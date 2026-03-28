Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του
Ελλάδα 28 Μαρτίου 2026, 22:57

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του

Η 77χρονη είχε αθωωθεί στο δικαστήριο πριν λίγες ημέρες - Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Νεκρός βρέθηκε μέσα στο σπίτι του στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης ένας 82χρονος άνδρας, λίγες μόλις ημέρες μετά την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με κατηγορούμενη την 77χρονη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα από γείτονα. Αστυνομικοί που μετέβησαν στην οικία εντόπισαν τον ηλικιωμένο χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ στον χώρο βρισκόταν και η σύζυγός του.

Εξετάζεται το ενδεχόμενος της ανθρωποκτονίας

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 82χρονος φέρεται να φέρει εξωτερικές κακώσεις. Το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας δεν έχει αποκλειστεί, ωστόσο όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και εξετάζονται από τις Αρχές. Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή, μετά τη μακροσκοπική εξέταση της σορού.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μόλις την προηγούμενη ημέρα η 77χρονη είχε δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και κρίθηκε αθώα λόγω αμφιβολιών για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του συζύγου της.

Η αθωωτική απόφαση για την 77χρονη

Η γυναίκα είχε παραπεμφθεί να δικαστεί έπειτα από καταγγελία του γιου τους, ενώ κατηγορούνταν τόσο για απλή σωματική βλάβη όσο και για παραβίαση περιοριστικού όρου που της είχε επιβληθεί για παλαιότερο αντίστοιχο περιστατικό.

Ο 82χρονος δεν είχε παραστεί στο δικαστήριο και η κατάθεσή του αναγνώστηκε. Όπως είχε αναφέρει, το ζευγάρι διαπληκτίστηκε για ασήμαντο λόγο, με τον ίδιο να καταγγέλλει ότι δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο. Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της συζύγου του, ζητώντας μόνο «να σταματήσει να με χτυπάει».

Από την πλευρά της, η 77χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι φροντίζει τον σύζυγό της, ο οποίος αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, και εξέφρασε την επιθυμία να αποκατασταθεί η σχέση τους και να μην υπάρξουν νέες δικαστικές εμπλοκές.

Οι συνθήκες θανάτου του 82χρονου διερευνώνται, με τις Αρχές να αναμένουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια.

Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Επιβεβαιωμένες οι επιθέσεις των Χούθι με μπαράζ κρουζ

Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα

Θεσσαλονίκη: Για αρπαγή και ληστεία 22χρονου συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι – Τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα

Δύο νεκροί από το τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Πώς συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα

Για πρώτη φορά ο 55χρονος οδηγός του τροχαίου στην Παλλήνη εξηγεί πώς έγινε το ατύχημα

Γεωργία Κακή
Αντίθετος ο Πλακιάς στο ενδεχόμενο αλλαγής αίθουσας για τη δίκη - «Όποιος το κάνει θα με βρει απέναντι»

«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ

Αλεξάνδρα Τάνκα
Γιαντράν Σπλιτ – Παναθηναϊκός 19-19: Αποκλεισμός στο… φινάλε για τους «πράσινους»

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»

ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74: Σπουδαία νίκη για την 5άδα οι Περιστεριώτες (vid)

Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους

Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε μετά τις μεγάλες νίκες του Άρη: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά»

Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)

Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επέστρεψε από τις ΗΠΑ ο Αβδάλας: Τι ισχύει με το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό κι αν μπορεί να αγωνιστεί

Πάτρα: Παραδόθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 10 μηνών βρέφος – Πού οφείλονται τα τραύματα

Ο... παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»

Νικόλαος Κώτσης
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
