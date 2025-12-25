Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Πορροΐων, στις Σέρρες, του οποίου τα ίχνη χάθηκαν το πρωί της Τρίτης (23/12).

Ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, με εκπαιδευμένο σκύλο και αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή, ενώ από η Γραμμή Ζωής σήμανε Silver Alert, ωστόσο ο Κωνσταντίνος Γκίνης, ακόμη δεν έχει βρεθεί.

Στα Κάτω Πορρόια, στις Σέρρες

Στις έρευνες συνδράμει επίσης, κλιμάκιο του Ο.Φ.Κ.Α.Θ., εθελοντές της Λέσχης 4×4 Νομού Σερρών, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης, εθελόντριες και εθελοντές, αλλά και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

«Από νωρίς το πρωί εθελοντές του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. με 2 drone και οχήματα 4χ4, βρίσκονται στο σημείο των ερευνών, για να βοηθήσουν τις κρατικές αρχές» σημειώνει με ανάρτησή του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος Ο.Φ.Κ.Α.Θ Χρήστος Ράμος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τελευταία φορά που τον είδαν ήταν με το αυτοκίνητό του, τύπου τζιπ στα Κάτω Πορρόια ενώ το κινητό του το είχε αφήσει στο σπίτι του. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σύμφωνα με πληροφορίες του Infonews24, οι έρευνες επικεντρώνονται στις ορεινές περιοχές του όρους Μπέλλες και των Κρουσίων.

Την εξαφάνισή του δήλωσε στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων η σύζυγός του όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του.