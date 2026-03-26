Κρήτη: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε βραχώδες σημείο στα Χανιά

Μία σορός εντοπίστηκε τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (26/3) στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη σε βραχώδες σημείο, στην περιοχή Κολυμπάρι Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, κάτοικος της περιοχής που είχε βγει να περπατήσει, εντόπισε μια σορό άντρα σε προχωρημένη σήψη σε βραχώδη περιοχή μεταξύ της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης και τα Αφράτα και αμέσως ενημέρωσε τις λιμενικές αρχές.

Έρευνα για την ταυτοποίηση

Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και από εκεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ στην Αθήνα προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις dna.

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν περιπτώσεις αγνοουμένων και από άλλα σημεία της χώρας προκειμένου να οδηγηθούν στην ταυτότητα του άντρα που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις έχει χάσει τη ζωή του εδώ και πολύ καιρό.