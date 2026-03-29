Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης έφτασε η 77χρονη σύζυγος του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ξεκάθαρα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή όχι και θα ακολουθήσει νεκροψία- νεκροτομή προκειμένου να ξεκαθαριστεί από τι έχασε ο ηλικιωμένος τη ζωή του.

Πεσμένος για ώρες στο πάτωμα ο 82χρονος

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο 82χρονος ήταν για ώρες πεσμένος στο σημείο -τουλάχιστον από το μεσημέρι, ενώ η αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 7 το απόγευμα από γείτονα- και η 77χρονη δεν αναζήτησε βοήθεια. Για το λόγο αυτό συνελήφθη η σύζυγός του.

Ο 82χρονος φέρεται να έχει εξωτερικές κακώσεις. Το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας δεν έχει αποκλειστεί, ωστόσο όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και εξετάζονται από τις Αρχές.

Μία ημέρα πριν είχε κριθεί αθώα λόγω αμφιβολιών

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα η 77χρονη είχε δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και κρίθηκε αθώα λόγω αμφιβολιών για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του συζύγου της.

Η γυναίκα είχε παραπεμφθεί να δικαστεί έπειτα από καταγγελία του γιου τους, ενώ κατηγορούνταν τόσο για απλή σωματική βλάβη όσο και για παραβίαση περιοριστικού όρου που της είχε επιβληθεί για παλαιότερο αντίστοιχο περιστατικό.

Ο 82χρονος δεν είχε παραστεί στο δικαστήριο και η κατάθεσή του αναγνώστηκε. Όπως είχε αναφέρει, το ζευγάρι διαπληκτίστηκε για ασήμαντο λόγο, με τον ίδιο να καταγγέλλει ότι δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο. Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της συζύγου του, ζητώντας μόνο «να σταματήσει να με χτυπάει».