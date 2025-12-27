Σέρρες: Στο μηδέν και πάλι οι έρευνες για τον αγνοούμενο πυροσβέστη
Θρίλερ δίχως τέλος η υπόθεση εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων στις Σέρρες
- Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025
- Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο στην Κρήτη - 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
- Συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ την Δευτέρα στη Φλόριντα – Συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα
- Βουλευτικές εκλογές την Κυριακή στο Κόσοβο - Αναζητείται έξοδος από την πολιτική κρίση
Στο κενό βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου αξιωματικού της Πυροσβεστικής που αγνοείται από τις 23 Δεκεμβρίου στις Σέρρες.
Αν και υπήρξε η πληροφορία για τον εντοπισμό του ΙΧ αυτοκινήτου του από Βούλγαρους κυνηγού στην κορυφογραμμή του όρους Μπέλλες, τελικά κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το όχημα που εντοπίστηκε είναι παρατημένο εδώ και καιρό στο σημείο, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι το άφησαν διακινητές μεταναστών λόγω βλάβης.
Λίγα χιλιόμετρα μακριά είχε βρεθεί στις 26/12 ένα εξάρτημα του αυτοκινήτου, που ταίριαζε στο μοντέλο του 45χρονου, αν και δεν έχει εξακριβωθεί αν είναι από το δικό του όχημα.
Από το μηδέν οι έρευνες
Έτσι, οι έρευνες για τον 45χρονο διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορροΐων συνεχίζονται από το μηδέν, καθώς δεν έχουν βρεθεί ίχνη του από την περασμένη Τρίτη.
Όλες αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας, με τη συμμετοχή πυροσβεστών, ειδικών κλιμακίων της ΕΜΑΚ, εθελοντών πυροσβεστών, αστυνομικών, καθώς και εθελοντικών ομάδων και φορέων της περιοχής.
Παράλληλα, στις έρευνες συμμετέχουν εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με επικεφαλής τον πρόεδρο Χρήστο Ράμο, μέλη της ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης και ομάδες 4×4, ενώ γίνεται και χρήση drones.
Έφυγε χωρίς κινητό και λεφτά
Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος, έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, χωρίς όμως να πάρει μαζί του κινητό τηλέφωνο ή πορτοφόλι. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, στο χέρι του ο διοικητής της Πυροσβεστικής φορούσε ένα smartwatch το οποίο μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες των Αρχών.
- Νοσταλγία στο κόκκινο – Σουβενίρ από τα ερείπια των πρώην κομμουνιστικών κρατών
- La Liga: Η ΚΕΔ Ισπανίας παραδέχθηκε αδικίες ομάδων από τη διαιτησία
- Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Αυτοκίνητο με 30% κρατική επιδότηση – Πώς να αποκτήσετε το δικό σας
- Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι με τον Άρη Betsson (82-76), «διπλό» στη Ρόδο για τη Μύκονο Betsson (97-83)
- ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών
- Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία
- Ουκρανία: Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς κατηγορεί βουλευτές για δωροδοκίες – Έφοδοι σε κυβερνητικά γραφεία
- Τηλεκριτική μόνο για τους διαιτητές από τον Λανουά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις