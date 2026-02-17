Εξαφανίστηκε 47χρονη από τα Μέγαρα – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Τα στοιχεία της 47χρονης δόθηκαν κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 47χρονης στα Μέγαρα.
Η 47χρονη Βασιλική εξαφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης (12/02/2026) από τα Μέγαρα και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης.
Τα στοιχεία δόθηκαν κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Βασιλική Κουτσούμπου έχει ύψος 1,64 μ. είναι εύσωμη, και έχει κάστανα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε σακάκι, μπλε σκούρα φούστα, και καφέ παπούτσια.
Οδηγούσε αυτοκίνητο μάρκας Ford Fiesta 2009, χρώματος πράσινο με αριθμό πινακίδας ΥΡΧ 3343.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
