Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων σε διάφορα σημεία του όρου Μπέλλες για την εύρεση κάποιου ίχνους του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων, Κωνσταντίνου Γκίνη τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της περασμένης Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχει τεθεί και το κινητό τηλέφωνο του 45χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έχουν στα χέρια τους ένα σημείωμα, το οποίο ο 45χρονος είχε αφήσει σε τσέπη ενός σακακιού του και στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη “σε αγαπώ”.

Στο σημείωμα δεν υπάρχει ημερομηνία ενώ εκτιμάται ότι ο 45χρονος το άφησε προκειμένου να το βρει η σύζυγος του.

Τα ευρήματα από το smartwatch

Παράλληλα εξετάζονται τα ευρήματα από το cloud του smartwatch του 45χρονου πυροσβέστη τα οποία δείχνουν ότι τις τελευταίες ημέρες πριν την εξαφάνισή του κοιμόταν το πολύ δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ ενώ το βράδυ της 22ας Δεκεμβρίου είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας πέραν από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος ως περιπατητής στο όρος Μπέλες βρήκαν μέσω του cloud του smart watch μια ακόμα διαδρομή, η οποία δεν ήταν σε αυτές που ακολουθούσε συνήθως και η οποία έχει μπει επίσης στο «μικροσκόπιο» των υπηρεσιών αλλά και των ομάδων που τον αναζητούν.

Οι αστυνομικές αρχές που ερευνούν την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις πτυχές της ζωής του κι έχουν μιλήσει τόσο με μέλη της οικογένειας του όσο και με συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος έφυγε το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου από το σπίτι του στα Άνω Πορόϊα με το αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στη μητέρα του και χωρίς να πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, τραπεζικές κάρτες κ.ά. προσωπικά αντικείμενα.

Η εξαφάνιση του δηλώθηκε σύμφωνα με την Αστυνομία την επόμενη ημέρα, στις 24 Δεκεμβρίου από τη σύζυγό του και σύμφωνα με το silver alert που εκδόθηκε ο 45χρονος την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε «δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια».