Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Σέρρες: Σημείωμα στα παιδιά και τη σύζυγό του είχε αφήσει ο 45χρονος αγνοούμενος πυροσβέστης

Τι έδειξε για τις ημέρες πριν την εξαφάνισή του το cloud του smartwacth που φορούσε

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων σε διάφορα σημεία του όρου Μπέλλες για την εύρεση κάποιου ίχνους του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων, Κωνσταντίνου Γκίνη τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της περασμένης Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχει τεθεί και το κινητό τηλέφωνο του 45χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έχουν στα χέρια τους ένα σημείωμα, το οποίο ο 45χρονος είχε αφήσει σε τσέπη ενός σακακιού του και στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη “σε αγαπώ”.

Στο σημείωμα δεν υπάρχει ημερομηνία ενώ εκτιμάται ότι ο 45χρονος το άφησε προκειμένου να το βρει η σύζυγος του.

Τα ευρήματα από το smartwatch

Παράλληλα εξετάζονται τα ευρήματα από το cloud του smartwatch του 45χρονου πυροσβέστη τα οποία δείχνουν ότι τις τελευταίες ημέρες πριν την εξαφάνισή του κοιμόταν το πολύ δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ ενώ το βράδυ της 22ας Δεκεμβρίου είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας πέραν από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος ως περιπατητής στο όρος Μπέλες βρήκαν μέσω του cloud του smart watch μια ακόμα διαδρομή, η οποία δεν ήταν σε αυτές που ακολουθούσε συνήθως και η οποία έχει μπει επίσης στο «μικροσκόπιο» των υπηρεσιών αλλά και των ομάδων που τον αναζητούν.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχει τεθεί και το κινητό τηλέφωνο του 45χρονου.

Οι αστυνομικές αρχές που ερευνούν την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις πτυχές της ζωής του κι έχουν μιλήσει τόσο με μέλη της οικογένειας του όσο και με συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος έφυγε το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου από το σπίτι του στα Άνω Πορόϊα με το αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στη μητέρα του και χωρίς να πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, τραπεζικές κάρτες κ.ά. προσωπικά αντικείμενα.

Η εξαφάνιση του δηλώθηκε σύμφωνα με την Αστυνομία την επόμενη ημέρα, στις 24 Δεκεμβρίου από τη σύζυγό του και σύμφωνα με το silver alert που εκδόθηκε ο 45χρονος την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε «δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια».

Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
30.12.25

Αναβιώνει η υπόθεση της Έμμας Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά
30.12.25

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι αλλοιωμένων τροφίμων - Χαλασμένα μπιφτέκια, βρόμικους πάγκους και άθλιες συνθήκες υγιεινής εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής.

Σύνταξη
Καιρός: Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο και χιόνια ακόμη και στην Αττική – Πού θα το στρώσει [χάρτες]
30.12.25

Πρωτοχρονιά με «σκανδιναβικό ψύχος» και χιόνια ακόμη και στην Αττική - Πού θα το στρώσει, δείτε χάρτες

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα το βράδυ, με τη χώρα να εισέρχεται σε φάση έντονου ψύχους ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Σύνταξη
Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
30.12.25

Βίντεο: Το τελετουργικό περουβιανών σαμάνων - Προβλέψεις για ασθένεια Τραμπ και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν

Σύνταξη
Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
30.12.25

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
Κρήτη: «Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» – Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί
30.12.25

«Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» - Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί

«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί στην Κρήτη

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»
29.12.25

Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»

Με συνθήματα, και αποδοκιμασίες για τη διάλυση του ΕΣΥ, υποδέχθηκαν εργαζόμενοι στο «Έλενα Βενιζέλου» τον Άδωνι Γεωργιάδη, που μετέβη για τη φιέστα για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ

Σύνταξη
Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία
29.12.25

Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, την περίοδο των εορτών υπήρξε ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων παιδιών με γρίπη, RSV και άλλων ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
29.12.25

Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμα που διέμενε στην Κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη είχε διασωληνωθεί άμεσα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και έδινε μάχη για τη ζωή της, αλλά σήμερα κατέληξε.

Σύνταξη
Το 2025 η Gen Z τα 'βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;
30.12.25

Το 2025 η Gen Z τα 'βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;

Το 2025 σημαδεύτηκε από ένα κύμα διαδηλώσεων της Gen Z, καθώς νέοι από την Αφρική έως την Ασία βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν τη διαφθορά, την ανεργία και την κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών, αμφισβητώντας κυβερνήσεις και εδραιωμένες εξουσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της
30.12.25

Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της

Η Γαλλίδα ιέρεια του κινηματογράφου και του στυλ, Μπριζίτ Μπαρντό, είπε κάποτε ότι θα «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

Σύνταξη
Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup
30.12.25

Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup

Το Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια, σηματοδοτώντας την αναβίωση ενός θεσμού που στο παρελθόν πρόσφερε σπουδαίες στιγμές και έντονες συγκινήσεις.

Σύνταξη
Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR
30.12.25

Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR

Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ για τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ – Γιατί έκανε πίσω ο Στεφάν Λανουά με τους ρέφερι στο VAR.

Σύνταξη
Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική
30.12.25

Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ζήτησαν να συνεχιστεί το βίντεο και ο Λανουά απάντησε ότι θα το συζητήσει με τους συνεργάτες του. Απίθανες δικαιολογίες ΕΠΟ, ΚΕΔ για την κακή εικόνα της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων
30.12.25

Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων

Στο νοσοκομείο βρέθηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Χανίων οι οποίοι εισέπνευσαν, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τοξικές ουσίες.

Σύνταξη
Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
30.12.25

Αναβιώνει η υπόθεση της Έμμας Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Σύνταξη
Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»
30.12.25

Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»

Ο πρώην συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χοσέπ Ισκιέρδο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Παρτιζάν, τονίζοντας πως ξαφνικά οι ασπρόμαυροι βρήκαν χρήματα για να αποκτήσουν έναν παίκτη όπως ο Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025
30.12.25

Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025

Ξεκίνησαν με πολλά όνειρα - να κάνουν τη διαφορά, να πουν την ιστορία τους, να σαρώσουν στο box office. Στο τέλος απέτυχαν είτε να βγάλουν τα λεφτά τους είτε να κερδίσουν κοινό και κριτικούς - είτε και τα δύο μαζί. Αυτές είναι οι ταινίες που απογοήτευσαν μέσα στο 2025.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Να φύγει ο Λανουά ζήτησε ο Ολυμπιακός – «Κεραυνοί» Καραπαπά!
30.12.25

Να φύγει ο Λανουά ζήτησε ο Ολυμπιακός – «Κεραυνοί» Καραπαπά!

Ο Ολυμπιακός εξέθεσε τον Λανουά στην συνεδρίαση της ΕΕΠ/ΕΠΟ, όπου ο Κώστας Καραπαπάς ζήτησε την αντικατάστασή του, ενώ τόνισε και τις ευθύνες της ΕΠΟ για την τραγική αποτυχία της διαιτησίας στην Ελλάδα.

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
30.12.25

Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ερευνήτρια στο King’s College του Λονδίνου εξηγεί τους τέσσερις λόγους που οι Ρώσοι ιθύνοντες απολαμβάνουν της λαϊκής στήριξης, τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καταγγελία για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «μπαλώματα» και «δανεικό προσωπικό» η κυβέρνηση μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον
30.12.25

Γεωτεχνικοί Δημοσίου: Με «μπαλώματα» και «δανεικό προσωπικό» στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον

Οι γεωτεχνικοί του Δημοσίου καταγγέλλουν την απόφαση της κυβέρνησης να στελεχώσει τα ελεγκτικά κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ με μετακινούμενους υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες

Σύνταξη
