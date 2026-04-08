Ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο διαμέρισμα όπου διέμενε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν στις 23:50 χθες Τρίτη.

Νεκρή βρέθηκε από τους πυροσβέστες η ηλικιωμένη που διέμενε στο διαμέρισμα

Αμέσως δόθηκε εντολή και 12 πυροσβέστες έφτασαν με 4 οχήματα στην οδό Πέλοπος όπου βρίσκεται το διαμέρισμα και ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης.

Γείτονες ανέφεραν στους πυροσβέστες την πιθανότητα να έχει εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό η ηλικιωμένη ένοικός του.

Προσπάθησαν να μπουν, αλλά επειδή θα καθυστερούσαν λόγω της πόρτας ασφαλείας, επιχείρησαν από το μπαλκόνι του διπλανού διαμερίσματος, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας.

Εφερε εγκαύματα

Εντόπισαν πράγματι τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα και δεν είχε τις αισθήσεις της.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 7, 2026

Την ανέσυραν και την παρέδωσαν στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της.