Σέρρες: Νέα στοιχεία πίσω από την εξαφάνιση του πυροσβέστη – Τι λένε οι δικοί του άνθρωποι

Οχτώ μέρες μετά την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες, οι έρευνες παραμένουν άκαρπες και οι ελπίδες των δικών του ανθρώπων, αρχίζουν να αργοσβήνουν, λίγες ώρες πριν την Πρωτοχρονιά.

Το σημείωμα που βρέθηκε σε ντουλάπα του σπιτιού του, μέσα σε σακάκι και τα στοιχεία που προέκυψαν από το smartwatch που φορούσε λίγο πριν τα ίχνη του χαθούν, αξιολογούνται με προσοχή.

Το σημείωμα

Το Live News παρακολουθεί για ακόμα μια μέρα τις προσπάθειες των Αρχών να εντοπίσουν ένα σημάδι ζωής του αγνοούμενου και να αποκωδικοποιήσουν όλα όσα έκανε, πριν την εξαφάνιση. Ήταν μια απόφαση προσχεδιασμένη από τον ίδιο ή έπεσε θύματος ατυχήματος που μένει να αποκαλυφθεί;

Στο σημείωμα που βρέθηκε σε σακάκι του, ο αγνοούμενος είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου και των δύο παιδιών του και δίπλα από το καθένα τις λέξεις «σε αγαπώ». Οι δικοί του άνθρωποι πιστεύουν ότι το άφησε σκόπιμα για να το βρει η γυναίκα του.

Το ρολόι που φορούσε έδειξε πως τις τελευταίες μέρες πριν την εξαφάνιση ο 45χρονος κοιμόταν ελάχιστα. Το τελευταίο βράδυ στο σπίτι του μάλιστα, είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο.

Πέραν από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος ως περιπατητής στο όρος Μπέλες, διαπιστώθηκε πως είχε ακολουθήσει και μια άλλη διαδρομή, που ερευνήθηκε από τους διασώστες εξονυχιστικά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Κάτι συνέβη

Τι ήταν αυτό που είχε αποσυντονίσει τον αγνοούμενο πυροσβέστη πριν χαθούν τα ίχνη του; Οι δικοί του άνθρωποι λένε στο Live News πως δεν είχαν αντιληφθεί κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά του.

Όπως μας λένε, ο 45χρονος αγνοούμενος ζούσε ήρεμα το τελευταίο διάστημα μετά τη δύσκολη αντιπυρική περίοδο που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες.

Τα τελευταία στοιχεία πάντως οδηγούν στο συμπέρασμα πως κάτι τον απασχολούσε. Κάτι τον είχε κάνει να αλλάξει.

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, Βούλγαροι κυνηγοί εντόπισαν σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, ένα αυτοκίνητο που είχε ίδιο χρώμα και χαρακτηριστικά με εκείνο του αγνοούμενου πυροσβέστη. Μετά από έλεγχο όμως διαπιστώθηκε ότι το όχημα δεν ήταν του Κωνσταντίνου Γκίνη.

Οι έρευνες συνεχίζονται και παραμονές της Πρωτοχρονιάς η οικογένεια του αγνοούμενου πυροσβέστη καρδιοχτυπά για τον δικό της άνθρωπο.