Εύβοια: Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη
Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου και θα βοηθήσει στον εντοπισμό της ταυτότητας του ατόμου.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης στη νότια Εύβοια, όταν εντοπίστηκε σορός σε παραλία της περιοχής Γαλάζια Λίμνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το άψυχο σώμα εντόπισαν διερχόμενοι στην ακτογραμμή, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα του ατόμου, ενώ παραμένουν άγνωστες και οι συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος.
Κινητοποίηση των Αρχών
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν σε αποκλεισμό της περιοχής και ξεκίνησαν τις πρώτες έρευνες για τη συλλογή στοιχείων.
Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου και θα βοηθήσει στον εντοπισμό της ταυτότητας του ατόμου.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.
