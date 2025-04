Διαδηλωτές Πίκατσου, ρεύμα Studio Ghibli και η αντίσταση μέσα απ’ το χαριτωμένο

Το άτομο που ήταν ντυμένο ως το χαριτωμένο διάσημο Pokémon είχε παραβρεθεί στη διαδήλωση για να διαμαρτυρηθεί για τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Την ίδια στιγμή, το διαδίκτυο πλημμύρισε από εικόνες Α.Ι. που έδιναν σε διάσημα memes και σκηνές ταινιών μια χροιά ‘χαριτωμενιάς’, αναδιατυπώνοντάς τα στο στυλ της ιαπωνικής εταιρείας κινουμένων σχεδίων Studio Ghibli.

Και ενώ ο ιδρυτής του Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, κατήγγειλε την τέχνη που δημιουργείται με A.I. ως «προσβολή της ίδιας της ζωής», υπάρχει κι ένα άλλο ζήτημα που ανακύπτει από αυτήν την τάση.

Σύμφωνα με άρθρο του The Conversation, το χαριτωμένο διαθέτει κάτι περισσότερο από την ικανότητά του να γίνεται viral.

Για όποιον έχει επαφή με τα ασιατικά πολιτισμικά προϊόντα είναι εμφανές ότι το «cuteness» αποτελεί μέρος της κουλτούρας της Ανατολικής Ασίας: χαριτωμένοι χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, χαριτωμένα παιχνίδια και ακόμη και χαριτωμένα φαγητά.

Όμως, τι κάνει κάτι «χαριτωμένο» και πώς λειτουργεί αυτό στον πολιτισμό και την πολιτική;

Για αρχή οι χαρακτήρες σχεδιάζονται παραδοσιακά με μεγάλα μάτια και εκφραστικά πρόσωπα, που παραπέμπουν σε αθωότητα και αδυναμία

Παράλληλα στην Ιαπωνία υπάρχει και συγκεκριμένη γλώσσα που περιγράφει ακριβώς αυτό το μοναδικά χαριτωμένο. Ο όρος «kawaii» αναφέρεται στο αξιαγάπητο.

Πολλοί γνωστοί, χαριτωμένοι χαρακτήρες και προϊόντα της ποπ κουλτούρας μπορούν να εντοπιστούν στην Ιαπωνία, ιδίως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τα ιαπωνικά κινούμενα σχέδια -γνωστά ως anime- και τα κόμικς που ονομάζεται manga έγιναν δημοφιλή.

Οι αφηγήσεις τους και η αισθητική τους μιλούσαν σε μια χώρα που ακόμη ταλανιζόταν από την καταστροφή που προκάλεσαν οι ατομικές βόμβες και η ταπείνωση της αμερικανικής κατοχής.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι χαριτωμένοι χαρακτήρες καθοδηγούσαν τους θεατές και τους αναγνώστες μέσα από τη θλίψη, τις ενοχές και την απώλεια.

Για παράδειγμα, το «Grave of the Fireflies» του Studio Ghibli αφηγείται την ιστορία δύο μικρών αδελφών, της Seita και της Setsuko, που αντιμετωπίζουν την πείνα μετά τον βομβαρδισμό του Kobe τις τελευταίες ημέρες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η χαριτωμενιά έχει θέση στην αμερικανική κουλτούρα. Αλλά δεν έχει ούτε κατά διάνοια το πολιτιστικό κύρος που έχει στην Ασία.

Ωστόσο, τα memes του Studio Ghibli που σάρωσαν τα social media αποκάλυψαν μια ευρέως διαδεδομένη λαχτάρα για τρυφερότητα σε μια εποχή που ο κόσμος μοιάζει ιδιαίτερα σκληρός, βίαιος και απρόβλεπτος.

Η θεωρητικός Sianne Ngai έχει υποστηρίξει ότι το χαριτωμένο βασίζεται συνήθως στη διαφορά ισχύος μεταξύ του παρατηρητή και του χαριτωμένου αντικειμένου: Ένα μικρό γατάκι, ένα λούτρινο ζωάκι ή ένα μωρό είναι χαριτωμένα, εν μέρει, επειδή είναι τόσο ευάλωτα.

Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι προσπάθειες του Λευκού Οίκου και του Ισραηλινού στρατού (IDF) να συμμετάσχουν στο κύμα Ghibli έπεσαν στο κενό.

Ο λογαριασμός X του δημοσίευσε μια εικόνα σε στιλ Ghibli μιας Δομινικανής γυναίκας που κλαίει ενώ της περνάει χειροπέδες ένας πράκτορας του ICE. Η απεικόνιση προκάλεσε οργή.

Είναι μια διαστροφή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το cuteness, εξυμνώντας τους ισχυρούς – τον πράκτορα της ICE , την κυβέρνηση των ΗΠΑ, τις IDF – και όχι τους ανίσχυρους.

Ωστόσο, η αδυναμία των χαριτωμένων χαρακτήρων μπορεί επίσης, παραδόξως, να είναι ισχυρή: Οι περισσότεροι θεατές δεν μπορούν παρά να χειροκροτήσουν ένα τριχωτό, κίτρινο ζώο κινουμένων σχεδίων που τρέχει να ξεφύγει από τα ΜΑΤ.

Ένας χαριτωμένος χαρακτήρας μπορεί να φαίνεται αβοήθητος, αλλά μπορεί να συσπειρώσει την υποστήριξη για τον «αουτσάιντερ».

Watch out, Turkey!

Pikachu made an appearance at the Hands Off! protest in Washington, D.C.

🤣 pic.twitter.com/Exnnh6tLQx

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 5, 2025