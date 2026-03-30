Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
Τι διαπίστωσαν οι ιατροδικαστές που πραγματοποίησαν νεκροψία - νεκροτομή στη σορό του 82χρονου από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.
Σε ισχαιμικό επεισόδιο αποδίδεται ο θάνατος του 82χρονου ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας για τον θάνατο του ηλικιωμένου.
Υπενθυμίζεται ότι αναβλήθηκε για αύριο η δίκη, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, της 77χρονης συζύγου του ηλικιωμένου η οποία κατηγορείται για παραβίαση περιοριστικών όρων που της είχαν επιβληθεί για να μην πλησιάζει τον 82χρονο μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.
Ο ηλικιωμένος είχε βρεθεί πεσμένος χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του το περασμένο Σάββατο ενώ τις αρχές είχαν ειδοποιήσει γείτονες με την 77χρονη μάλιστα να περιμένει εκτός της οικίας της ενώ σε ερώτηση γιατί δεν προσέφερε βοήθεια, αποκρίθηκε ότι δεν μπορούσε να τον σηκώσει.
Η γυναίκα είχε συλληφθεί βάσει του άρθρου 307 του Π.Κ. περί παράλειψης προσφοράς βοήθειας ενώ χτες Κυριακή 29 Μαρτίου είχε οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ο οποίος την παρέπεμψε να δικαστεί σήμερα για παραβίαση του περιοριστικού όρου της προσέγγισης του 82χρονου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.
Η εκδίκαση της στο αυτόφωρο μονομελές πήρε αναβολή για αύριο ενώ συνεχίζεται η κράτηση της.
- Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
