«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με αφετηρία μια μακρά εσωτερική διαδρομή, ο δημιουργός μετατρέπει το βίωμα σε λόγο, προτείνοντας μια γραφή άμεση, στοχαστική και βαθιά ανθρώπινη.

Γεννημένος το 1963 και μεγαλωμένος στον Βόλο, ο Σπύρος Μακρυγιάννης ισορροπεί ανάμεσα στην επιστημονική του πορεία και στη διαχρονική του σχέση με την ποίηση, την οποία αντιμετωπίζει όχι ως αισθητική επιλογή, αλλά ως υπαρξιακή ανάγκη. Στη συλλογή αυτή, η έννοια της επιμονής αποκτά συμβολική διάσταση μέσα από την εικόνα ενός θάμνου που ανθίζει παρά τις αντιξοότητες, λειτουργώντας ως κεντρικός άξονας νοήματος.

Οι θεματικές του έργου κινούνται μεταξύ μνήμης, απώλειας, έρωτα και ελπίδας, ενώ η έννοια του ταξιδιού —εσωτερικού και υπαρξιακού— διαπερνά τους στίχους ως διαρκής αναζήτηση νοήματος. Η γραφή του ποιητή κατορθώνει να γεφυρώσει το προσωπικό με το συλλογικό, προσκαλώντας τον αναγνώστη σε μια εμπειρία αναγνώρισης και ενσυναίσθησης.

Το έργο εκδίδεται από τις Εκδόσεις Φιλύρα, με επιμέλεια της ποιήτριας και συγγραφέως Κατίνας Βλάχου & της εκδότριας Ευγενίας Κάππου. Ο δημιουργός εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και τη συμβολή τους στην υλοποίηση αυτής της έκδοσης.

Ο «Επίμονος Θάμνος» δεν αποτελεί απλώς ένα βιβλίο ποίησης, αλλά μια ανοιχτή πρόσκληση προς τον αναγνώστη να συναντήσει μέσα στους στίχους του κάτι οικείο: μια μνήμη, ένα συναίσθημα, μια αλήθεια. Και, ίσως, να θυμηθεί ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, η ελπίδα επιμένει — διακριτικά, αλλά ουσιαστικά.

Και ίσως τελικά η βαθύτερη αλήθεια αυτής της συλλογής να συμπυκνώνεται στη φράση που την ανοίγει: «Αν σώπαινα, οι λέξεις θα μου έσκιζαν την ψυχή».