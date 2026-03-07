Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (7/3) στις αρχές, όταν εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θάλασσα, κοντά στο λιμάνι της Κορίνθου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας από 22 -25 ετών, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Άμεσα ενημερώθηκε το Λιμενικό, το οποίο μετέβη στο σημείο και προχώρησε στην ανάσυρση της σορού.

Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.