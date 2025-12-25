Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Στο μικροσκόπιο το smartwatch του

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Πορροΐων, στις Σέρρες, του οποίου τα ίχνη χάθηκαν από το πρωί της Τρίτης.

Ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, με εκπαιδευμένο σκύλο και αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή, ενώ από η Γραμμή Ζωής σήμανε Silver Alert, ωστόσο ο Κωνσταντίνος Γκίνης, ακόμη δεν έχει βρεθεί.

Σέρρες: Στο μικροσκόπιο το smartwatch του αγνοούμενου

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τελευταία φορά που τον είδαν ήταν με το αυτοκίνητό του, τύπου τζιπ στα Κάτω Πορρόια ενώ το κινητό του το είχε αφήσει στο σπίτι του.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του.

Την εξαφάνισή του δήλωσε στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων η σύζυγός του όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του.

Έφυγε από την οικία του προς άγνωστη κατεύθυνση και για άγνωστη αιτία με το υπ’ αριθμόν ΕΡΜ 4499 Ι.Χ.Ε όχημά του, μάρκας TOYOTA RAV-4, χρώματος ασημί.

Έχει μετωπική φαλάκρα και περιμετρικά της κεφαλής καστανά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,76μ και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια.