Ghiblification: Το trend που έχει κατακλύσει το διαδίκτυο με τη δύναμη του ChatGPT ενθουσιάζει και προσβάλει

Το διαδίκτυο έχει γίνει μια παιδική χαρά εμπνευσμένη από το Studio Ghibli και το ChatGPT φέρει την απόλυτη ευθύνη.

Οι θαυμαστές του ιαπωνικού στούντιο κινουμένων σχεδίων χρησιμοποιούν μια νέα ενημέρωση του ChatGPT για να δημιουργήσουν πορτρέτα και μιμίδια εμπνευσμένα από το ξεχωριστό καλλιτεχνικό στυλ που διαδόθηκε από τον κινηματογραφιστή και συνδημιουργό του στούντιο Hayao Miyazaki.

Το trend -που για κάποιους δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μόλις άνοιξε ακόμη ένα Κουτί της Πανδώρας- ξεκίνησε μετά από την εισαγωγή νέων δυνατοτήτων δημιουργίας εικόνας από την OpenAI στο GPT-4o, την πιο πρόσφατη έκδοση του ChatGPT.

Οι χρήστες και συνδρομητές των premium δυνατοτήτων του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης -ξεκινούν από 20 $ το μήνα- μπορούν να ανεβάσουν οποιεσδήποτε εικόνες στο σύστημα και να ζητήσουν από το ChatGPT να τις μετατρέψει «στο στιλ του Studio Ghibli». Οι χρήστες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο με το Sora, το νέο μοντέλο μετατροπής κειμένου σε βίντεο της OpenAI.

Το διαδίκτυο γρήγορα (πολύ γρήγορα), γέμισε με μιμίδια και εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το χαρακτηριστικό ύφος και στιλ εικονογράφησης του πολυβραβευμένου Studio Ghibli.

Aνάμεσα σε αυτές, πολλά στιγμιότυπα πολιτικής επικαιρότητας όπως η συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 28 Φεβρουαρίου με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας ή ακόμη και ιστορικά γεγονότα όπως η δολοφονία του προέδρου Τζον Κένεντι.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, συμμετείχε στο trend αλλάζοντας την εικόνα προφίλ στου στο X ενώ την Πέμπτη, 27/03, έγραψε σε ανάρτηση του ότι λόγω της δημοφιλίας της υπηρεσίας, «οι GPU μας λιώνουν».

Η απόφαση της εταιρείας να κάνει διαθέσιμη την υπηρεσία στο ChatGPT εν μέσω συνεχιζόμενων διαμαρτυριών από καλλιτέχνες σχετικά με την επέλαση της γενετικής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε καλλιτεχνικό πεδίο, ​​συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωνών και μουσικής δίχασε.

Στα τέλη του 2023, μια λίστα με χιλιάδες καλλιτέχνες των οποίων το έργο χρησιμοποιήθηκε χωρίς συναίνεση για την εκπαίδευση του δημοφιλούς δημιουργού τέχνης AI Midjourney, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο προκαλώντας σκάνδαλο.

Μόλις το 2024, περισσότεροι από 11.000 επαγγελματίες και δημιουργοί υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή καταδικάζοντας τη χρήση ανθρώπινης τέχνης για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς άδεια ενώ τον περασμένο μήνα, χιλιάδες καλλιτέχνες υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή καλώντας τη γκαλερί Christie’s της Νέας Υόρκης να καταργήσει τη δημοπρασία τέχνης τεχνητής νοημοσύνης -κάτι που δεν έγινε.

«Πολλά από τα έργα τέχνης που σκοπεύετε να δημοπρατήσετε δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που είναι γνωστό ότι έχουν εκπαιδευτεί σε έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς άδεια», ανέφερε η επιστολή. «Αυτά τα μοντέλα, και οι εταιρείες πίσω από αυτά, εκμεταλλεύονται ανθρώπους καλλιτέχνες, χρησιμοποιώντας τη δουλειά τους χωρίς άδεια ή πληρωμή για να κατασκευάσουν εμπορικά προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης που τους ανταγωνίζονται».

Ενώ πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ήταν ενθουσιασμένοι με τη χρήση του νέου εργαλείου AI, άλλοι επιτέθηκαν στην υπηρεσία γιατί «μειώνει τη δουλειά του Miyazaki».

«Η αφθονία Ghibli πλημμυρίζει τις ροές μας. Η τέχνη είναι θύμα του ‘περιεχομένου’. Η μοναδική αισθητική γίνεται προϊόν προς μαζική αντιγραφή. Μηδενική δημιουργικότητα» σημείωσε χρήστης στο BlueSky.

Η OpenAI, όπως και πολλοί από τους ανταγωνιστές της, δεν αποκαλύπτει τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων της -αλλά η ακρίβεια των εικόνων στην αισθητική που καθιέρωσε το Studio Ghibli έχει εγείρει εκ νέου ερωτήματα ορισμένων χρηστών σχετικά με το εάν έχει παραβιάσει νόμους εκπαιδεύοντας το μοντέλο σε έργα του στούντιο χωρίς την άδεια του.

Εκπρόσωπος του OpenAI ανέφερε σε δήλωση του την Τετάρτη ότι στόχος της εταιρείας είναι να «δώσει στους χρήστες όσο το δυνατόν περισσότερη δημιουργική ελευθερία».

«Συνεχίζουμε να αποτρέπουμε την αντιγραφή της καλλιτεχνικής υπογραφής μεμονωμένων ζωντανών καλλιτεχνών, αλλά επιτρέπουμε σχολές και στιλ για να μπορούν οι χρήστες να δημιουργούν και να μοιράζονται πραγματικά απολαυστικές και εμπνευσμένες, πρωτότυπες δημιουργίες», σημειώνει στο email. «Μαθαίνουμε πάντα από τους χρήστες και τα σχόλια και θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις πολιτικές μας όσο προχωράμε» πρόσθεσε.

Το Studio Ghibli δεν έχει τοποθετηθεί για την τάση του Ghiblification.

Η OpenAI – η εταιρεία που έχει έχει μηνυθεί από πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία, συγγραφείς και εικαστικούς καλλιτέχνες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων – ζήτησε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ αυτό το μήνα να διευκολύνει τις εταιρείες AI να μάθουν από υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, επικαλούμενη την ανάγκη «να ενισχυθεί το προβάδισμα της Αμερικής» παγκοσμίως στην προώθηση της τεχνολογίας.

«I strongly feel that Artificial Intelligence (AI) is an insult to life itself.»

— Hayao Miyazaki pic.twitter.com/QzxPpfVDst

— DepressedBergman (@DannyDrinksWine) July 17, 2024