Ηλεία: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη στη Βουπρασία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει τον χώρο και συλλέγουν στοιχεία, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη, η οποία πιθανότατα ανήκει σε μετανάστη εργάτη γης, εντοπίστηκε, το μεσημέρι της Τρίτης, σε περιοχή της Βουπρασίας στην Ηλεία.
Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός, έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών.
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν εγκληματική ενέργεια
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από έγκυρες αστυνομικές πηγές, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκλήματος και το πιθανότερο είναι ο άτυχος άνδρας να απεβίωσε από παθολογικά αίτια.
Στο σημείο πήγε και ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό.
Η σορός βρέθηκε μέσα σε μια αποθήκη στην περιοχή της Βάρδας Ηλείας.
