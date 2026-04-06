Θεσσαλονίκη: Νεκρός 58χρονος που έπεσε σε χαράδρα 40 μέτρων στο Αγγελοχώρι
Σε τραγωδία κατέληξε ο περίπατος ενός 58χρονου άνδρα μαζί με τον σκύλο του στο Αγγελοχώρι στη Θεσσαλονίκη.
Κατέληξε ο 58χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος σε απόκρημνη περιοχή, στο Αγγελοχώρι, στη Θεσσαλονίκη.
Ο άνδρας φαίνεται πως είχε βγει για περίπατο με τον σκύλο του, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε σε χαράδρα 40 μέτρων.
Το ζώο επέστρεψε μόνο του στο σπίτι, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους οικείους του 58χρονου, που ειδοποίησαν τις Αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της 2ης ΕΜΑΚ, στελέχη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και εθελοντές, οι οποίοι εντόπισαν τον 58χρονο βαριά τραυματισμένο στη βάση του γκρεμού.
Ο άνδρας ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Μηχανιώνας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ως πολυτραυματίας, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.
