Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας ύστερα από πτώση του σε δύσβατο σημείο στην περιοχή του Αγγελοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα από το δύσβατο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο άνδρας παραδόθηκε σε σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο τον μετέφερε σε ασφαλές σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.