Πιερία: Σορός εντοπίστηκε σε φλεγόμενο όχημα στη Σφενδάμη
Τι συνέβη
Σορός, αγνώστων στοιχείων, εντοπίστηκε μέσα σε φλεγόμενο όχημα στην περιοχή Σφενδάμη Πιερίας.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, στις 09:55 το πρωί.
Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, στην οποία συμμετείχαν έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα, διαπιστώθηκε πως εντός του οχήματος, που είχε πάρει φωτιά, βρισκόταν ένα άτομο.
Πηγή: ΑΠΕ
