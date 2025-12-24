Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου – Άφησε το κινητό και έφυγε με το αυτοκίνητο

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του 45χρονου πυροσβέστη στης Σέρρες που αγνοείται από χθες το πρωί.

Την εξαφάνισή του δήλωσε στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων η σύζυγός του όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του.

Δεν πήρε προσωπικά αντικείμενα

Συγγενής του 45χρονου ανέφερε στο Live News πως ο αγνοούμενος δεν πήρε μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ενώ λείπει το αυτοκίνητό του.

«Δεν ξέρουμε εάν τον απασχολούσε κάτι, δεν τον είδε κανείς», ανέφερε.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, πραγματοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του. Στην επιχείρηση συμμετέχει και η Αστυνομία.

Όσο περνούν οι ώρες η αγωνία μεγαλώνει για την τύχη του 45χρονου. Στις έρευνες συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοί του, φίλοι και συγγενείς χωρίς αποτέλεσμα.

Το μυστήριο εντείνεται αφού δεν έχει εντοπιστεί ούτε το αυτοκίνητό του ενώ το κινητό του τηλέφωνο το είχε αφήσει σπίτι πριν εξαφανιστεί.

Η ανακοίνωση από τη Γραμμή Ζωής:

Ο Κωνσταντίνος Γκίνης, 45 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στην Άνω Πορόϊα Σερρών, το πρωί της 23/12/25, όταν έφυγε από την οικία του προς άγνωστη κατεύθυνση και για άγνωστη αιτία με το υπ’ αριθμόν ΕΡΜ 4499 Ι.Χ.Ε όχημά του, μάρκας TOYOTA RAV-4, χρώματος ασημί. Έκτοτε αγνοείται.

Έχει μετωπική φαλάκρα και περιμετρικά της κεφαλής καστανά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,76μ και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια.