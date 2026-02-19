Γλυφάδα: Νεκρός 26χρονος που αγνοούνταν – Βρέθηκε η σορός του στον Ισθμό της Κορίνθου
Τα ίχνη του 26χρονου είχαν εξαφανιστεί από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ενός 26χρονου που αγνοούνταν από τις 14 Φεβρουαρίου όταν τα ίχνη του είχαν χαθεί από την περιοχή της Γλυφάδας.
Η σορός του 26χρονου αναγνωρίστηκε από τη μητέρα του το πρωί της Πέμπτης (19/02). Η σορός του παιδιού είχε εντοπιστεί το πρωί της περασμένης Κυριακής (μία μέρα μετά την εξαφάνιση του από την Γλυφάδα), στην θαλάσσια περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου.
Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» με δήλωση του σε τηλεοπτικό σταθμό επιβεβαίωσε τον θάνατο του 26χρονου και την αναγνώριση της σορού που βρέθηκε στον Ισθμό, από την ίδια του την μητέρα.
Υπενθυμίζεται ότι για τον νεαρό άνδρα είχε εκδοθεί missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Τετάρτη.
- Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών
- Ο Ολυμπιακός αποθέωσε Ρέτσο και Πιρόλα για το πάθος τους: «Περήφανοι για τη δύναμή σας» (pic)
- Γλυφάδα: Νεκρός 26χρονος που αγνοούνταν – Βρέθηκε η σορός του στον Ισθμό της Κορίνθου
- Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας
- Ο Ζάκερμπεργκ στο σκαμνί για τον «εθισμό» των παιδιών στο Instagram
- ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη
- «Οι Αθώοι»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
- Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις