Ghibli trend: Ο ισραηλινός στρατός μπήκε στην τάση – «Καταδικάζουν» τα διεθνή μέσα

Ο ισραηλινός στρατός προσχώρησε στην τάση των φωτογραφιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) Ghibli, προκαλώντας αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σκεφτήκαμε να ‘μπούμε’ και εμείς στην τάση Ghibli», ανέφερε η ανάρτηση του ισραηλινού στρατού στο X, συνοδευόμενη από τέσσερις φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζουν προσωπικό από κλάδους του στρατού.

Τις τελευταίες ημέρες, το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί από εικόνες βασισμένες στο στυλ του διάσημου ιαπωνικού συγκροτήματος κινουμένων σχεδίων, Studio Ghibli, που ιδρύθηκε από τον Ιάπωνα σκηνοθέτη Χαγιάο Μιγιαζάκι.

Οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στον επίσημο λογαριασμό του ισραηλινού στρατού δείχνουν στρατιώτες πεζικού να στέκονται σε ένα στρατιωτικό φυλάκιο, έναν αξιωματικό του ναυτικού να επανδρώνει αντιαεροπορικά όπλα και πιλότους της πολεμικής αεροπορίας να κάθονται σε ένα μαχητικό αεροσκάφος – όλα παραμορφωμένα ώστε να μοιάζουν με κινούμενα σχέδια τύπου Ghibli.

Ο Μιγιαζάκι, ο οποίος ως γνωστόν κατήγγειλε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην τέχνη ως «προσβολή της ίδιας της ζωής», έχει γυρίσει αντιπολεμικές ταινίες με βαθιά ειρηνιστικά μηνύματα – διερευνώντας μεταξύ άλλων θέματα αυταρχισμού, στρατιωτικών καθεστώτων, τον πόνο και το άσκοπο του πολέμου και την αλλόκοτη μηχανοποίηση της ανθρώπινης ζωής, σύμφωνα με το Al Arabiya News.

We thought we’d also hop on the Ghibli trend. pic.twitter.com/fdmUfn3o4o

— Israel Defense Forces (@IDF) March 30, 2025