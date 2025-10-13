Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 

Στο πάντα ευφάνταστο Πόρτλαντ, οι φουσκωτές στολές ζώων είναι το νέο «μαύρο» και οι ντυμένοι ως βάτραχοι, μονόκεροι και άλλα μυθικά ή μυθοπλαστικά πλάσματα διαδηλωτές είναι η νέα γενιά που αντιστέκεται στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η μαύρη ενδυμασία των διαδηλωτών του 2020 ενίσχυσε τη «δυστοπική» εικόνα που καλλιεργούσε ο πρόεδρος Τραμπ για την πόλη τους, οι νέοι αυτοί μαχητές των δρόμων ντύνονται πλέον βάτραχοι —αλλά και μονόκεροι, ρακούν, καρχαρίες, αρκούδες, δεινόσαυροι και το πιο δημοφιλές ζώο της εποχής, την καπιμπάρα— φέρνοντας μια άλλη αντίσταση στην πόλη.

«Όλο αυτό είναι και η απάντηση μας στο αφήγημα ότι είμαστε βίαιοι εξτρεμιστές», εξηγεί ο Σεθ Τοντ, 24 ετών, η εμφάνιση του οποίου νωρίς το καλοκαίρι μπροστά στην ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) φορώντας μία ογκώδη πράσινη στολή βατράχου έγινε αφορμή για να τον μιμηθούν πολλοί.

«Ο καλύτερος τρόπος για να το δείξω αυτό για μένα είναι να είμαι μέσα σε στολή βατράχου» λέει στους New York Times.

Στο Πόρτλαντ του 2025, η φαντασία και η ευθυμία έχουν αντικαταστήσει την εμφάνιση του μασκοφόρου αντιεξουσιαστή του 2020 με την πόλη να έχει από καιρό υιοθετήσει μια ιδιότυπη μέθοδο διαμαρτυρίας.

Συγκεντρωμένοι έξω από το κτήριο της ICE, οι διαδηλωτές που αντιστέκονται στις μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ φυσάνε σαπουνόφουσκες προς τους οπλισμένους ένστολους ή κάνουν flash mob για να χορέψουν το Cha-Cha Slide.

Επίσης διοργανώνουν με κάθε επισημότητα καλέσματα για απογευματινό τσάϊ και επιδίδονται σε «ψάρεμα ICE» — δένοντας λουκουμάδες σε καλάμια και προσποιούμενοι ότι δελεάζουν τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους με τα γλυκίσματα.

«Το Πόρτλαντ έχει μια μακρά κληρονομιά στο να είναι περίεργο», δήλωσε την Παρασκευή ο Στίβεν Σρέντλ, 60 ετών, συνταξιούχος αναφερόμενος στο σύνθημα Κeep Portland Weird [Κράτα το Πόρτλαντ Περίεργο]. O Σρέντλ όταν συμμετέχει στις διαμαρτυρίες φοράει μια φουσκωτή στολή ως καβαλάρης επάνω σε στρουθοκάμηλο. «Δεν το καλλιεργήσαμε, είναι απλώς κομμάτι του ποιοι είμαστε» λέει στους Anna Griffin και Aaron West.

Η εμφάνιση και η εξάπλωση των εκκεντρικών αυτών διαδηλωτών στη νότια πλευρά του Πόρτλαντ που αρνούνται πεισματικά την ICE στην πόλη τους φέρνει σε μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα χιούμορ, αλλά και πείσμα -τουλάχιστον όσο οι δύο πλευρές περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου για το αν ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να επιστρατεύσει την Εθνοφρουρά.

Οι εικόνες είναι ακραία εκκεντρικές. Μετά το σκοτάδι, μία μεγάλη αγέλη από ζώα και μυθικά πλάσματα χορεύουν γεμίζοντας τους δρόμους με μια χρωματιστή στρατιά απέναντι στη βαριά οπλισμένη φυλή των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

«Η επίθεσή τους φαίνεται πιο γελοία όταν μας κυνηγάνε», δήλωσε ο Τζακ Ντίκινσον, ο οποίος τις περισσότερες μέρες φοράει στολή κότας με κάπα του την αμερικανική σημαία

Το μήνυμα τους είναι ξεκάθαρο και το απευθύνουν προς τους ηγέτες της πόλης και της πολιτείας εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες. Παρότι έχουν γίνει συλλήψεις, η πλειοψηφία των διαδηλωτών στο Πόρτλαντ είναι ειρηνικοί — και ίσως λίγο παράξενοι.

«Αυτό που έχει απήχηση και επιρροή είναι, ανάμεσα σε άλλα, και ο συμβολισμός για τους καιρούς που ζούμε τώρα», δήλωσε η Γουίτνεϊ Φίλιπς, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Σχολή Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου του Όρεγκον. «Είναι επικίνδυνοι. Είναι βίαιοι. Είναι επίσης παράλογοι».

Ο Τραμπ και μέλη της κυβέρνησής του έχουν περιγράψει τους διαδηλωτές ως «σκληρούς, βίαιους εξτρεμιστές που σκοπεύουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση».

Από τις αρχές Ιουνίου, μια μικρή αλλά επίμονη ομάδα διαδηλωτών προσπαθεί να διακόψει το έργο στο κτήριο της ICE, εμποδίζοντας την είσοδο και έξοδο οχημάτων.

Η «στρατιά των ζώων» μπορεί να ξεκίνησε από μία ιδιοτροπία ενός ανθρώπου, αλλά έχει εξελιχθεί σε μία πιο στοχευμένη εκστρατεία, με τους διοργανωτές να ενθαρρύνουν δωρεές κοστουμιών.

Αυτό δεν εμπόδισε βέβαια τις συγκρούσεις ανάμεσα σε αριστερούς και ακροδεξιούς, ούτε τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους να συλλαμβάνουν διαδηλωτές ή να ρίχνουν σφαίρες πιπεριού στο πλήθος για να καθαρίσουν τον διάδρομο του κτηρίου.

«Απλώς κάνει την επίθεσή τους να φαίνεται πιο γελοία όταν μας κυνηγάνε», δήλωσε ο Τζακ Ντίκινσον, 26 ετών, ο οποίος εμφανίζεται τις περισσότερες μέρες φορώντας στολή κότας με κάπα του την αμερικανική σημαία. «Το Πόρτλαντ έχει φαντασία, κάτι που επιβεβαιώνεται εδώ και τώρα. Το βλέπετε σε μένα, το βλέπετε στον βάτραχο» προσθέτει.

Ο Τοντ, ο «Βάτραχος», είπε ότι έχει συλληφθεί από τους ομοσποδιακούς αξιωματούχους και του έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παρενόχληση ήδη τρεις φορές.

Ένα βίντεο στο οποίο ομοσπονδιακοί πράκτορες ψεκάζουν σπρέι πιπεριού μέσα στη στολή του έγινε viral. «Είχε γεύση μέντας», είπε ο ίδιος.

Οι σκηνές με πολύχρωμα, υπερμεγέθη ζώα να χορεύουν σε ποπ μουσική υπό το αυστηρό βλέμμα των ομοσπονδιακών πρακτόρων με βαρύ εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν «βίαιους Antifa ταραξίες» άλλαξαν την εθνική συζήτηση για τις διαδηλώσεις, προκαλώντας διαδικτυακά memes και χιουμοριστικά αφιερώματα σε εκπομπές.

Την Παρασκευή το βράδυ, το κτήριο της ICE έγινε άθελά του οικοδεσπότης στον γάμο ενός μονόκερου και του χαρακτήρα Κένι από την τηλεοπτική σειρά South Park.

Το ευτυχισμένο ζευγάρι βάδισε σε ένα κόκκινο χαλί κάτω από ένα κύμα σαπουνόφουσκων, υπό τη μελωδία του Stayin’ Alive των Bee Gees. Ο τελετάρχης, Ντέιβ Μάρβιν, 68 ετών, φορούσε ριγέ κοστούμι και κεφάλι κουνελιού, περιγράφοντας τον γάμο ως «μία πολύ πολιτική ένωση».

«Προσπαθούμε να τονίσουμε και να επαναλάβουμε πόσο ειρηνικές και χαρούμενες διαδηλώσεις έχουμε στο ‘πολεμόπληκτο’ Πόρτλαντ», δήλωσε ο Μάρβιν.

Στην περίπτωση του οντ και των βατράχων που τον συνόδευσαν, υπάρχει και ένας αθέλητος συμβολισμός: οι λευκοί εθνικιστές είχαν υιοθετήσει τον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Πέπε τον Βάτραχο με τέτοιο ενθουσιασμό που η Anti-Defamation League (ADL) τον συμπεριέλαβε στη συλλογή της με σύμβολα μίσους.

Ο Τοντ είπε ότι δεν είχε σκοπό να «πάρει πίσω» τον βάτραχο ως πολιτικό σύμβολο όταν αγόρασε τη στολή του αξίας 30 ευρώ από το Amazon. Απλώς ήλπιζε να «κάνει τον πρόεδρο και τους ομοσπονδιακούς να φαίνονται ανόητοι».

«Δεν υπήρχε κάποιο σπουδαίο νόημα ή μήνυμα πέρα ​​από αυτό» είπε. «Απλώς μου αρέσουν πολύ οι βάτραχοι!».