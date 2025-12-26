Μυστήριο με την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Συνεχίζονται οι έρευνες
Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που φέρεται να έχει βρεθεί σε μεγάλο υψόμετρο ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο στις έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροΐων.
Κανένα ίχνος του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροΐων στις Σέρρες, ο οποίος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα, με τις έρευνες να συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση.
Έρευνες προς κάθε κατεύθυνση
Πυροσβέστες και ΕΜΑΚ αναζητούν τον 45χρονο, ο οποίος έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, χωρίς όμως να πάρει μαζί του κινητό τηλέφωνο ή πορτοφόλι. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, στο χέρι του ο διοικητής της Πυροσβεστικής φορούσε ένα smartwatch το οποίο μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες των Αρχών.
Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, δύο χειριστές Drone και οχήματα 4×4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες επικεντρώνονται στις ορεινές περιοχές του όρους Μπέλλες και των Κρουσίων.
Το εξάρτημα ενός ΙΧ
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην περιοχή των ερευνών εντοπίστηκε ένα εξάρτημα από ΙΧ αυτοκίνητο που ταιριάζει με το μοντέλο που διέθετε ο 45χρονος.
Πλέον εξετάζεται αν το εξάρτημα αυτό μπορεί να ανήκει στο ΙΧ του 45χρονου πυροσβέστη. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στους διασώστες καθώς θα έχουν ένα πιο πρόσφατο στίγμα του 45χρονου.
