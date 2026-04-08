Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στο διαμέρισμά της
Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στο διαμέρισμά της, στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
- Χρυσός: Το κόλπο grosso της Γαλλίας – Τα κέρδη και η επιστροφή των ράβδων από τη Νέα Υόρκη
- Fuel Pass: Συνεχίζονται τα εμπόδια στις αιτήσεις
- Τιμωρήθηκε με πρόστιμο 100 ευρώ επειδή ο γάτος της έκοβε βόλτες την αυλή του γείτονα
- Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του
Ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο διαμέρισμα όπου διέμενε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν στις 23:50 χθες Τρίτη.
Νεκρή βρέθηκε από τους πυροσβέστες η ηλικιωμένη που διέμενε στο διαμέρισμα
Αμέσως δόθηκε εντολή και 12 πυροσβέστες έφτασαν με 4 οχήματα στην οδό Πέλοπος όπου βρίσκεται το διαμέρισμα και ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης.
Γείτονες ανέφεραν στους πυροσβέστες την πιθανότητα να έχει εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό η ηλικιωμένη ένοικός του.
Προσπάθησαν να μπουν, αλλά επειδή θα καθυστερούσαν λόγω της πόρτας ασφαλείας, επιχείρησαν από το μπαλκόνι του διπλανού διαμερίσματος, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας.
Εφερε εγκαύματα
Εντόπισαν πράγματι τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα και δεν είχε τις αισθήσεις της.
Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 7, 2026
Την ανέσυραν και την παρέδωσαν στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της.
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Παραγραφή χρεών στο μισό διάστημα
- Δύο εβδομάδες εκεχειρία – Ο Τραμπ αποδέχθηκε την πρόταση του Πακιστάν
- Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
- Oπως πήγαν… έφυγαν
- Μικτά πρόσημα στη Wall Street σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ
- Πώς ο πόλεμος απειλεί να «εξαφανίσει» τα μισά εταιρικά κέρδη
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τις μεγάλες νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις