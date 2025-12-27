Συνεχίζεται το θρίλερ στις Σέρρες: Δεν ανήκει στον αγνοούμενο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον αγνοούμενο διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, στις Σέρρες. Χθες, Παρασκευή, εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες, αυτοκίνητο που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και το ίδιο χρώμα με το όχημα του 45χρονου διοικητή, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη.

Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ αναφέρουν πως δεν πρόκειται για το αυτοκίνητο του αγνοούμενου. Αντίθετα, κατά πάσα πιθανότητα, πρόκειται για όχημα που έχει εγκαταλειφθεί στο βουνό εδώ και αρκετό διάστημα και πιθανόν σχετίζεται με υπόθεση διακίνησης μεταναστών.

Σέρρες: Συνεχίζονται οι έρευνες

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς στην κορυφογραμμή του Μπέλλες, στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, σε υψόμετρο 1.600 μέτρων, κοντά στο Ιστίμπεη. Το όχημα ήταν ακινητοποιημένο στα χιόνια. Λίγα χιλιόμετρα μακριά είχε βρεθεί νωρίτερα χθες (26/12) ένα εξάρτημα του αυτοκινήτου, που ταίριαζε στο μοντέλο του 45χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος, έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, χωρίς όμως να πάρει μαζί του κινητό τηλέφωνο ή πορτοφόλι. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, στο χέρι του ο διοικητής της Πυροσβεστικής φορούσε ένα smartwatch το οποίο μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες των Αρχών.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, δύο χειριστές Drone και οχήματα 4×4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.