Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας
Art 08 Μαΐου 2026, 17:12

«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας

Η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, με τίτλο «Ο Επίμονος Θάμνος», συνιστά μια ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού και του κόσμου

Φυτικές ίνες: 5 tips για να τις εντάξετε στη διατροφή σας

Φυτικές ίνες: 5 tips για να τις εντάξετε στη διατροφή σας

Με αφετηρία μια μακρά εσωτερική διαδρομή, ο δημιουργός μετατρέπει το βίωμα σε λόγο, προτείνοντας μια γραφή άμεση, στοχαστική και βαθιά ανθρώπινη.

Γεννημένος το 1963 και μεγαλωμένος στον Βόλο, ο Σπύρος Μακρυγιάννης ισορροπεί ανάμεσα στην επιστημονική του πορεία και στη διαχρονική του σχέση με την ποίηση, την οποία αντιμετωπίζει όχι ως αισθητική επιλογή, αλλά ως υπαρξιακή ανάγκη. Στη συλλογή αυτή, η έννοια της επιμονής αποκτά συμβολική διάσταση μέσα από την εικόνα ενός θάμνου που ανθίζει παρά τις αντιξοότητες, λειτουργώντας ως κεντρικός άξονας νοήματος.

Οι θεματικές του έργου κινούνται μεταξύ μνήμης, απώλειας, έρωτα και ελπίδας, ενώ η έννοια του ταξιδιού —εσωτερικού και υπαρξιακού— διαπερνά τους στίχους ως διαρκής αναζήτηση νοήματος. Η γραφή του ποιητή κατορθώνει να γεφυρώσει το προσωπικό με το συλλογικό, προσκαλώντας τον αναγνώστη σε μια εμπειρία αναγνώρισης και ενσυναίσθησης.

Σπύρος Μακρυγιάννης

Το έργο εκδίδεται από τις Εκδόσεις Φιλύρα, με επιμέλεια της ποιήτριας και συγγραφέως Κατίνας Βλάχου & της εκδότριας Ευγενίας Κάππου. Ο δημιουργός εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και τη συμβολή τους στην υλοποίηση αυτής της έκδοσης.

Ο «Επίμονος Θάμνος» δεν αποτελεί απλώς ένα βιβλίο ποίησης, αλλά μια ανοιχτή πρόσκληση προς τον αναγνώστη να συναντήσει μέσα στους στίχους του κάτι οικείο: μια μνήμη, ένα συναίσθημα, μια αλήθεια. Και, ίσως, να θυμηθεί ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, η ελπίδα επιμένει — διακριτικά, αλλά ουσιαστικά.

Και ίσως τελικά η βαθύτερη αλήθεια αυτής της συλλογής να συμπυκνώνεται στη φράση που την ανοίγει: «Αν σώπαινα, οι λέξεις θα μου έσκιζαν την ψυχή».

Ryanair: Κλείνει οριστικά τη βάση στη Θεσσαλονίκη – Πλήγμα και στην Κρήτη

Φυτικές ίνες: 5 tips για να τις εντάξετε στη διατροφή σας

«Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν εντός της ημέρας» λέει ο Ρούμπιο – Το Ισραήλ χτυπά τον Λίβανο

«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ
Demoiselles d'Avignon 08.05.26

Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπιενάλε Βενετίας: Διαμαρτυρία Pussy Riot και Femen έξω από το ρωσικό περίπτερο για την επιστροφή της Ρωσίας
«Επιμελητής ο Πούτιν» 07.05.26

Η Ρωσία επέστρεψε στη Μπιενάλε της Βενετίας για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με Pussy Riot και Femen να καταγγέλλουν ότι η τέχνη χρησιμοποιείται ως εργαλείο προπαγάνδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Art 05.05.26

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
«NoMuds» – Είκοσι σύγχρονοι κεραμίστες δίνουν σχήμα στον χρόνο που περνάει
Πηλός 05.05.26

Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
«Δεν μου αρέσει!» 01.05.26

Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

Φροίξος Φυντανίδης
Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Μυστήριο 30.04.26

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

Φροίξος Φυντανίδης
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Φυσικό φως 29.04.26

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Τέχνη & πολιτική 29.04.26

Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Σπουδαίες εικόνες 26.04.26

Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Λουκάς Καρνής
Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Πολιτική και τέχνη 23.04.26

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας
Εκσυγχρονισμός 08.05.26

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Τα ερωτήματα της έρευνας
Ελλάδα 08.05.26

Στην Αττική μεταφέρεται το USV που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, προκειμένου να ερευνηθεί η προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μάντσεστερ Σίτι για Βινίσιους! Οι «Πολίτες» κινούντα για τον 25χρονο σταρ της Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Βινίσιους, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ, με έναν χρόνο να απομένει για την ολοκλήρωσή του.

Ο SKINOS φέρνει πνοή αλλαγής στα FNL Awards
Τα Νέα της Αγοράς 08.05.26

Η δημιουργία του βραβείου Best Greek Spirit List από τον Skinos Mastiha spirit αποτελεί φυσική έκφραση του ηγετικού ρόλου που έχει κατακτήσει διεθνώς στο σύγχρονο ελληνικό απόσταγμα

Kανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης πτήσεων – Οι οδηγίες τις Κομισιόν εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή οικονομικής αποζημίωσης μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ότι η ακύρωση προκλήθηκε από «έκτακτες περιστάσεις»

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η φυλακή ελάχιστης ασφαλείας και οι κρατούμενες που τιμωρήθηκαν επειδή μίλησαν
«Πολύ αργά» 08.05.26

Η μεταγωγή της Γκισλέιν Μάξγουελ σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο εκτός, αλλά και εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος

Ευγενία Κοτρώτσιου
BCL: Προπονητής της χρονιάς ο Σάκοτα
Μπάσκετ 08.05.26

Ο Ντράγκαν Σάκοτα οδήγησε εκ του ασφαλούς την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν και αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στο Basketball Champions League.

Διεθνής αναγνώριση για τον πολυαθλητικό Ολυμπιακό: «Παραμένει κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ με τους περισσότερους τίτλους» (pic)
Άλλα Αθλήματα 08.05.26

Ακόμη μία αναγνώριση για τον πολυαθλητικό Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυαθλητικών Συλλόγων – Δείτε την ανάρτηση

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μύθος 08.05.26

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας
Επικαιρότητα 08.05.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια
Επικαιρότητα 08.05.26

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά

«Λουκέτο» στη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 08.05.26

Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τη χειμερινή και ενδιάμεση τουριστική περίοδο, όταν η εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μεγαλύτερη, αναφέρει η Ryanair μεταξύ άλλων

Μπαμπάς δεν γεννιέσαι, γίνεσαι μέσα από κάθε στιγμή φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας
The Good Life 08.05.26

Άλλωστε, αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό στοιχείο της πατρότητας: να είσαι εκεί, παρών σε κάθε στιγμή που σε φέρνει πιο κοντά στο παιδί σου.

Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;
Κόσμος 08.05.26

Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ημέρα της Νίκης είναι αναμφισβήτητα η σημαντικότερη εθνική εορτή του έτους. Αυτή τη φορά, όμως, ακόμη και οι πρώην σύμμαχοι της Ρωσίας κρατούν αποστάσεις

Συνδέεται το συμβόλαιο θανάτου του Μοσχούρη με τη δολοφονία Καραϊβάζ; Οι έρευνες των Αρχών και η δικογραφία στο θωρακισμένο ΙΧ
Ελλάδα 08.05.26

Τι είχαν εντοπίσει οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών στη θωρακισμένη BMW του Γιώργου Μοσχούρη, αμέσως μετά τη δολοφονία του στο Χαλάνδρι

Νίκος Κλόκας
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

