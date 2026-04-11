Μυστήριο στην Θεσσαλονίκη: Σορός 64χρονου εντοπίστηκε σε ρεματιά στην Ευκαρπία

Συναγερμός έχει σημάνει στην Θεσσαλονίκη, έπειτα από τον εντοπισμό σορού άνδρα σε ρέμα στην περιοχή της Ευκαρπίας, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11 Απριλίου), γύρω στις 12 το μεσημέρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, μετά την ειδοποίηση για τον εντοπισμό του άψυχου σώματος. Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ ξεκίνησε η διαδικασία συλλογής στοιχείων για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άντρας, γεννηθείς το 1962 φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και διέμενε σε παράπηγμα κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός.

Οι αρχικές εκτιμήσεις των Αρχών συγκλίνουν στο ενδεχόμενο αιφνίδιου θανάτου, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται άλλα σενάρια.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η σορός έφερε τραύμα στο κεφάλι, στοιχείο που περιπλέκει την υπόθεση. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με την πιθανότητα πτώσης να παραμένει στο τραπέζι ως πιθανή εξήγηση για τον τραυματισμό.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με τα ακριβή αίτια θανάτου και να ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για παθολογικό περιστατικό, ατύχημα ή κάτι διαφορετικό.

Στο σημείο κλήθηκε και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, προκειμένου να συνδράμει στην έρευνα και να εξεταστούν όλες οι πιθανές εκδοχές.