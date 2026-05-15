Ήταν τον Ιούλιο του 2025 όταν άρχισαν να ακούγονται οι φήμες ότι βρήκε ξανά τον έρωτα στη ζωή της. Ωστόσο, έπρεπε να περιμένουμε έως τον περασμένο φθινόπωρο μέχρι η Τζένιφερ Άνιστον να αποφασίσει να επισημοποιήσει τη νέα της σχέση.

Η σταρ του Χόλιγουντ ήταν και πάλι ευτυχισμένη στην προσωπική της πλευρά, αυτή τη φορά στο πλευρό του συγγραφέα, υπνωτιστή και life coach Τζιμ Κέρτις. Όπως «ανακάλυψαν» τα media στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, η σχέση ανάμεσά τους είχε ξεκινήσει από τις αρχές Ιουνίου, ωστόσο η Άνιστον προσπαθούσε να την κρατήσει κάτω από το ραντάρ – τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα.

Ωστόσο, πλέον, δεν έχει κανένα λόγο να είναι διακριτική. Η διάσημη ηθοποιός δεν κρύβει τον έρωτά της, όπως άλλωστε και ο σύντροφός της, καθώς όποτε τους δίνεται η ευκαιρία μιλάνε με τα καλύτερα λόγια ο ένας για τον άλλον. Και τώρα, ετοιμάζονται, να γιορτάσουν την πρώτη τους επέτειο.

Σύμφωνα με πηγή από το στενό της περιβάλλον, η Τζένιφερ Άνιστον θέλει μια απόδραση για ανέμελες στιγμές κάτω από τον ήλιο. «Θέλουν να διασκεδάσουν, μετά από μια χρονιά με αρκετή δουλειά, στο αγαπημένο της μέρος – στο Κάμπο Σαν Λούκας στο Μεξικό».

Όπως συμπλήρωσε έχουν κλείσει ήδη μια βίλα στο Κάμπο, όπου η βραδιά κοστίζει 12.000 δολάρια. «Είναι ερωτευμένη και θέλει αυτός να είναι ο άνθρωπος που θα μείνει στη ζωή της για πάντα» είπε στην Daily Mail.

Μάλιστα, τόνισε, πως ο Τζιμ Κέρτις έχει πάρει ήδη το «πράσινο φως» από όλες τις στενούς της φίλους – ανάμεσά τους η Σάντρα Μπούλοκ και ο Άνταμ Σάντλερ. «Ο Τζιμ έχει δέσει μαζί τους, τον θεωρούν πολύ cool τύπο και αυτό κάνει την Τζεν να νιώθει πολύ ήρεμη».