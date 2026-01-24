Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στη Σουβάλα στην Αίγινα

Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στην Αίγινα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικό Σώματος, η σορός εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης σε βράχια στην περιοχή της Σουβάλας.

Η σορός περισυνελέγη από στελέχη του Λιμενικό με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Λιμάνι Λεοντίου.

Από εκεί αναμενόταν να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Αίγινας για τα περαιτέρω.