Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς
Αφηγήσεις & Σύμβολα 28 Δεκεμβρίου 2025 | 20:50

Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς

Πριν τους συνδέσουμε με παραμύθια και παιδικά βιβλία, οι μονόκεροι θεωρούνταν υπαρκτά πλάσματα. Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τον Μεσαίωνα, η ιστορία τους είναι πολύ πιο αληθινή απ’ όσο φανταζόμαστε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπήρξε μια εποχή που οι μονόκεροι δεν ανήκαν στη σφαίρα του παραμυθιού. Δεν ήταν ούτε kitsch, ούτε παιδικοί, ούτε σύμβολα φαντασίας για ροζ τετράδια.

Ήταν πλάσματα μακρινά, σπάνια, αλλά (θεωρούνταν) υπαρκτά. Τόσο υπαρκτά ώστε, στα μέσα του 16ου αιώνα, μια δούκισσα της νότιας Ιταλίας να τους τοποθετεί δίπλα στη Φάτνη.

Η Κοστάντσα Πικκολομίνι ντ’ Αραγκόνα, δούκισσα του Αμάλφι, παρήγγειλε γύρω στο 1567 μια σκηνή της Γέννησης για το σπίτι της.

Η Μαρία, ο Ιωσήφ, οι άγγελοι, τα ζώα, οι καμήλες με τα δώρα ήταν εκεί. Ανάμεσά τους όμως στεκόταν κι ένας μονόκερως. Όχι ως ιδιοτροπία. Αλλά ως γνώση.

Δεν είναι πιθανό να βρούμε τεκμηριωμένες αποδείξεις ότι ένας μονόκερως βρισκόταν στη Γέννηση του Χριστού. Όμως η δούκισσα δεν αστειευόταν. Για έναν μορφωμένο άνθρωπο της εποχής, ο μονόκερως ήταν ό,τι είναι σήμερα μια καμηλοπάρδαλη ή ένα ναρβάλ: ένα πλάσμα εξωτικό, απρόσιτο, αλλά αληθινό.

Αν η Κοστάντσα ήθελε να υπερασπιστεί την επιλογή της, θα μπορούσε να το κάνει χωρίς δυσκολία. Η ιστορία του μονόκερου εκτείνεται σε βάθος αιώνων και διατρέχει μια εποχή όπου η επιστήμη, η φυσική παρατήρηση, ο μύθος και η ανθρώπινη επιθυμία δεν είχαν ακόμη διαχωριστεί.

Τhe Unicorn in Captivity, μία από τις ταπισερί Το Κυνήγι του Μονόκερου, περ. 1495–1505, The Cloisters

Ανάμεσα στην επιστήμη και στον μύθο

Αν ακολουθήσει κανείς το ίχνος του μονόκερου προς τα πίσω, δεν συναντά απλώς φανταστικές αφηγήσεις. Συναντά μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη: να εξηγήσουμε τον κόσμο, να τον κάνουμε πιο θαυμαστό, αλλά και πιο υποφερτό.

Ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ., ο Έλληνας γιατρός Κτησίας ο Κνίδιος, γράφοντας για μακρινούς τόπους της Ινδίας, περιγράφει ένα μονόκερο ζώο με πολύχρωμο κέρας, στο οποίο αποδίδονται θεραπευτικές ιδιότητες. Η αφήγησή του συνυπάρχει με εξωφρενικές περιγραφές ανθρώπων και εθίμων, χωρίς όμως να παρουσιάζεται ως παραμύθι, αλλά ως γνώση του κόσμου.

Από τους αρχαίους Έλληνες γιατρούς μέχρι τους μεσαιωνικούς εγκυκλοπαιδιστές, ο μονόκερως κινείται πάντα στο όριο ανάμεσα στη γνώση και στην επιθυμία. Τον 7ο αιώνα, ο Ισίδωρος της Σεβίλλης τον καταγράφει σε εγκυκλοπαίδεια ως πραγματικό ζώο: άγριο, ισχυρό, σχεδόν αήττητο, συγγενικό με τον ρινόκερο.

Wild woman with unicorn, ταπισερί, περ. 1500–1510

Η παρθένα, το άγριο ζώο και η αλληγορία

Στον Μεσαίωνα, ο μονόκερως γίνεται αδάμαστος. Κανείς δεν μπορεί να τον αιχμαλωτίσει — εκτός από μια παρθένα. Εκείνος πλησιάζει, ακουμπά το κεφάλι του στην αγκαλιά της και παραδίνεται.

Η εικόνα αυτή, τόσο ποιητική όσο και φορτισμένη, επαναλαμβάνεται σε κείμενα, εικόνες και έργα τέχνης.

Λέγεται πως αναγνωρίζει την παρθενία από τη μυρωδιά. Δεν άργησε να αποκτήσει ερωτικές και σκοτεινές αποχρώσεις: σε βυζαντινά και μεσαιωνικά κείμενα, κυνηγοί μεταμφιέζουν νεαρούς άνδρες σε γυναίκες, τους αλείφουν με αρώματα και παγιδεύουν το ζώο για να του αποσπάσουν το πολύτιμο κέρας.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Αναγέννηση μετέτρεψε αυτό το μοτίβο σε εικόνα. Νεαρές γυναίκες με καθαρό βλέμμα κρατούν μονόκερους στην αγκαλιά τους, λίγο πριν τον γάμο.

Ο Ραφαήλ, ζωγραφίζοντας μια τέτοια μορφή, ίσως δεν πίστευε ότι απεικονίζει μύθο — αλλά κάτι που απλώς δεν είχε δει ακόμη.

Ραφαήλ, Young Woman with Unicorn

Αυτόπτες μάρτυρες και πλάσματα ελευθερίας

Καθώς ο κόσμος άνοιγε, οι μαρτυρίες πλήθαιναν. Περιηγητές και θεολόγοι ορκίζονταν ότι είδαν μονόκερους σε ερήμους και μακρινούς τόπους, ακόμη και στο Σινά.

Τους περιγράφουν ως ζώα που δεν αντέχουν την αιχμαλωσία, που πεθαίνουν αν περιοριστούν. Η ελευθερία τους ήταν απόλυτη — και γι’ αυτό εύθραυστη.

Στις βασιλικές αυλές της Ευρώπης εμφανίζονται κέρατα που αποδίδονταν σε μονόκερους, πανάκριβα και περιζήτητα. Υποτίθεται ότι εξουδετερώνουν δηλητήρια και προστατεύουν από τον θάνατο.

Ήταν σχεδόν πάντα χαυλιόδοντες ναρβάλ. Αλλά το θαύμα δεν ακυρώνεται — απλώς αλλάζει μορφή.

Το κέρας του ναρβάλ είναι ζωντανό, γεμάτο νευρικές απολήξεις. Ίσως λειτουργεί ως αισθητήριο του ωκεανού, ως τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών. Αν αυτό δεν είναι μαγεία, τότε τι είναι;

Οι μονόκεροι συνδέθηκαν και με τη χριστιανική παράδοση. Σε μεσαιωνικές απεικονίσεις του Ευαγγελισμού, ο μονόκερως ακουμπά το κέρας του στην αγκαλιά της Παναγίας.

Είναι ένας τρόπος να μιλήσεις για το άπειρο και το ακατανόητο, για το θείο που δεν περιγράφεται με λέξεις.

Annunciation with the Unicorn and Adoration of the Magi from the Buhl Altarpiece, ca. 1495

Αγνότητα, εξουσία και παρερμηνείες

Η αγνότητα έγινε συχνά όπλο. Χρησιμοποιήθηκε για να ελέγξει, να περιορίσει, να τιμωρήσει. Αυτό όμως δεν είναι ο μονόκερως.

Ο μονόκερως είναι η ανάγκη να πιστέψουμε σε κάτι καθαρό χωρίς να το μετατρέψουμε σε βία.

Ίσως γι’ αυτό δεν τους εγκαταλείψαμε ποτέ. Όχι επειδή συνεχίσαμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν, αλλά επειδή τους χρειαζόμαστε. Τα μυθικά πλάσματα μάς βοηθούν να μιλήσουμε για τον φόβο, την επιθυμία, τον θάνατο, την ομορφιά.

A Virgin with a Unicorn, νωπογραφία του Ντομενικίνο, περ. 1604–1605 (Παλάτσο Φαρνέζε, Ρώμη).

Ένας κόσμος άξιος για μονόκερους

Ο κόσμος μας είναι συχνά σκληρός και άδικος. Είναι όμως και γεμάτος θαύματα.

Ζούμε σε έναν κόσμο με ζώα που περπατούν στο νερό, που ταξιδεύουν ασταμάτητα, που χαρτογραφούν τον ωκεανό με τα σώματά τους.

Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο πίστη — στους ανθρώπους, στη γνώση, στην κοινότητα.

Ίσως τελικά ο μονόκερως να μην ήταν ποτέ λάθος.

Ίσως τελικά ο μονόκερως να ήταν απλώς μια άσκηση πίστης: μια υπενθύμιση ότι, ακόμη και σε έναν κόσμο φθαρμένο, δεν έχουμε εξαντλήσει το δικαίωμα στο θαύμα.

Και τελικά, ίσως, ό,τι λέγεται υπάρχει – επειδή έχει όνομα και μπορεί να ειπωθεί.

*Με πληροφορίες από: The Financial Times 

Τραμπ-Ζελένσκι: Ξεκίνησε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Τραμπ-Ζελένσκι: Ξεκίνησε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»
Σινεφίλ 28.12.25

Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»

«Αν σας αρέσουν οι ταινίες για ταινίες, θα σας αρέσει και αυτή» σχολιάζει ο Ed Potton στους Times στην κριτική του για το Sentimental Value (Συναισθηματική Αξία), στο οποίο ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ είναι ένας εγωμανής σκηνοθέτης που λατρεύει τους προγόνους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς
Μήνυμα 28.12.25

Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς

Ο συγγραφέας της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας», Κάρολος Ντίκενς, αγαπούσε την εποχή με «ανησυχητική σχολαστικότητα», αλλά το εορταστικό του μανιφέστο δείχνει πώς ο θάνατος του πατέρα και της κόρης του έριξε μια σκιά πάνω της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές
Δυτικό Μέτωπο 28.12.25

Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές

Σαν σήμερα, στις 28 Δεκεμβρίου 1914, ένας Γερμανός στρατιώτης περιέγραφε στους γονείς του μια σκηνή αδιανόητη: εχθροί να βγαίνουν από τα χαρακώματα, να τραγουδούν κάλαντα και να θάβουν μαζί τους νεκρούς τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»
Μστισλάβ Τσέρνοφ 28.12.25

Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»

Ο Μστισλάβ Τσέρνοφ εξηγεί γιατί το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι άλλη μια ταινία για τη φρίκη του πολέμου, αλλά ένα ντοκουμέντο για την απόσταση ανάμεσα στην ειρήνη της Δύσης και την ουκρανική αυτοάμυνα στην πρώτη γραμμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής
Αντίο 27.12.25

Πέθανε ο Φρανσίς Μαρμάντ – Η «πένα» που έκανε την τζαζ τρόπο ζωής

Ένας από τους πιο ελεύθερους και αιχμηρούς στοχαστές της γαλλικής τζαζ και δημοσιογραφίας, ο Φρανσίς Μαρμάντ έφυγε ανήμερα τα Χριστούγεννα, αφήνοντας πίσω του γραφή, χιούμορ και σκέψη που δεν χωρούσαν σε καλούπια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου
70% 27.12.25

Απεργία ΣΕΗ: Με ζεστό κρασί στον δρόμο, οι ηθοποιοί έκλεισαν τα θέατρα και κατέβηκαν στη Βουκουρεστίου

Στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, με ένα μεγάλο τσουκάλι ζεστό κρασί να αχνίζει στο πεζοδρόμιο, οι ηθοποιοί άφησαν το σανίδι και έστησαν απεργιακή «παράσταση», κρατώντας κλειστά τα θέατρα και διεκδικώντας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σύνταξη
Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon
Pikachu Illustrator 27.12.25

Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon

Την πώληση της θρυλικής κάρτας Pikachu Illustrator δρομολογεί ο Λόγκαν Πολ, εκτιμώντας ότι η αγορά των Pokémon βρίσκεται στο απόλυτο peak της, με την τελική τιμή να αναμένεται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Σύνταξη
Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»
Σόου και λεφτά 27.12.25

Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»

Πριν γίνει οικογενειακό παιχνίδι, το πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος. Το Marty Supreme φωτίζει τον αληθινό μύθο του Μάρτι Ράισμαν, του σόουμαν που έζησε το παιχνίδι σαν τρόπο ζωής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών
Culture Live 26.12.25

Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών

Σχεδόν 1.000 χρόνια μετά, η ταπισερί της Μπαγιέ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Λονδίνο με κρατική εγγύηση 800 εκατ. λιρών. Η απόφαση για το 2026 συνδυάζει πολιτιστική διπλωματία, ρίσκο και αντιδράσεις στη Γαλλία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;
Μήπως; 26.12.25

Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;

Η συζήτηση για τα πορτρέτα του Vanity Fair στάθηκε σε πρόσωπα και αισθητικές λεπτομέρειες. Όμως το ουσιαστικό ερώτημα αφορά το πώς η πολιτική εξουσία επιλέγει να προβάλλεται — και υπό ποιες συνθήκες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πότε «σπάει» ο μύθος του Άγιου Βασίλη και τι σημαίνει αυτό για το παιδικό μυαλό;
«Εσύ τι πιστεύεις;» 26.12.25

Πότε «σπάει» ο μύθος του Άγιου Βασίλη και τι σημαίνει αυτό για το παιδικό μυαλό;

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, οι ερωτήσεις για τον Άγιο Βασίλη πληθαίνουν και γίνονται πιο επίμονες. Πότε αρχίζει να «σπάει» ο μύθος και γιατί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό είναι φυσιολογικό στάδιο ανάπτυξης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση
Culture Live 26.12.25

Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση

Νέα 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, με την Ένωση Θεατρικών Παραγωγών να ξεκαθαρίζει μέσω ανακοίνωσης ότι δεν θα συμμετάσχουν όλα τα θέατρα, την ώρα που φορείς του πολιτισμού δηλώνουν δημόσια τη στήριξή τους στην κινητοποίηση

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης: Η χαμένη τοιχογραφία του Τσιμαμπούε στην Ασίζη μπορεί να επιστρέψει
Βασιλική Αγίου Φραγκίσκου 26.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της τέχνης: Η χαμένη τοιχογραφία του Τσιμαμπούε στην Ασίζη μπορεί να επιστρέψει

Σχεδόν 30 χρόνια μετά τους σεισμούς στην Ασίζη, ειδικοί εξετάζουν αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανασυνθέσει 120.000 θραύσματα της κατεστραμμένης τοιχογραφίας του Τσιμαμπούε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης
Πολιτική 28.12.25

Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης

Οι δύο σύντροφοι στα άκρα δεξιά της ΝΔ, το έκαναν πάλι το θαύμα τους - ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης, αυτή τη φορά, στοχοποίησαν τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Σύνταξη
Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου
Βίντεο & Φωτογραφίες 28.12.25

Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου

Εκεί που χτυπά η «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο μπλόκο της Νίκαιας, βρέθηκε το in μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Δεν εκβιάζουμε, δεν απειλούμε, δεν δίνουμε τελεσίγραφα στην κυβέρνηση» διαμηνύουν και απαντούν στους «πρόθυμους συνομιλητές» που «αγκαλιάζει» το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη
Πυρά 28.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη

Ο Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε η ΝΔ να καταδικάσει τις «εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών της κατά των αγροτών» - Για «παθογένειες της αντιπολίτευσης» κάνει λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου

Σύνταξη
LIVE: Aταλάντα – Ίντερ
Serie A 28.12.25

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Aταλάντα – Ίντερ για τη 17η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»
Σινεφίλ 28.12.25

Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»

«Αν σας αρέσουν οι ταινίες για ταινίες, θα σας αρέσει και αυτή» σχολιάζει ο Ed Potton στους Times στην κριτική του για το Sentimental Value (Συναισθηματική Αξία), στο οποίο ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ είναι ένας εγωμανής σκηνοθέτης που λατρεύει τους προγόνους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα» έγραψε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε
Στου Γκύζη 28.12.25

«Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα» έγραψε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Ένας 74χρονος τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την 67χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πηδώντας στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Πάνω του βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα.

Σύνταξη
Τραγωδίες από χιονοστιβάδες στα ελληνικά βουνά – Από τα Βαρδούσια έως τα Λευκά όρη
Τα ίχνη 28.12.25

Τραγωδίες από χιονοστιβάδες στα ελληνικά βουνά – Από τα Βαρδούσια έως τα Λευκά όρη

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ [βίντεο]
Κόσμος 28.12.25

Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ

Δύο ελικόπτερα αεροδιακομιδών φέρονται να συγκρούστηκαν στον αέρα στο και να έχουν συντριβεί. Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες πλην του βίντεο που δείχνει την πτώση του ενός και τους καπνούς.

Σύνταξη
Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του
Τραγωδία 28.12.25

Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ που επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος στο Κομενβίνιε, ανατολικά της πρωτεύουσας του Σουρινάμ, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς
Μήνυμα 28.12.25

Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς

Ο συγγραφέας της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας», Κάρολος Ντίκενς, αγαπούσε την εποχή με «ανησυχητική σχολαστικότητα», αλλά το εορταστικό του μανιφέστο δείχνει πώς ο θάνατος του πατέρα και της κόρης του έριξε μια σκιά πάνω της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο
Κόσμος 28.12.25

Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο

Ένας 12χρονος θεωρείται ο κύριος ύποπτος για δολοφονία στην Σουηδία και συγκεκριμένα στην πόλη Μάλμε. Θύματα τέσσερις άντρες, με τον έναν 21χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών
«Αυταρχισμός» 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών

Σε ανάρτησή του «ο κ. Πλεύρης, υιοθετώντας πλήρως την ανιστόρητη εμφυλιοπολεμική επιχειρηματολογία, επιτίθεται στον Χρήστο Ράμμο και προσπαθεί να στήσει ένα πατριδοκάπηλο δίπολο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)

Αδιανόητο περιστατικό στο Κόπα Άφρικα, με τον τερματοφύλακα του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, να καταρρέει και να πέφτει με το κεφάλι στο χορτάρι – Ευτυχώς σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά

Σύνταξη
Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο
Κόσμος 28.12.25

Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Προηγμένης Τεχνολογίας του Ισραήλ διαπίστωσε ότι το 53% των εταιρειών ανέφερε αύξηση σε αιτήματα μετεγκατάστασης από Ισραηλινούς εργαζομένους

Σύνταξη
Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές
Δυτικό Μέτωπο 28.12.25

Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές

Σαν σήμερα, στις 28 Δεκεμβρίου 1914, ένας Γερμανός στρατιώτης περιέγραφε στους γονείς του μια σκηνή αδιανόητη: εχθροί να βγαίνουν από τα χαρακώματα, να τραγουδούν κάλαντα και να θάβουν μαζί τους νεκρούς τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι – «Δεν έχω διορίες», «Έχουμε τις βάσεις για μια καλή συμφωνία»
Δείτε live 28.12.25 Upd: 22:01

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Δεν έχω διορίες», «Έχουμε τις βάσεις για μια καλή συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο - Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε νωρίτερα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε λόγο για «καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει
Εργασιακά 28.12.25

Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει

Η λεγόμενη αλγοριθμική διαχείριση, η χρήση δηλαδή λογισμικού για την οργάνωση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εργασίας, έχει αρχίσει να διαμορφώνει την καθημερινότητα σε πολλές εργασίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει
On Field 28.12.25

Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει

Η ΚΕΔ του Λανουά επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων, όμως χάνει σε ουσία που πρέπει να είναι οι καλές διαιτησίες και να μην αλλοιώνεται η βαθμολογία της Super League

Βάιος Μπαλάφας
