μετατρέπει τη βασιλική ισχύ σε εικόνα παρακμής
Art 25.02.26

Μια φωτογραφία έξω από αστυνομικό τμήμα ξεπερνά την επικαιρότητα και γίνεται σύμβολο μιας εξουσίας σε κρίση. Θα μείνει το σοκαρισμένο βλέμμα του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ως η εικόνα μιας εποχής παρακμής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κώστας Γρεβενίτης: Θρίλερ με εξαφάνιση του επιχειρηματία – Νέες μαρτυρίες – Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας
«Ήταν ιδιόρρυθμος» 14.03.26

Μάρτυρες περιγράφουν τις διαφορές που είχε ο Γρεβενίτης με τα ανίψια του και κλίμα έντασης για τα χωράφια - Το λευκό βανάκι, τα έγγραφα και ο άνδρας που εθεάθη μαζί του λίγο πριν από την εξαφάνιση

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί με πετρελαϊκά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ – Επλήγη η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ
Κόσμος 14.03.26

Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος μετά την αμερικανική επίθεση στη νήσο Χαργκ του Ιράν - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικήρυξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 5.000 στρατιωτών στην περιοχή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σαν οξυγόνο αλλά δεν είναι καλό περιουσιακό στοιχείο
Οικονομικές Ειδήσεις 14.03.26

Όταν ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Berkshire Hathaway στα τέλη του 2025, η εταιρεία διέθετε περισσότερα από 370 δισ. δολάρια σε ισοδύναμα μετρητών (κρατικά ομόλογα)

Συνταξιούχοι: Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών
Με το σταγονόμετρο 14.03.26

Μόνο 20.000 δικαιούχοι από 370.000 έχουν πληρωθεί - Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων - Συνταξιούχοι που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη θα πάρουν αναδρομικά του 11μήνου με τόκο 6%

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΛ.ΑΣ.: «Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη…»
Σχέδιο «Πρόμαχος» 14.03.26

Οι εντυπωσιακές εντολές προς τους αστυνομικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στο εμπιστευτικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση «μοναχικών λύκων»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ουάσιγκτον 14.03.26

Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones
Ρωσία 14.03.26

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Ρωσία σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Τζέφρι Επσταϊν: Για πρώτη φορά ο πρώην πρίγκιπας Αντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται μαζί του σε φωτογραφία
Βρετανία 14.03.26

Φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επσταϊν, με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον.

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Επικηρυγμένος 14.03.26

Ο ουρουγουανός βασιλιάς «του τρόμου και του χάους» Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών, συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ που τον είχαν επικηρύξει για 2 εκατ. δολάρια.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

