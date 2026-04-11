Θεσσαλονίκη: Ως ανθρωποκτονία ερευνάται ο θάνατος άνδρα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε στην Ευκαρπία

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται από την αστυνομία ο θάνατος του άνδρα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου σε ρέμα στην περιοχή της Ευκαρπίας στην Θεσσαλονίκη.

Οι αρχικές εκτιμήσεις των Αρχών συνέκλιναν στο ενδεχόμενο αιφνίδιου θανάτου, στη συνέχεια, ωστόσο, την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε αποκάλυψε χτυπήματα στο κεφάλι του νεκρού, που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία.

Ο γεννηθείς το 1962 άνδρας ταυτοποιήθηκε, καθώς τα στοιχεία του βρέθηκαν σε προηγούμενες καταχωρίσεις υποθέσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και διέμενε σε παράπηγμα κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός.

Από την αυτοψία που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο παράπηγμα όπου διέμενε το θύμα, φαίνεται πως το έγκλημα έγινε εκεί και στη συνέχεια ο δράστης – αν και δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη αν εμπλέκονται περισσότερα του ενός άτομα – μετέφερε τη σορό στο σημείο όπου εντοπίστηκε το πρωί, το οποίο είναι σε αρκετά κοντινή απόσταση.

Οι Αρχές αναζητούν κάμερες στην περιοχή, οι οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν οπτικό υλικό που θα αποκαλύψει στοιχεία για το έγκλημα, ωστόσο, στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν κατά κύριο λόγο παραπήγματα.

Η ιατροδικαστική εξέταση προσδιόρισε ως εκτιμώμενο χρόνο θανάτου του άνδρα τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου.