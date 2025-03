Η Τουρκία βρίσκεται σε αναβρασμό μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, με διαδηλώσεις να πραγματοποιούνται σε πολλές μεγάλες πόλεις.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε περίπου 1.900 συλλήψεις, σύμφωνα με τη New York Post. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα στα social media ήταν ένα βίντεο που έγινε viral στο X, όπου ένας διαδηλωτής ντυμένος ως Πίκατσου τρέχει να ξεφύγει από την αστυνομία.

Προφανώς, ο συγκεκριμένος διαδηλωτής ήθελε να κρατήσει κρυφή την ταυτότητά του και βρήκε την πιο… ηλεκτρισμένη μεταμφίεση, επιλέγοντας τον εμβληματικό χαρακτήρα από τη σειρά κινουμένων σχεδίων Pokemon.

🇹🇷 #BREAKING | Pikachu was spotted fleeing from the police during anti-Erdoğan protests in Turkey. pic.twitter.com/NhTgV7FqHe

— Universal News (@universalnewsx) March 27, 2025