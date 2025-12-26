Για τρίτη ημέρα παραμένει άφαντος ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων στις Σέρρες.

Ο Κωνσταντίνος Γκίνης αγνοείται από το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, και μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος του.

Οι έρευνες, που σταμάτησαν χθες όταν έπεσε το σκοτάδι, ξεκίνησαν ξανά με το πρώτο φως της ημέρας στο Μπέλες των Σερρών. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό τόσο του ίδιου όσο και του οχήματός του σε δύσβατα σημεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος γνώριζε πολύ καλά την περιοχή, τόσο ως πυροσβέστης όσο και ως περιπατητής. Καθώς η παλαιά Εθνική Οδός δεν διαθέτει κάμερες, μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε.

Χθες, οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν στα drones να καταγράψουν καθαρές εικόνες, κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 μέλη από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές drone και οχήματα 4×4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

Ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι του, όπου διαμένει με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του, προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς το κινητό του και τις τραπεζικές του κάρτες. Φορούσε στο χέρι του ένα smartwatch, το οποίο ίσως βοηθήσει στον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τελευταία φορά τον είδαν με το αυτοκίνητό του, τύπου τζιπ, στα Κάτω Πορρόια. Η σύζυγός του δήλωσε την εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων, αφού διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να εμφανιστεί στην υπηρεσία του.

Η οικογένειά του ζει ώρες αγωνίας, όπως και οι συνάδελφοί του, αλλά και η τοπική κοινωνία. Όλοι μιλούν για έναν άνθρωπο που αποτελεί υπόδειγμα πυροσβέστη, αφοσιωμένο στην υπηρεσία του και καλό οικογενειάρχη.